с чего всё началось

Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.

Вирусолог из Гонконга обвинила Китай в сокрытии правды о коронавирусе

Авто «АвтоВАЗ» начал производить внедорожники Niva под брендом Lada Напомним, что внедорожник Niva (2123) является изначально разработкой АВТОВАЗа и ее сборка стартовала еще в 2000 году под маркой LADA. 303

Игры Эксперты рассказали, как бесплатно скачать и установить Watch Dogs 2 Как известно, 12 июля в 21:00 по московскому времени стартует мероприятие Ubisoft Forward в рамках которого состоится раздача игры Watch Dogs 2. Впрочем, сделать это можно лишь после показа игрового процесса Trackmania. 10

Авто Компания Kia выпустила гибридную версию кроссовера Sorento Другие характеристики гибрида пока не озвучивают, но в компании заявили, что в дальнейшем у кроссовера появится и подзаряжаемый гибрид. 11

Авто В Китае выпустили компактвэн в 1,5 раза дешевле Lada Largus Совместное предприятие SAIC-General Motors – китайский автопроизводитель Wuling выпустил на рынок компактвэн Hong Guang V. Новинка оказалась практически в 1,5 раза дешевле российского Lada Largus, сообщают СМИ. 24

Авто Chery представил новый семиместный кроссовер Exeed VX Компания Chery представила третью модель своего премиального суббренда Exeed – полноразмерный кроссовер Exeed VX.

Авто Россиянам стала доступна аренда газового оборудования автомобилей Российские компании запустили услугу лизинга газового оборудования, которое можно установить на автомобиль.