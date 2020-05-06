Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн оценил вероятность, что с наступлением лета количество заболевших коронавирусом уменьшится. Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в интервью 5-tv.ru спрогнозировал изменение эпидемиологической ситуации с наступлением лета.

с чего всё началось

Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации. Такое мнение в интервью «Пятому каналу» высказал доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

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