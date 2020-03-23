Коронавирус
ИзвестияВирусолог из Китая назвал сроки победы над коронавирусом в Европе
Европейским странам может понадобиться два года для того, чтобы справиться с пандемией коронавируса, заявил китайский вирусолог, глава Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун 22 марта. По его мнению, будет неудивительно, если вирус исчезнет, а затем снова появится.
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с чего всё началось
Руководитель китайской группы клинических экспертов по COVID-19 Чжан Вэньхун заявил, что может вирус может появляться и снова исчезать на протяжении двух лет, передает South China Morning Post.Московский Комсомолец01:38
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Вирусолог из Китая посоветовал забыть о скором окончании пандемии COVID-19
Московский Комсомолец01:38
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Политика
Гордон заявил о риске распада Украины
Киев, 23 марта 2020, 08:41 — REGNUM Украина может прекратить своё существование из-за пандемии коронавируса и нефтяного кризиса, заявил украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон в эфире телеканала «НАШ».
Общество
Еще у 18 человек в Подмосковье предварительно подтвердился коронавирус
Ранее сообщалось, что все 35 заболевших коронавирусом в регионе находятся в удовлетворительном состоянии.
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 марта
Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество зараженных новым коронавирусом в мире превысило 292 тыс. Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным SCMP, остается материковый Китай (81093), на втором месте — Италия (59138), на третьем — США (32057), где количество выявленных носителей превысило число заразившихся в Испании (28572).
Финансы
Рубль падает на открытии торгов
Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Общество
За сутки в России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом
За сутки в России зафиксировано 71 новое коронавирусное заболевание, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Экономика
СМИ сообщили о планах чиновников ускорить финансирование нацпроектов
Минэкономразвития планирует ускорить выделение бюджетных средств федеральной адресной программы на объекты нацпроектов.
Общество
Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона
Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха.
Общество
Аренда дач в Тверской области сильно подорожала на фоне коронавируса
Аналитики прогнозируют рост стоимости аренды дач до 50% к маю.
Общество
Роскачество обнаружило в одной из марок молока кишечную палочку
В ходе исследования молока шести марок Роскачество обнаружило в одном из них кишечную палочку.
Политика
Италия запросила военной поддержки США в борьбе с коронавирусом
Вашингтон, 23 марта 2020, 08:11 — REGNUM Правительство Италии рассчитывает получить поддержку от Пентагона в борьбе с распространением пандемии коронавируса.
Армия и оружие
В ДНР заявили о ранении ребенка при обстреле со стороны ВСУ
При обстреле территории Донецкой народной республики со стороны Вооруженных сил Украины ранен 13-летний ребенок, сообщил глава городской администрации Горловки Иван Приходько.
Политика
CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом, кажется, сработала
Стратегия Путина в отношении коронавируса, судя по всему, сработала, согласно официальной статистике, замечает американская телекомпания CNN, обычно критически оценивающая действия российских властей.
Технологии
В iPhone обнаружен сбой в режиме модема
Сразу же после выхода версии iOS 13.1.2, некоторые пользователи начали жаловаться на сбои в работе режима «Модем», проще – персональной точки доступа.
Общество
ГИБДД установит камеры для фиксации использования телефонов водителями
Заместитель начальника Госавтоинспекции Александр Быков заявил, что ГИБДД планирует ввести в работу высокотехнологичные камеры, чтобы контролировать использование водителями смартфонов за рулем.
Общество
Меркель отправилась на карантин из-за коронавируса
Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправилась на домашний карантин, передает РИА Новости со ссылкой на немецкое правительство.
Политика
Зеленский провёл переговоры с главой МВФ
Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой по вопросам расширения сотрудничества в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
В Кремле прокомментировали переход Путина на удалённую работу
Накануне стало известно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель перешла на удалённую работу после контакта с заболевшим медиком, пишет «Интерфакс».
Общество
В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»
Москва перестанет направлять положительные пробы на коронавирус нового типа на подтверждение.
Политика
Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Политика
Лидер оппозиции Абхазии победил на президентских выборах
Лидер оппозиции Аслан Бжания на президентских выборах в Абхазии набрал 56,5% по итогам подсчета 100% голосов, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Центризбиркома.
Здоровье
Путина просят принять экстренные меры против коронавируса
Общественные деятели, среди которых оказались Сергей Гуриев, Леонид Парфенов, Илья Азар и другие обратились к президенту России Владимиру Путину и правительству с просьбой экстренно принять меры, чтобы предотвратить эпидемию коронавируса.
Происшествия
Вернувшийся из Таиланда житель Новокузнецка нарушил режим самоизоляции
Житель Новокузнецка, вернувшийся из Таиланда, нарушил режим самоизоляции, полицейские установили его личность и передали информацию в Роспотребнадзор, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Футбол
Месси и Роналду предложили приехать в Белоруссию
Армия и оружие
Новые атомные подлодки «Борей» отправят на Дальний Восток
Дальневосточный подводный ядерный арсенал, практически утраченный 30 лет назад, восстановят благодаря стратегическим ракетоносцам проекта «Борей».
Общество
В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
Политика
Россия частично отменила запрет на въезд белорусов в страну
Как сообщалось, в соответствии с распоряжением российского правительства от 16 марта 2020 года, из-за пандемии коронавируса был введен временный запрет на въезд в Россию с 18 марта по 1 мая для белорусов и других граждан стран СНГ.
Общество
Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса
"Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.
Футбол
Семин объявил трех лучших футболистов сезона
Наставник «Локомотива» Юрий Семин назвал трех лучших игроков текущего сезона РПЛ.
Хоккей
26 лет назад Уэйн Гретцки стал лучшим бомбардиром в истории НХЛ
26 лет назад нападающий «Лос-Анджелеса» Уэйн Гретцки в матче против «Ванкувера» (3:6) забросил свою 802-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и побил снайперский рекорд великого Горди Хоу.