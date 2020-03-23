с чего всё началось

Европейским странам может понадобиться два года для того, чтобы справиться с пандемией коронавируса, заявил китайский вирусолог, глава Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун 22 марта. По его мнению, будет неудивительно, если вирус исчезнет, а затем снова появится.

Вирусолог из Китая назвал сроки победы над коронавирусом в Европе

Политика Гордон заявил о риске распада Украины Киев, 23 марта 2020, 08:41 — REGNUM Украина может прекратить своё существование из-за пандемии коронавируса и нефтяного кризиса, заявил украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон в эфире телеканала «НАШ».

Общество Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 марта Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество зараженных новым коронавирусом в мире превысило 292 тыс. Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным SCMP, остается материковый Китай (81093), на втором месте — Италия (59138), на третьем — США (32057), где количество выявленных носителей превысило число заразившихся в Испании (28572).

Финансы Рубль падает на открытии торгов Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Общество Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.

Технологии В iPhone обнаружен сбой в режиме модема Сразу же после выхода версии iOS 13.1.2, некоторые пользователи начали жаловаться на сбои в работе режима «Модем», проще – персональной точки доступа.

Общество ГИБДД установит камеры для фиксации использования телефонов водителями Заместитель начальника Госавтоинспекции Александр Быков заявил, что ГИБДД планирует ввести в работу высокотехнологичные камеры, чтобы контролировать использование водителями смартфонов за рулем.

Общество Меркель отправилась на карантин из-за коронавируса Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправилась на домашний карантин, передает РИА Новости со ссылкой на немецкое правительство.

Политика Зеленский провёл переговоры с главой МВФ Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой по вопросам расширения сотрудничества в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Политика В Кремле прокомментировали переход Путина на удалённую работу Накануне стало известно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель перешла на удалённую работу после контакта с заболевшим медиком, пишет «Интерфакс».

Политика Лидер оппозиции Абхазии победил на президентских выборах Лидер оппозиции Аслан Бжания на президентских выборах в Абхазии набрал 56,5% по итогам подсчета 100% голосов, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Центризбиркома.

Здоровье Путина просят принять экстренные меры против коронавируса Общественные деятели, среди которых оказались Сергей Гуриев, Леонид Парфенов, Илья Азар и другие обратились к президенту России Владимиру Путину и правительству с просьбой экстренно принять меры, чтобы предотвратить эпидемию коронавируса.

Происшествия Вернувшийся из Таиланда житель Новокузнецка нарушил режим самоизоляции Житель Новокузнецка, вернувшийся из Таиланда, нарушил режим самоизоляции, полицейские установили его личность и передали информацию в Роспотребнадзор, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Политика Россия частично отменила запрет на въезд белорусов в страну Как сообщалось, в соответствии с распоряжением российского правительства от 16 марта 2020 года, из-за пандемии коронавируса был введен временный запрет на въезд в Россию с 18 марта по 1 мая для белорусов и других граждан стран СНГ.

Общество Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса "Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.