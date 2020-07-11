Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВирусолог из Гонконга обвинила Китай в сокрытии правды о коронавирусе

Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
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с чего всё началось
В эксклюзивном интервью
 Fox News вирусолог из Гонконга доктор Ли-Мэн Янь рассказала о раннем исследовании, которое, по ее словам, она проводила в связи с COVID-19.
Московский Комсомолецвчера в 02:54

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Бежавшая из Китая вирусолог рассказала о замалчивании Китаем «правды» о коронавирусе

Фонтанка.Ру03:30

Бежавшая в США вирусолог: Китай скрывал правду о коронавирусе

Московский Комсомолецвчера в 02:54

Вирусолог из Гонконга обвинила Китай в сокрытии правды о коронавирусе

РИА Новостивчера в 22:30

Сбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе

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Бежавшая в США вирусолог: Китай скрывал правду о COVID-19

News.ruвчера в 10:50

Fox News (США): китайский вирусолог, обвиняющий Пекин в сокрытии информации о коронавирусе, бежит из Гонконга (Fox News)

ИноСМИвчера в 08:13

СМИ узнали о бежавшем из Китая для разоблачения правды о COVID вирусологе

РБКвчера в 23:52
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Китайский JAC сертифицировал конкурента «ГАЗели» в России

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Авто

В Сети опубликован ролик топовой модели Range Rover

Вчера, 11 июля, в Facebook был опубликован промо-ролик, на котором можно было увидеть новую модель Range Rover.
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«АвтоВАЗ» начал производить внедорожники Niva под брендом Lada

Напомним, что внедорожник Niva (2123) является изначально разработкой АВТОВАЗа и ее сборка стартовала еще в 2000 году под маркой LADA.
Evo-rus.com 00:00
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Авто

АвтоВАЗ запатентовал новый руль для моделей Lada

Российский автопроизводитель запатентовал новый мультируль для автомобилей Lada.
Газета DAILY вчера в 02:51
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Авто

В Белоруссии стартовал выпуск дизельных моторов для ГАЗ и УАЗ

В Минске стартовала массовая сборка дизельных моторов для отечественных внедорожников "УАЗ", а также для малотоннажных грузовиков и фургонов "ГАЗель".
Новые автомобили вчера в 05:17
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Авто

Суперкар Nissan GT-R подготовили для бездорожья

Доработанный Nissan GT-R набирает первую «сотню» за 2,9 сек. Тюнинг обойдется в 95 тысяч долларов.
Evo-rus.com вчера в 03:18
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Авто

Aston Martin начал производство внедорожника DBX

Компания Aston Martin начала серийное производство нового внедорожника DBX.
Автостат 10 июля в 06:59
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Игры

Эксперты рассказали, как бесплатно скачать и установить Watch Dogs 2

Как известно, 12 июля в 21:00 по московскому времени стартует мероприятие Ubisoft Forward в рамках которого состоится раздача игры Watch Dogs 2. Впрочем, сделать это можно лишь после показа игрового процесса Trackmania.
Дни24 03:09
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Авто

Компания Kia выпустила гибридную версию кроссовера Sorento

Другие характеристики гибрида пока не озвучивают, но в компании заявили, что в дальнейшем у кроссовера появится и подзаряжаемый гибрид.
Tvoe-avto.com вчера в 04:13
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Авто

Tesla снизила стоимость электрического кроссовера Model Y на $3000

Автоновости дня 04:02
Авто

В Китае выпустили компактвэн в 1,5 раза дешевле Lada Largus

Совместное предприятие SAIC-General Motors – китайский автопроизводитель Wuling выпустил на рынок компактвэн Hong Guang V. Новинка оказалась практически в 1,5 раза дешевле российского Lada Largus, сообщают СМИ.
NewInform 03:55
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Авто

Компания Toyota представила кроссовер Corolla Cross за 2,2 млн рублей

Новый кроссовер Toyota Corolla Cross, который дебютировал 9 июля, не доберется до российского рынка.
Новые автомобили 00:27
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Происшествия

Двое полицейских погибли в результате перестрелки в Техасе

По меньшей мере двое полицейских были убиты в перестрелке в американском городе Мак-Аллен (штат Техас).
ТАСС вчера в 22:06
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Игры

Опубликован трейлер фанатского ремейка GTA: San Andreas

В воскресенье, 12 июля, стало известно о том, что в сети появился трейлер фанатского ремейка GTA: San Andreas.
Piter.tv 02:57
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Происшествия

При беспорядках в Белграде пострадали 14 полицейских

РИА Новости вчера в 05:58
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Авто

FAW Bestune B2-Concept предъявил новый стиль автобренда

Car.ru вчера в 01:07
Авто

Lamborghini представил самый мощный гибридный родстер

Итальянский бренд Lamborghini официально презентовал открытую версию своего гибридного суперкара Sian.
Somanyhorses 09 июля в 08:19
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Общество

Шнуров написал стихи о задержании губернатора Фургала

АБН вчера в 06:44
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Авто

Great Wall выпустит рамный внедорожник под маркой WEY

В настоящее время марка Wey представлена только на китайском рынке.
SpeedMe 10 июля в 10:04
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Авто

Chery представил новый семиместный кроссовер Exeed VX

Компания Chery представила третью модель своего премиального суббренда Exeed – полноразмерный кроссовер Exeed VX.
Автоновости дня вчера в 04:07
Политика

Вассерман обвинил Украину в военном преступлении против России

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что у Киева появился шанс вернуть Крым.
URA.Ru вчера в 23:32
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Технологии

В российских школах на компьютерах установят систему блокировки опасного контента

Центр создан с целью выработки системы по защите молодого поколения, детей и подростков от воздействия негативной информации.
ТАСС 01:06
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Армия и оружие

Крейсер «Адмирал Нахимов» сможет успешно противодействовать флоту НАТО

Имеющий мощное вооружение корабль сможет успешно с большой долей вероятности противостоять НАТО.
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Авто

Россиянам стала доступна аренда газового оборудования автомобилей

Российские компании запустили услугу лизинга газового оборудования, которое можно установить на автомобиль.
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Происшествия

Спасательное судно ТОФ в Японском море спасло «аварийную подлодку»

Моряки спасательного судна Тихоокеанского флота "Игорь Белоусов" во время учений в Японском море спасли экипаж "аварийной подводной лодки", рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
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Армия и оружие

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Грузовой автомобиль ВСУ наехал на противотанковую мину Т-62 украинского производства.
Территория новостей 01:15
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Авто

Kia Rio вновь возглавила рейтинг самых популярных иномарок в России

По информации информационно-новостного портала EVO-RUS.COM, рейтинг возглавила модель Kia Rio.
Лезги газет 03:58
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Общество

В России за сутки выявлено 6611 случаев коронавируса

В России за сутки подтверждено 6611 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 03:36
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Армия и оружие

Системы ПВО уничтожили два беспилотника в небе над авиабазой Хмеймим

Два беспилотных летательных аппарата были уничтожены системами ПВО над авиабазой Хмеймим.
Политическая Экспертиза вчера в 17:42
Политика

Трамп заявил о разработке в США самого крупного ледокола в мире

МИР 24 вчера в 15:00
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