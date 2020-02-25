Экономика
Finam.RuВирус продолжает расползаться по рынкам
Деловая активность в США упала в феврале впервые с 2013 года, так как вспышка вируса заставила компании колебаться в размещении заказов. На товарном рынке также наблюдается снижение.
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Биатлон
Елисеев не вышел в финал суперспринта на чемпионате Европы по биатлону
Политика
Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля
Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.
Общество
Мишустин прибыл в Курган для утверждения программы развития региона
Премьер-министр России Михаил Мушустин прибыл в Курган, где он планирует провести совещание об утверждении индивидуальной программы развития региона на 2020-2024 годы.
Происшествия
Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске
В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Здоровье
Названы самые полезные для похудения каши
Как сообщает ToDay News Ufa, лидером рейтинга каш для похудения медики называют пшено.
Спорт
Олимпиада в Токио может быть отменена
По словам бывшего главы WADA, в случае сохранения угрозы распространения коронавируса Олимпиада должна быть отменена.
Происшествия
Арестован второй готовивший нападение на школу в Саратове подросток
Арестован второй подросток из Саратова, который планировал совершить вооружённое нападение на школу.
Экономика
Жителям Гонконга раздадут деньги из-за коронавируса
Вспышка пневмонии, вызванная неизвестным ранее коронавирусом, произошла в декабре 2019-го в Китае.
Политика
Путин поддержал предложение о роли русского языка в Конституции
Президент России Владимир Путин назвал правильным предложение закрепить в Конституции русский язык как язык государствообразующего народа и при этом гарантировать в Основном законе сохранение этнокультурного и языкового разнообразия.
Религия
Представители шести церквей прибыли на всеправославную встречу в Амман
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина подает на него в суд
Спорт
Финский тренер призвал спасти лыжные гонки от Норвегии
Кабинетные игры норвежцев полностью подминают под себя спорт. Мы теряем Францию, Германию и Чехию в лыжном спорте.
Экономика
Украина на пять лет ввела пошлины на канаты и тросы из России
Межведомственная комиссия по международной торговле Украины ввела антидемпинговую пошлину в размере 50,09% на часть металлопродукции из России, включая стальные тросы и канаты.
Теннис
Шарапова объявила о завершении карьеры
Российская теннисистка Мария Шарапова приняла решение завершить спортивную карьеру. Об этом она сообщила журналу Vanity Fair.
Культура
Объявлена дата премьеры документального фильма о Владиславе Листьеве
Генеральный директор Общественного российского телевидения (ОРТ, теперь - первый канал) Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице Москвы двумя выстрелами в спину.
Происшествия
Суд прекратил уголовное дело в отношении Сергея Шмелева
Проще говоря, компания «Радострой», которую возглавлял Шмелев, выполнила работы по замене канализации в Ростове, а не просто присвоила себе деньги.
Хоккей
Панарин повторил достижение Гретцки в НХЛ
Общество
Родителей могут начать наказывать за хамство детей в школе
Общероссийский профсоюз педагогов подготовил поправки, которые позволят штрафовать родителей за неуважительное отношение их детей к учителям в школе.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко похудела на 42 килограмма после развода с Петросяном
Елена Степаненко чувствует себя прекрасно после развода. Тем временем Евгений Петросян наладил личную жизнь.
Общество
Лишенный титулов британский принц попросил называть его просто Гарри
Герцог Сассекский попросил обращаться к нему просто по имени.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала фигуру спустя 5 дней после четвертых родов
Оксана Самойлова показала фигуру спустя 5 дней после родов Отметим, что с первых же дней жизни маленький Давид стал центром притяжения семьи Оксаны Самойловой и Джигана.
Энергетика
Нефть Белоруссии без премии поставят пять российских нефтяных компаний
По словам Тищенко, «Белнефтехим» договорился с азербайджанской компанией SOCAR о поставке 160 тыс. т нефти.
Общество
В ФРГ оцепили военную базу из-за коронавируса
Военнослужащие Бундесвера перекрыли подъезды к военной базе в Кельне из-за опасений распространения коронавируса, передает ТАСС.
Армия и оружие
Эрдоган пообещал вытеснить сирийскую армию в Идлибе
Турецкие войска не намерены сдавать позиции у наблюдательных пунктов в Идлибе и готовы применять для этого силу, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в выступлении перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.
Политика
Зеленский назвал «возвращение» Крыма национальной идеей Украины
Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020, заявил, что «возвращение» Крыма является частью национальной идеи Украины.
Шоу-бизнес