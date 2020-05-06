Коронавирус
ИзвестияВирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом
Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации. Такое мнение в интервью «Пятому каналу» высказал доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.
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с чего всё началось
Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн оценил вероятность, что с наступлением лета количество заболевших коронавирусом уменьшится. Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в интервью 5-tv.ru спрогнозировал изменение эпидемиологической ситуации с наступлением лета.Пятый каналвчера в 05:24
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Эпидемия пойдет на спад? Вирусолог спрогнозировал ситуацию с COVID-19 при теплой погоде
Пятый каналвчера в 05:24
Вирусолог рассказал, как ситуация с коронавирусом изменится при жаркой погоде
Московский Комсомолец00:36
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Более половины магазинов в Москве может так и не открыться После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group.
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В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей
Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
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Подмосковье Сегодня вчера в 12:19
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Главу Омска просят принять на лечение 1500 человек из Якутии
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