Коронавирус
News.ruВирусолог: Россия начала выход на плато по коронавирусу
Россия выходит на плато по числу заражённых коронавирусной инфекцией. Такого мнения придерживается руководитель лаборатории арбовирусов НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Бутенко. По словам эксперта, в течение трёх дней нет резкого прироста новых случаев COVID-19, их число примерно одинаково.
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с чего всё началось
В скором времени Россия может выйти на плато по числу заражений коронавирусной инфекцией, сообщил руководитель лаборатории арбовирусов НИИ вирусологии им. Ивановского Михаил Бутенко "Газете.Ru".Газета.Ru05:09
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