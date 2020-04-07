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КоммерсантъКоммерсантъ
Вирус виден невооруженным глазом
Деловой квартал (Екатеринбург)
  • Деловой квартал (Екатеринбург)
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Исследователи отмечают, что все больше россиян признают опасность коронавируса. По итогам апрельского опроса средняя оценка опасности вируса по десятибалльной шкале составила 5,94 — две недели назад этот показатель составлял 5,41.В источнике
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С чего всё начиналось
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Вирус виден невооруженным глазом

Граждане признают опасность эпидемии и уже столкнулись с ее экономическими последствиями Исследователи НИУ ВШЭ провели опрос, посвященный реакции общества на эпидемию коронавируса, и выяснили, что россияне признают ее опасность, но все еще не слишком доверяют официальной статистике.
Коммерсантъ вчера в 18:39
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50 процентов россиян не верят официальной статистике по коронавирусу — исследование ВШЭ

Snob.ru 05:29
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Стало известно, сколько россиян не доверяют официальной статистике по коронавирусу и сколько уже ощутили последствия эпидемии на себе

Версия-Саратов 04:49
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В России более 1000 случаев коронавируса второй день подряд. Но статистике не доверяют

Деловой квартал (Екатеринбург) 04:42
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