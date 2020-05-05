В скором времени Россия может выйти на плато по числу заражений коронавирусной инфекцией, сообщил руководитель лаборатории арбовирусов НИИ вирусологии им. Ивановского Михаил Бутенко "Газете.Ru".

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Россия выходит на плато по числу заражённых коронавирусной инфекцией. Такого мнения придерживается руководитель лаборатории арбовирусов НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Бутенко. По словам эксперта, в течение трёх дней нет резкого прироста новых случаев COVID-19, их число примерно одинаково.

Вирусолог: Россия начала выход на плато по коронавирусу

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