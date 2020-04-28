Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется и приближается к плато, через пару недель можно ожидать снижения числа новых случаев, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.

с чего всё началось

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн предрек скорый выход на плато пандемии коронавируса в России. По его словам, в последнюю неделю количество признанных инфицированными людей «немножко падает, немножко повышается».

Вирусолог дал прогноз по ситуации с коронавирусом в РФ

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