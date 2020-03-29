Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Читать в источнике
Комментировать1,1K
с чего всё началось

Вирусолог спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет пик заболеваемости коронавирусом COVID-19. Число инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в России увеличилось за сутки с 1036 до 1264, число выздоровевших - с 45 до 49 человек.
Национальная служба новостейвчера в 06:01

Подробнее о событии

Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в России

Lenta.ruвчера в 19:33

Эксперт спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Известиявчера в 21:49

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

RT на русскомвчера в 21:30

Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Газета.Ruвчера в 21:14

Вирусолог обозначил пик эпидемии коронавируса в России

РБКвчера в 22:29

Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

РИА Новостивчера в 18:41

Петербуржец с коронавирусом скончался

Национальная служба новостейвчера в 09:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 09:18, Ашберн
Общество

Умер бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

Валентин Горбунов, который до марта 2020 года являлся председателем Мосгоризбиркома, скончался на 67-м году жизни в воскресенье, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Интерфакс 08:16
Общество

К ИВЛ в Москве подключены почти 40 процентов пациентов младше 40

Возраст почти 40 процентов пациентов, которые находятся в московских больницах и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), меньше 40 лет, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Вести.Ru 08:23
Политика

Песков рассказал о подготовке обращения Путина по поводу коронавируса

Российский президент Владимир Путин принял решение обратиться к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 вечером 24 марта, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
RT на русском 08:36
Общество

Москвичей начали по громкой связи призывать остаться дома

"Интерфакс" со ссылкой на своего корреспондента сообщает, что в Москве начали по громкой связи предупреждать людей на улицах о необходимости вернуться домой.
Московский Комсомолец 08:32
Авто

Назвали секретные функции авто, о которых не знают водители

Редакция издания SpeedMe.ru назвала интересные и нужные «фишки», которые присутствуют в некоторых автомобилях, но о которых не знают владельцы.
Тарантас Ньюс вчера в 06:42
Религия

Патриарх Кирилл призвал временно воздержаться от посещения храмов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих отказаться от посещения храмов на время пандемии коронавируса и молиться дома.
Ведомости 07:25
Общество

СК проверяет блогершу, похваставшуюся прогулками вместо карантина

Блогерша заявила, что теперь «делает что хочет». После этого женщину стали замечать в местных кафе и спортзале.
НТВ 08:29
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости 02:48
Шоу-бизнес

Анита Цой заявила, что Лещенко находится в опасной ситуации

РИА Новости вчера в 17:44
Путешествия

Туристов выселяют из отелей Сочи

Напомним, сегодня стало известно, что туроператор «Библио-Глобус» аннулировал все брони на размещение в управляемых им отелях Сочи начиная с 28 марта и начал вывозить туристов с курорта.
Profi.travel вчера в 11:02
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 марта

Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 28 марта число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 571 тыс. человек.
РБК 05:30
Здоровье

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Evo-rus.com 27 марта в 09:09
Футбол

Анчелотти: «Клопп считает, что играть с „Атлетико“ было преступлением»

Немец считает, что проводить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» было нельзя из-за начавшейся пандемии коронавируса.
Бомбардир.ру 06:51
Шоу-бизнес

Подольская опубликовала редкое фото с тремя поколениями Пресняковых

Певица Наталья Подольская поделилась семейной фотографией, на которой запечатлён её тесть Владимир Пресняков вместе с сыном и двумя внуками.
News.ru 27 марта в 05:44
Политика

Назначен новый глава Роскомнадзора

Новым главой Роскомнадзора назначен бывший начальник Управления по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Администрации президента Андрей Липов.
Известия 09:02
Футбол

Колосков рассказал, когда возобновится сезон в РПЛ

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился своим мнением о сроках возобновления сезона в российской Премьер-лиге.
Metaratings 08:40
Общество

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости из-за распространения коронавируса. Документ опубликован на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 09:28
Общество

В Китае заявили об остановке эпидемии коронавируса в стране

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, который является возбудителем заболевания COVID-19, в Китае практически остановилось.
Известия 09:06
Гаджеты

Huawei для смартфонов EMUI 10.1 выпустила новую прошивку

ToDay News Ufa вчера в 16:02
Общество

«Почта России» изменит режим работы с 30 марта по 5 апреля

«Почта России» изменит режим работы в период с 30 марта по 5 апреля. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Вечерняя Москва 27 марта в 10:35
Общество

Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки карт

Как сообщает информационное агентство Live24, в случае блокировки карт банки теперь обязаны сообщать клиенту о причине, повлекшей принятие подобного решения.
SMINEWS в Иванове 06:26
Авто

Названа стоимость Lada XRAY Cross Instinct

В начале марта 2020 года Lada представила Xray Cross в новом исполнении Instinct с чёрным декором внешних элементов, новой обивкой интерьера и системой мультимедиа с увеличенной диагональю сенсорного экрана.
Тарантас Ньюс 27 марта в 11:59
Общество

Захарова призвала граждан РФ за рубежом уважать свою страну и народ

Москва, 29 марта 2020, 15:18 — REGNUM О просьбах состоятельных граждан России, проживающих за рубежом, которые массово просят эвакуировать их на родину, рассказала 29 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Facebook.
REGNUM 08:18
Общество

Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
Известия 01:54
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев показал, как сын учит младшую сестру разговаривать

На днях на своей страничке в социальной сети Инстаграм Сергей показал забавную видеозапись, на которой видно, как шестилетний Никита учит свою полуторагодовалую сестру говорить.
Uznayvse.ru 06:11
Игры

Оригинальная NieR выйдет на PS4, Xbox One и РС

Square Enix достаточно ожидаемо на прямой трансляции в честь 10-летия NieR объявила о выходе первой части в издании «Репликант» на PS4, Xbox One и РС.
Игромания.ру 03:02
Общество

В Италии работу российских военных в Бергамо показали по ТВ

В Италии работу российских военных специалистов в городе Бергамо показали по телевидению.
МонаВиста 07:17
Экономика

Минпромторг оценил текущий уровень сокращений в потребсекторе в 20%

В текущих условиях у компаний из-за падения оборотов на 50–80% в зависимости от региона наступил кассовый разрыв, а значит, невозможность работы и уплаты налогов.
РБК 08:45
Кино

Съемки «Доктора Стрэнджа» начнутся по графику

По данным портала Variety, уже в начале лета начнутся съемки второй части фильма «Доктор Стрэндж».
RuNews24.ru 27 марта в 06:38
Общество

Вирусолог предостерег россиян от поездок на дачу

Россияне, решившие на длинные выходные выбраться из города, могут оказаться в неприятной ситуации.
Российская газета 27 марта в 17:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное