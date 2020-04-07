Вирус виден невооруженным глазом
Исследователи отмечают, что все больше россиян признают опасность коронавируса. По итогам апрельского опроса средняя оценка опасности вируса по десятибалльной шкале составила 5,94 — две недели назад этот показатель составлял 5,41.В источнике
С чего всё начиналось
Граждане признают опасность эпидемии и уже столкнулись с ее экономическими последствиями Исследователи НИУ ВШЭ провели опрос, посвященный реакции общества на эпидемию коронавируса, и выяснили, что россияне признают ее опасность, но все еще не слишком доверяют официальной статистике.
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