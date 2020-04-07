Граждане признают опасность эпидемии и уже столкнулись с ее экономическими последствиями Исследователи НИУ ВШЭ провели опрос, посвященный реакции общества на эпидемию коронавируса, и выяснили, что россияне признают ее опасность, но все еще не слишком доверяют официальной статистике.