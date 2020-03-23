Коронавирус

ИзвестияИзвестияВирусолог из Китая назвал сроки победы над коронавирусом в Европе

Европейским странам может понадобиться два года для того, чтобы справиться с пандемией коронавируса, заявил китайский вирусолог, глава Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун 22 марта. По его мнению, будет неудивительно, если вирус исчезнет, а затем снова появится.
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с чего всё началось
Руководитель китайской группы клинических экспертов по COVID-19 Чжан Вэньхун заявил, что может вирус может появляться и снова исчезать на протяжении двух лет, передает South China Morning Post
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Московский Комсомолец01:38

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Вирусолог из Китая посоветовал забыть о скором окончании пандемии COVID-19

Московский Комсомолец01:38

Вирусолог из Китая призвал забыть о скором завершении пандемии в Европе

Lenta.ruвчера в 23:13

Китайский эксперт предрек Европе еще два года пандемии коронавируса

Телеканал 360°01:10

Вирусолог из Китая назвал сроки победы над коронавирусом в Европе

Известия01:02

Вирусолог: для победы над COVID-19 может потребоваться два года

News.ruвчера в 23:22

Вирусолог из Китая призвал забыть о скором окончании пандемии COVID-19

РИА Новости01:31

Китайский эксперт назвал сроки победы над COVID-19 в Европе

Интерфаксвчера в 22:52
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 03:41, Ашберн
Политика

Гордон заявил о риске распада Украины

Киев, 23 марта 2020, 08:41 — REGNUM Украина может прекратить своё существование из-за пандемии коронавируса и нефтяного кризиса, заявил украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон в эфире телеканала «НАШ».
REGNUM 01:41
Общество

Еще у 18 человек в Подмосковье предварительно подтвердился коронавирус

Ранее сообщалось, что все 35 заболевших коронавирусом в регионе находятся в удовлетворительном состоянии.
Интерфакс - Россия 02:39
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 марта

Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество зараженных новым коронавирусом в мире превысило 292 тыс. Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным SCMP, остается материковый Китай (81093), на втором месте — Италия (59138), на третьем — США (32057), где количество выявленных носителей превысило число заразившихся в Испании (28572).
РБК 01:15
Финансы

Рубль падает на открытии торгов

Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:27
Общество

За сутки в России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом

За сутки в России зафиксировано 71 новое коронавирусное заболевание, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Российская газета 02:36
Экономика

СМИ сообщили о планах чиновников ускорить финансирование нацпроектов

Минэкономразвития планирует ускорить выделение бюджетных средств федеральной адресной программы на объекты нацпроектов.
РБК 00:42
Общество

Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.
RT на русском 02:31
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона

Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха.
Российская газета вчера в 21:00
Общество

Аренда дач в Тверской области сильно подорожала на фоне коронавируса

Аналитики прогнозируют рост стоимости аренды дач до 50% к маю.
Афанасий-бизнес 03:13
Общество

Роскачество обнаружило в одной из марок молока кишечную палочку

В ходе исследования молока шести марок Роскачество обнаружило в одном из них кишечную палочку.
РЕН ТВ 01:59
Политика

Италия запросила военной поддержки США в борьбе с коронавирусом

Вашингтон, 23 марта 2020, 08:11 — REGNUM Правительство Италии рассчитывает получить поддержку от Пентагона в борьбе с распространением пандемии коронавируса.
REGNUM 01:11
Армия и оружие

В ДНР заявили о ранении ребенка при обстреле со стороны ВСУ

При обстреле территории Донецкой народной республики со стороны Вооруженных сил Украины ранен 13-летний ребенок, сообщил глава городской администрации Горловки Иван Приходько.
РЕН ТВ 01:25
Политика

CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом, кажется, сработала

Стратегия Путина в отношении коронавируса, судя по всему, сработала, согласно официальной статистике, замечает американская телекомпания CNN, обычно критически оценивающая действия российских властей.
Газета.Ru 21 марта в 13:15
Технологии

В iPhone обнаружен сбой в режиме модема

Сразу же после выхода версии iOS 13.1.2, некоторые пользователи начали жаловаться на сбои в работе режима «Модем», проще – персональной точки доступа.
The GEEK 02:40
Общество

ГИБДД установит камеры для фиксации использования телефонов водителями

Заместитель начальника Госавтоинспекции Александр Быков заявил, что ГИБДД планирует ввести в работу высокотехнологичные камеры, чтобы контролировать использование водителями смартфонов за рулем.
Газета.Ru 03:11
Общество

Меркель отправилась на карантин из-за коронавируса

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправилась на домашний карантин, передает РИА Новости со ссылкой на немецкое правительство.
Аргументы и Факты вчера в 15:15
Политика

Зеленский провёл переговоры с главой МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой по вопросам расширения сотрудничества в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 17:18
Политика

В Кремле прокомментировали переход Путина на удалённую работу

Накануне стало известно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель перешла на удалённую работу после контакта с заболевшим медиком, пишет «Интерфакс».
Газета Кемерова 03:08
Общество

В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»

Москва перестанет направлять положительные пробы на коронавирус нового типа на подтверждение.
ТАСС 03:05
Политика

Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Российская газета вчера в 23:03
Политика

Лидер оппозиции Абхазии победил на президентских выборах

Лидер оппозиции Аслан Бжания на президентских выборах в Абхазии набрал 56,5% по итогам подсчета 100% голосов, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Центризбиркома.
Коммерсантъ вчера в 17:10
Здоровье

Путина просят принять экстренные меры против коронавируса

Общественные деятели, среди которых оказались Сергей Гуриев, Леонид Парфенов, Илья Азар и другие обратились к президенту России Владимиру Путину и правительству с просьбой экстренно принять меры, чтобы предотвратить эпидемию коронавируса.
Мойка78 20 марта в 08:28
Происшествия

Вернувшийся из Таиланда житель Новокузнецка нарушил режим самоизоляции

Житель Новокузнецка, вернувшийся из Таиланда, нарушил режим самоизоляции, полицейские установили его личность и передали информацию в Роспотребнадзор, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
РИА Новости 03:38
Футбол

Месси и Роналду предложили приехать в Белоруссию

Газета.Ru 00:35
Армия и оружие

Новые атомные подлодки «Борей» отправят на Дальний Восток

Дальневосточный подводный ядерный арсенал, практически утраченный 30 лет назад, восстановят благодаря стратегическим ракетоносцам проекта «Борей».
Известия вчера в 19:11
Общество

В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
Мойка78 21 марта в 11:04
Политика

Россия частично отменила запрет на въезд белорусов в страну

Как сообщалось, в соответствии с распоряжением российского правительства от 16 марта 2020 года, из-за пандемии коронавируса был введен временный запрет на въезд в Россию с 18 марта по 1 мая для белорусов и других граждан стран СНГ.
Интерфакс 03:08
Общество

Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса

"Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.
Интерфакс 21 марта в 06:07
Футбол

Семин объявил трех лучших футболистов сезона

Наставник «Локомотива» Юрий Семин назвал трех лучших игроков текущего сезона РПЛ.
ProstoProSport вчера в 08:18
Хоккей

26 лет назад Уэйн Гретцки стал лучшим бомбардиром в истории НХЛ

26 лет назад нападающий «Лос-Анджелеса» Уэйн Гретцки в матче против «Ванкувера» (3:6) забросил свою 802-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и побил снайперский рекорд великого Горди Хоу.
Спорт-Экспресс 03:30
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