Коронавирус
МедиаПотокВирусолог дал прогноз по ситуации с коронавирусом в РФ
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн предрек скорый выход на плато пандемии коронавируса в России. По его словам, в последнюю неделю количество признанных инфицированными людей «немножко падает, немножко повышается».
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с чего всё началось
Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется и приближается к плато, через пару недель можно ожидать снижения числа новых случаев, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.РИА Новостивчера в 20:57
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