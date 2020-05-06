Коронавирус
ИзвестияВирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом
Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации. Такое мнение в интервью «Пятому каналу» высказал доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.
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с чего всё началось
Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн оценил вероятность, что с наступлением лета количество заболевших коронавирусом уменьшится. Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в интервью 5-tv.ru спрогнозировал изменение эпидемиологической ситуации с наступлением лета.Пятый каналвчера в 05:24
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Вирусолог рассказал, как ситуация с коронавирусом изменится при жаркой погоде
Московский Комсомолец00:36
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Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
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Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии
Денис Евдокимов, командир пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в мае 2019-го на взлетной полосе в московском аэропорту Шереметьево, в интервью изданию «Лента.ру» поделился своей версией произошедшей трагедии.
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В Петербурге прошла генеральная репетиция воздушного парада
В Петербурге прошла генеральная репетиция воздушного парада к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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На совещании с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым россиян назвали гопниками и слабыми умом.
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Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
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В США убили изучавшего коронавирус ученого
В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.
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Правительство России обсудило предоставление субсидий авиакомпаниям
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Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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Похудевшая Адель поделилась редким фото в честь 32-летия
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Российским регионам предрекли 30-градусную жару ко Дню Победы
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В Саратовской области от коронавируса скончались четыре человека.
Четвертая Власть 05:20
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В ведомстве заявили, что снимать ограничения планируется в несколько этапов. Для начала гражданам будет разрешено заниматься спортом.
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Более половины магазинов в Москве может так и не открыться После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group.
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