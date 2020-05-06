Коронавирус

ИзвестияИзвестияВирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом

Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации. Такое мнение в интервью «Пятому каналу» высказал доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.
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Эпидемия пойдет на спад? Вирусолог спрогнозировал ситуацию с COVID-19 при теплой погоде

Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн оценил вероятность, что с наступлением лета количество заболевших коронавирусом уменьшится. Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в интервью 5-tv.ru спрогнозировал изменение эпидемиологической ситуации с наступлением лета.
Пятый каналвчера в 05:24

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Ученые прогнозируют снижение эпидемии коронавируса на летний период

JustMedia01:20

Эпидемия пойдет на спад? Вирусолог спрогнозировал ситуацию с COVID-19 при теплой погоде

Пятый каналвчера в 05:24

Вирусолог оценил опасность распространения коронавируса при жаркой погоде

РИА Новостивчера в 23:35

Вирусолог сказал, как лето повлияет на COVID-19

Взгляд.рувчера в 13:02

Раскрыто влияние лета на распространение коронавируса

Lenta.ruвчера в 10:22

Вирусолог оценил вероятность спада эпидемии коронавируса летом

Росбалтвчера в 05:43

Вирусолог рассказал, как ситуация с коронавирусом изменится при жаркой погоде

Московский Комсомолец00:36
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Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
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Наука

Суперкомпьютер вычислил четыре эффективных лекарства от коронавируса

Ученые из Университета Майнца использовали суперкомпьютер MOGON II, чтобы определить наиболее эффективное лекарство для лечения коронавируса.
ФАН вчера в 11:12
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Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском вчера в 16:30
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Общество

«Деньги – народу»: нацболы вывесили баннер напротив правительства

Сами представители партии отметили, что они были намерены привлечь внимание властей к социальной проблематике на фоне пандемии и экономического кризиса.
Московский Комсомолец вчера в 06:26
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Футбол

Экс-игрок «Вест Хэма» Коул рассказал, как Дефо обманом заставил его принять виагру

Бывший нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Карлтон Коул рассказал, как перед одной из тренировок в составе сборной Англии его соотечественник Джермейн Дефо обманом заставил его принять виагру.
Чемпионат вчера в 23:17
Экономика

Более половины магазинов в Москве может так и не открыться

Более половины магазинов в Москве может так и не открыться После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Армия и оружие

Военным запретили раскрывать в интернете информацию о службе

Российским военнослужащим запретили раскрывать в интернете и СМИ свою принадлежность к Вооруженным силам.
Газета.Ru вчера в 14:32
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Общество

Онищенко заявил, что коронавирус «уже выдыхается»

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что коронавирус «уже выдыхается».
RT на русском 01:22
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Культура

Сара Коннор встречает саму себя в Okko

Вечером пройдет премьера американского научно-фантастического триллера "Разлом времени", роли в котором исполнили звезда "Терминатора" Линда Хэмилтон, Линдси Фонсека (сериал "Никита:", дочь Теда Мосби из "Как я встретил вашу маму"), а также Гленн Моршауэр ("Последствия").
Газета.Ru 00:02
Общество

Вильфанд предупредил о сильной жаре в российских регионах

Температура выше 25 градусов ожидается в День победы на Урале и в Сибири, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 23:20
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Общество

Роспотребнадзор представил Путину план снятия ограничений в три этапа

Роспотребнадзор предлагает снимать ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса COVID-19, в три этапа, заявила глава ведомства Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 09:35
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Фигурное катание

Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru вчера в 07:56
5
Общество

Меган Маркл и принц Гарри опубликовали видео с сыном Арчи

В аккаунте некоммерческой благотворительной организации Save The Children UK опубликовано видео чтения книжки Меган Маркл сыну 6 мая юный наследник Меган Маркл и принца Гарри отметил свой первый день рождения.
Inc-news.ru вчера в 17:59
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Происшествия

В Новосибирской области выявили 63 новых случая коронавируса

Шестьдесят три новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, общее количество превысило 800, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 01:16
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Общество

Россиян предупредили об опасности антисептиков

Врач-дерматовенеролог поликлиники №4 управления делами президента Настасия Вережникова предупредила россиян об опасности антисептиков для кожи.
Lenta.ru вчера в 21:46
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Политика

Стали известны планы покушавшихся на Мадуро диверсантов

Один из двух задержанных на территории Венесуэлы американских граждан, которые, по данным правительства страны, пытались совершить военный переворот, рассказал о планах диверсантов.
Lenta.ru вчера в 14:56
86
Общество

Политологи оценили противовирусные усилия российских регионов

Фонд «Петербургская политика» опубликовал очередной рейтинг социально-политической устойчивости российских регионов за апрель.
Коммерсантъ вчера в 17:21
Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 04:55
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Кино

Marvel анонсировала скорый выход нового сериала «Досье Фьюри»

Газета.Ru 00:35
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Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости вчера в 11:18
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Экономика

ЦБ выразил надежду на смягчение ограничений в России в июне

Центральный банк России ожидает начала смягчения ограничительных мер в стране, введенных на фоне пандемии коронавируса, в июне.
Известия вчера в 16:08
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Общество

В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей

Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe 04 мая в 23:59
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Культура

Дэниел Рэдклифф прочел главу из «Гарри Поттера»

Актер Дэниел Рэдклифф стал первым чтецом из числа исполнителей главных ролей саги о Гарри Поттере.
Подмосковье Сегодня вчера в 12:19
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Происшествия

В Хакасии число заболевших COVID-19 достигло 352 человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки в Хакасии выросло на 12, общее число зараженных с начала пандемии составляет 352 человека, сообщил на своей официальной странице в социальной сети "Вконтакте" глава республики Валентин Коновалов.
РИА Новости вчера в 22:13
Общество

Главу Омска просят принять на лечение 1500 человек из Якутии

Вестник вчера в 04:00
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Экономика

Правительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам

Регионы России до 2020 г. освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам, постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
Ведомости 05 мая в 09:02
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Политика

США могут создать альтернативу ВОЗ, рассказал Помпео

Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что может появиться альтернатива Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Вестник Кавказа 00:21
Общество

Создана первая в мире вакцина, убивающая коронавирус

Итальянские ученые разработали первую в мире вакцину, способную нейтрализовать коронавирус.
Петербургский дневник вчера в 15:03
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Экономика

Сбербанк понизил ипотечные ставки

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик".
РИА Новости вчера в 07:46
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Армия и оружие

Израиль попытался сбить военный самолет-разведчик России

В настоящее время российское Минобороны никак не прокомментировало данный инцидент.
Discover24 вчера в 03:23
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