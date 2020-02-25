Экономика

Finam.RuFinam.RuВирус продолжает расползаться по рынкам

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Деловая активность в США упала в феврале впервые с 2013 года, так как вспышка вируса заставила компании колебаться в размещении заказов. На товарном рынке также наблюдается снижение.
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Вирус продолжает расползаться по рынкам

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