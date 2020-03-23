Коронавирус
ИзвестияВирусолог из Китая назвал сроки победы над коронавирусом в Европе
Европейским странам может понадобиться два года для того, чтобы справиться с пандемией коронавируса, заявил китайский вирусолог, глава Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун 22 марта. По его мнению, будет неудивительно, если вирус исчезнет, а затем снова появится.
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с чего всё началось
Руководитель китайской группы клинических экспертов по COVID-19 Чжан Вэньхун заявил, что может вирус может появляться и снова исчезать на протяжении двух лет, передает South China Morning Post.Московский Комсомолец01:38
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Вирусолог из Китая посоветовал забыть о скором окончании пандемии COVID-19
Московский Комсомолец01:38
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Политика
Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь
Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Общество
Власти США из-за коронавируса начали отпускать заключенных из тюрем
В нескольких штатах США местные власти начали освобождать тысячи заключенных, чтобы предотвратить вспышку коронавируса в американских тюрьмах.
Происшествия
В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение
Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.
Политика
Россия решила не запрещать въезд в страну жителям ДНР и ЛНР
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился не распространять на жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) временный запрет на въезд в страну для иностранцев.
Экономика
Подсчитаны последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса
Торгово-промышленная палата (ТПП) подсчитала последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса.
Общество
Россия ограничит авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса
Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за распространения коронавируса.
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая опубликовала фото без очков
Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.
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Политика
Россия завершила переброску помощи в Италию
Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Общество
Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ
Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и еще 5 млрд рублей - на закупку термометров и установок обеззараживания воздуха в федеральных министерствх и ведомтсвах.
Общество
В России 438 человек заразились коронавирусом
Москва, 23 марта 2020, 10:32 — REGNUM Коронавирусной инфекцией в России заразились 438 человек.
Общество
Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.
Общество
Контактировавших с зараженными коронавирусом отследят по телефону
Минкомсвязи России будет отслеживать перемещения граждан, которые контактировали с больными коронавирусом, сообщает радио «Sputnik» со ссылкой на документ, размещенный на сайте кабмина.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона
Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха.
Авто
В России подорожали некоторые модели Kia
Компания KIA («Киа Моторс») повысила цены на более чем половину своих моделей в России.
Армия и оружие
Турция пообещала зачистить боевиков у трассы М4 в Идлибе
Спецоперацию в районе трассы М4 в Идлибе проведут турецкие военные, заявил военный репортер ВГТРК в Сирии Евгений Поддубный 23 марта в своем ТГ-канале.
Происшествия
Летевших с зараженным коронавирусом россиянином пассажиров потеряли
Пассажиров, летевших одним рейсом с жителем Сургута, у которого выявили коронавирус, потеряли: Роспотребнадзор не может найти адреса их фактического проживания.
Общество
Власти России могут ужесточить карантин
Существует вероятность, что власти России примут более серьезные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный источник.
Политика
Застрявшие в Доминикане украинцы попросили Зеленского вернуть их домой
Застрявшая на Доминикане пара украинцев попросила президента страны Владимира Зеленского вернуть их домой.
Общество
Аваков предупредил украинцев о голоде
20 марта правительство Украины ввело в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях режим чрезвычайной ситуации.
Финансы
Рубль падает на открытии торгов
Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Общество
Пожилым жителям Подмосковья рекомендовали соблюдать режим самоизоляции до 14 апреля
Пенсионерам предусмотрена выплата в размере 3000 рублей, половину этой суммы перечислят в ближайший четверг (26 марта), вторую часть – 14 апреля, в последний день самоизоляции.
Политика
На президентских выборах в Абхазии победил оппозиционер Бжания
На повторных выборах президента Абхазии победу одержал депутат, лидер оппозиции 57-летний Аслан Бжания.
Футбол
Семин назвал трех лучших футболистов сезона РПЛ
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин объявил трех лучших игроков текущего сезона РПЛ. Об этом сообщает Спорт-Экспресс.
Общество
ВШЭ созовет комиссию по этике из-за слов профессора Матвейчева о «либеральной сволоте»
ВШЭ созовет комиссию по этике из-за слов преподавателя философского факультета Олега Матвейчева о "либеральной сволоте" и 37-м годе.
Происшествия
В КБР ликвидировали группу боевиков, готовивших теракты
Трое боевиков, готовивших террористические акты, ликвидированы в Кабардино-Балкарии, у них обнаружены оружие и элементы самодельной бомбы, заявили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
Политика
Саакашвили сравнил готовность России и Украины к возможному кризису
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в интервью "Седьмому телеканалу" сравнил готовность России и Украины к возможному финансовому кризису, который, как он полагает, надвигается как "цунами".
Игры
Sony реализует обратную совместимость в PlayStation 5
В официальном блоге PlayStation говорится, что подавляющее большинство игр для PS4 будут доступны игрокам и на PlayStation 5. Правда, непонятно, насколько быстро технологию обратной совместимости реализуют и сколько игр из каталога PS4 будут доступны вместе с выходом новой консоли.
Экономика
Нацбанк Украины призвал прекратить операции с наличной валютой
Национальный банк Украины в связи с угрозой распространения коронавируса предложил полностью отказаться от операций с наличными деньгами, а все выплаты из государственного бюджета на зарплаты, пенсии, субсидии и соцпособия перевести в безналичную форму.