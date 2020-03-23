Коронавирус

ИзвестияИзвестияВирусолог из Китая назвал сроки победы над коронавирусом в Европе

Европейским странам может понадобиться два года для того, чтобы справиться с пандемией коронавируса, заявил китайский вирусолог, глава Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун 22 марта. По его мнению, будет неудивительно, если вирус исчезнет, а затем снова появится.
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с чего всё началось
Руководитель китайской группы клинических экспертов по COVID-19 Чжан Вэньхун заявил, что может вирус может появляться и снова исчезать на протяжении двух лет, передает South China Morning Post
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Московский Комсомолец01:38

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Вирусолог из Китая посоветовал забыть о скором окончании пандемии COVID-19

Московский Комсомолец01:38

Вирусолог из Китая призвал забыть о скором завершении пандемии в Европе

Lenta.ruвчера в 23:13

Китайский эксперт предрек Европе еще два года пандемии коронавируса

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Вирусолог из Китая назвал сроки победы над коронавирусом в Европе

Известия01:02

Вирусолог: для победы над COVID-19 может потребоваться два года

News.ruвчера в 23:22

Вирусолог из Китая призвал забыть о скором окончании пандемии COVID-19

РИА Новости01:31

Китайский эксперт назвал сроки победы над COVID-19 в Европе

Интерфаксвчера в 22:52
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Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Ведомости вчера в 16:55
Общество

Власти США из-за коронавируса начали отпускать заключенных из тюрем

В нескольких штатах США местные власти начали освобождать тысячи заключенных, чтобы предотвратить вспышку коронавируса в американских тюрьмах.
VSE42.RU 01:14
Происшествия

В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение

Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.
BFM.ru вчера в 08:48
Политика

Россия решила не запрещать въезд в страну жителям ДНР и ЛНР

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился не распространять на жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) временный запрет на въезд в страну для иностранцев.
Интерфакс 04:18
Экономика

Подсчитаны последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса

Торгово-промышленная палата (ТПП) подсчитала последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса.
Lenta.ru 21 марта в 01:17
Общество

Россия ограничит авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса

Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за распространения коронавируса.
Известия вчера в 12:03
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая опубликовала фото без очков

Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.
DixiNews вчера в 13:13
Общество

В Москве изменили постановку диагноза «коронавирус»

В Москве перестанут перенаправлять положительные пробы на коронавирус на подтверждение, заявили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу.
Московский Комсомолец 03:48
Политика

Россия завершила переброску помощи в Италию

Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Интерфакс 03:29
Общество

Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ

Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и еще 5 млрд рублей - на закупку термометров и установок обеззараживания воздуха в федеральных министерствх и ведомтсвах.
Интерфакс 02:43
Происшествия

На Камчатке пассажирский Як-40 сел на занятую другим самолетом полосу

РИА Новости 03:44
Общество

В России 438 человек заразились коронавирусом

Москва, 23 марта 2020, 10:32 — REGNUM Коронавирусной инфекцией в России заразились 438 человек.
REGNUM 03:32
Общество

Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.
RT на русском 02:31
Общество

Контактировавших с зараженными коронавирусом отследят по телефону

Минкомсвязи России будет отслеживать перемещения граждан, которые контактировали с больными коронавирусом, сообщает радио «Sputnik» со ссылкой на документ, размещенный на сайте кабмина.
Live24 03:29
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона

Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха.
Российская газета вчера в 21:00
Авто

В России подорожали некоторые модели Kia

Компания KIA («Киа Моторс») повысила цены на более чем половину своих моделей в России.
Автоновости дня вчера в 03:00
Армия и оружие

Турция пообещала зачистить боевиков у трассы М4 в Идлибе

Спецоперацию в районе трассы М4 в Идлибе проведут турецкие военные, заявил военный репортер ВГТРК в Сирии Евгений Поддубный 23 марта в своем ТГ-канале.
Красная весна 04:27
Происшествия

Летевших с зараженным коронавирусом россиянином пассажиров потеряли

Пассажиров, летевших одним рейсом с жителем Сургута, у которого выявили коронавирус, потеряли: Роспотребнадзор не может найти адреса их фактического проживания.
Lenta.ru вчера в 03:49
Общество

Власти России могут ужесточить карантин

Существует вероятность, что власти России примут более серьезные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный источник.
Инфо24 вчера в 05:45
Политика

Застрявшие в Доминикане украинцы попросили Зеленского вернуть их домой

Застрявшая на Доминикане пара украинцев попросила президента страны Владимира Зеленского вернуть их домой.
Российская газета 04:23
Общество

Аваков предупредил украинцев о голоде

20 марта правительство Украины ввело в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях режим чрезвычайной ситуации.
Lenta.ru 01:51
Финансы

Рубль падает на открытии торгов

Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:27
Общество

Пожилым жителям Подмосковья рекомендовали соблюдать режим самоизоляции до 14 апреля

Пенсионерам предусмотрена выплата в размере 3000 рублей, половину этой суммы перечислят в ближайший четверг (26 марта), вторую часть – 14 апреля, в последний день самоизоляции.
Радио 1 03:05
Политика

На президентских выборах в Абхазии победил оппозиционер Бжания

На повторных выборах президента Абхазии победу одержал депутат, лидер оппозиции 57-летний Аслан Бжания.
BFM.ru 00:23
Футбол

Семин назвал трех лучших футболистов сезона РПЛ

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин объявил трех лучших игроков текущего сезона РПЛ. Об этом сообщает Спорт-Экспресс.
МонаВиста 04:09
Общество

ВШЭ созовет комиссию по этике из-за слов профессора Матвейчева о «либеральной сволоте»

ВШЭ созовет комиссию по этике из-за слов преподавателя философского факультета Олега Матвейчева о "либеральной сволоте" и 37-м годе.
Газета.Ru 04:29
Происшествия

В КБР ликвидировали группу боевиков, готовивших теракты

Трое боевиков, готовивших террористические акты, ликвидированы в Кабардино-Балкарии, у них обнаружены оружие и элементы самодельной бомбы, заявили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
Интерфакс 05:09
Политика

Саакашвили сравнил готовность России и Украины к возможному кризису

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в интервью "Седьмому телеканалу" сравнил готовность России и Украины к возможному финансовому кризису, который, как он полагает, надвигается как "цунами".
Piter.tv вчера в 03:47
Игры

Sony реализует обратную совместимость в PlayStation 5

В официальном блоге PlayStation говорится, что подавляющее большинство игр для PS4 будут доступны игрокам и на PlayStation 5. Правда, непонятно, насколько быстро технологию обратной совместимости реализуют и сколько игр из каталога PS4 будут доступны вместе с выходом новой консоли.
Live24 21 марта в 07:34
Экономика

Нацбанк Украины призвал прекратить операции с наличной валютой

Национальный банк Украины в связи с угрозой распространения коронавируса предложил полностью отказаться от операций с наличными деньгами, а все выплаты из государственного бюджета на зарплаты, пенсии, субсидии и соцпособия перевести в безналичную форму.
Евразия Daily 01:36
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