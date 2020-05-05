Коронавирус
RT на русскомВирусолог оценил вероятность выхода России на плато по коронавирусу
Как отметил эксперт, говорить об окончательной стабилизации количества заболевших пока рано. По его словам, необходимо смотреть, когда произойдёт заметное снижение или по крайней мере будет наблюдаться такая тенденция. «Только тогда мы сможем понять, что плато действительно пройдено», — уточнил он.
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с чего всё началось
В скором времени Россия может выйти на плато по числу заражений коронавирусной инфекцией, сообщил руководитель лаборатории арбовирусов НИИ вирусологии им. Ивановского Михаил Бутенко "Газете.Ru".Газета.Ru05:09
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 15:55, Ашберн
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Происшествия
В Арабских Эмиратах загорелся небоскреб
Сильный пожар произошел вечером 5 мая в одном из небоскребов в Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах.
Вести.Ru 15:49
Здоровье
Ростовская область выйдет из самоизоляции с сохранением масочного режима
Регион пока не достиг плато по коронавирусу.
REGNUM 10:07
Политика
Президент Чехии назвал глупостью снос памятника Коневу в Праге
Снятие властями района Прага-6 памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу стало проявлением глупости муниципальных политиков.
Вечерняя Москва 13:30
Общество
«Бесогон» Михалкова со словами про чипирование не вышел в эфир
Телеканал "Россия 24" снял с эфира выпуск авторской программы режиссёра Никиты Михалкова "Бесогон ТВ", темой которого являлись конспирологические теории вокруг распространения коронавируса, в том числе так называемое чипирование.
Life.ru 02 мая в 14:32
Здоровье
В Омске уволился главврач больницы, где ввели карантин
В Омске уволился Георгий Соболев - главврач городской больницы №1, где было выявлено 16 случаев коронавируса COVID-19 и введен карантин.
Газета.Ru 15:29
Единоборства
Фергюсон сравнил Нурмагомедова и Гэтжи
Чемпионат 06:02
Здоровье
В Минздраве оценили защищенность курильщиков от коронавируса
Специалист предупредил, что в ситуации пандемии коронавируса курение несет высокие риски и может оказаться смертельным.
BFM.ru 05:33
Политика
Депутат Госдумы назвал 5G-вышки иностранным оружием
Евгений Федоров, являющийся членом комитета по бюджету и налогам, считает, что подобные вышки могут быть использованы против россиян.
Социальные новости 06:08
Политика
Пентагон: США не знают, где именно в Ухане появился коронавирус
В США пока не выяснили, где именно возник коронавирус в китайском городе Ухань, сообщил председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли.
Комсомольская правда 15:21
Экономика
В США о банкротстве заявила первая крупная торговая сеть J.Crew
Заявление о банкротстве подала в суд США крупная сеть J.Crew, специализирующаяся на торговле одеждой.
ИА Красная Весна вчера в 14:06
Общество
ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён
Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
Общество
Глава Псковской области предложил ввести «перчаточный режим»
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил обязать местных жителей носить в общественных местах не только маски, но и перчатки.
РИА Новости 14:43
Общество
В Москве умерли 50 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 50 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
ТАСС 15:36
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
РИА Новости 04:32
Общество
В Москве обсудили введение масочного режима в общественных местах
Мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание госсовета по коронавирусу, на котором обсуждалось введение масочного режима в столице.
Известия 07:11
Происшествия
Экс-замглавы УСБ СК РФ Александр Ламонов вышел из колонии по УДО
Бывший заместитель главы управления собственной безопасности СК России Александр Ламонов был освобожден из колонии.
Газета.Ru 15:43
Гаджеты
Huawei выпустит P30 Pro с сервисами Google
По логике вещей и нынешний Huawei P30 Pro New Edition должен был выйти без них, но все-таки сервисы Google на нем присутствуют.
The GEEK вчера в 01:26
Футбол
Логотип ЦСКА вошел в топ-10 самых красивых футбольных эмблем в мире
Замкнул первую тройку «Флуминенсе» (169,1 тыс.). Эмблема московского ЦСКА набрала более 42 тысяч голосов и заняла 9-е место.
Матч ТВ 03 мая в 23:08
Политика
Трамп: США не имеют отношения к морскому вторжению в Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро о ситуации с морским вторжением в Венесуэлу.
Газета.Ru 11:00
Экономика
«Уралкалий» раскритиковал условия поставки калия из Белоруссии в Китай
По мнению «Уралкалия», заключение контрактов по ценам, аналогичным согласованной БКК, в долгосрочной перспективе приведет к сокращению инвестиционных расходов компаний, а в конечном итоге — к нехватке хлористого калия на рынке.
РБК 14:15
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Экономика
Минфин США планирует занять рекордные $3 трлн
Министерство финансов США заявило, что ему потребуется занять рекордные $2,99 трлн в течение текущего квартала апрель—июнь, чтобы покрыть расходы на различные меры, связанные с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 20:08
Футбол
Александр Головин попал в символическую сборную сезона Лиги 1
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин попал в сборную сезона чемпионата Франции по футболу по версии beIN Sports.
РИА Новости 12:07
Авто
Бюджетные автомобили Chevrolet появятся в России летом
Компания UzAuto Motors, объявившая в конце февраля о выводе на российский рынок бюджетных автомобилей Chevrolet, не смогла начать их продажи из-за задержки на таможне и проблем с дилерами.
Автоновости дня 02:44
Кино
Супермену и ведьмаку Генри Кавиллу исполнилось 37 лет
В 2007-ом молодого актера заметили режиссеры сериала "Тюдоры" и пригласили на роль второстепенного персонажа, друга короля Генриха VIII. https: / / www.pinterest.ru / Настоящая слава пришла к Генри в 2013-ом, после роли Супермена в фильме "Человек из стали" режиссера Зака Снайдера.
SM News 05:04
Общество
Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян
Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК 12:04
Происшествия
Змея заползла в квартиру в Москве
Газета.Ru 15:24
Фигурное катание
Траньков назвал скандал с сыном Плющенко вопиющим инцидентом
Бывший спортсмен Максим Траньков прокомментировал скандал с участием сына Евгения Плющенко, у которого, по данным Sтаrніт, выявили психическое расстройство, после чего супруга фигуриста Яна Рудковская пригрозила изданию судом.
ProstoProSport 08:18
Политика
Германия объявила в международный розыск российского хакера
В Германии федеральный прокурор выдал ордер на арест 29-летнего российского хакера Дмитрия Бадина, который якобы совершил ряд кибератак, в том числе и на немецкий парламент в 2015 году, пишет Süddeutsche Zeitung.
Газета.Ru 04:57