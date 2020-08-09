Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
REGNUM
REGNUM

Врач-вирусолог оценила возможность проникновения вируса SFTS в Россию

Москва, 9 августа 2020, 07:31 — REGNUM Вероятность распространения лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом, вызванной вирусом SFTS оценила врач-вирусолог Евгения Тарасова 8 августа в своём интервью изданию «Вечерняя Москва».В источнике
Евгения Тарасовароссийская фигуристка
Вряд ли этот вирус распространится, поскольку очаги заражения в пределах одной страны. Да и в условия существующих карантинных мер и закрытых границ вероятность того, что зараза перекочует к нам, минимальна.
С чего всё началось
Вечерняя Москва

Врач оценил шансы распространения смертельного вируса SFTS

В КНР зафиксирована вспышка вируса SFTS, распространителем которой являются в основном насекомые. Китайские СМИ сообщают уже о 60 случаях заражения и семи смертях. Инфекция обнаружена сразу в двух провинциях страны — Цзянсу и Аньхой.
Вечерняя Москвавчера в 12:53
Подробнее о событии
Lenta.ru

Вирусолог оценил вероятность распространения нового смертельного вируса

Lenta.ru22:40
Вечерняя Москва

Врач оценил шансы распространения смертельного вируса SFTS

Вечерняя Москвавчера в 12:53
Газета.Ru

Врач-вирусолог оценила шансы широкого распространения вируса SFTS

Газета.Ru21:33
Московский Комсомолец

Врач оценила угрозу распространения нового «смертельного вируса» из КНР

Московский Комсомолец21:11
Известия

Врач оценила риск распространения в России вируса SFTS из Китая

Известия21:00
РИА Новости

Врач оценила угрозу распространения нового «смертельного вируса» из Китая

РИА Новости19:53
РБК

Вирусолог оценила угрозу распространения нового вируса из Китая

РБК22:18

Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте
RT на русскомвчера в 09:27
201

ЦИК Белоруссии обещает пропускной режим на участках вечером 9 августа

Минск, 9 августа 2020, 09:01 — REGNUM Председатель Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что вечером основного дня голосования на выборах президента республики — 9 августа — на избирательных участках будет установлен пропускной режим, а бюллетеней будет выдаваться меньше во избежание скопления граждан.
REGNUM02:01
14

Банки сообщили о проблемах при передаче данных о должниках коллекторам

С 1 июля россияне, согласно федеральному закону № 377, который вносит изменения в регулирование деятельности по взысканию просроченной задолженности, получили возможность узнавать о передаче своих долгов коллекторам через Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс).
РБКвчера в 03:00
74