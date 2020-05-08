Коронавирус
ИзвестияВирусолог назвал часто забываемый путь заражения коронавирусом
Коронавирус может попадать на волосы и сохраняться на них в течение нескольких дней. Об этом сообщил вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. Специалист отметил, что о подобном способе заражения многие люди забывают и не применяют соответствующие меры защиты.
Читать в источнике
Оценить161
с чего всё началось
Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн рассказал о возможных путях распространения COVID-19. Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в интервью 5-tv.ru сообщил, что вирус может попадать на волосы и держаться на них несколько суток.Пятый каналвчера в 05:49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 03:26, Ашберн
Общество
Фото Гитлера без усов попало на стену памяти ТРК в Челябинске
Говорит Москва вчера в 10:26
Общество
Французский историк рассказала об отличиях русских от европейцев
Что касается обостренного восприятия смерти, то здесь д'Анкосс приводит в пример культуру и религию.
Известия 01:22
Здоровье
В Петербурге начали забирать плазму у выздоровевших от коронавируса
Сегодня, 7 мая, в Петербурге начался забор крови у полностью выздоровевших после заражения коронавирусом.
Piter.tv вчера в 12:35
Общество
Российские суды перейдут на обычный график работы после 11 мая
Все российские суды с 12 мая перейдут на обычный график работы после длительного простоя, причиной которого стала пандемия коронавируса.
РБК вчера в 22:56
Авто
Составили список автомобилей с большим транспортным налогом
Издание Autonews.ru составило список моделей премиального сегмента на вторичном рынке, которые облагаются огромным транспортным налогом.
Тарантас Ньюс 02:02
Экономика
Минтранс предложил платить авиакомпаниям по 365 рублей за неперевезенных пассажиров
Правительство 7 мая рассмотрело вопрос о выделении авиакомпаниям 23,4 млрд руб. компенсаций за снижение перевозок из-за коронавируса.
Ведомости 02:24
Кино
Третья часть сериала «Диверсант» выйдет на Первом канале 9 мая
iReactor 06 мая в 10:07
Авто
Кроссовер WEY VV7 GT Brabus стал серийным
Компания Great Wall и легендарное тюнинг-ателье Brabus, которое специализируется на доработке автомобилей Mercedes-Benz, представили премиальную версию купеобразного кроссовера WEY VV7 GT.
Новые автомобили 06 мая в 22:58
Происшествия
В Челябинской области скончался десятый пациент с коронавирусом
Российская газета 02:44
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Известия вчера в 02:07
Общество
Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции
Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
ТАСС вчера в 14:40
Космос
Российские ученые опровергли падение Тунгусского метеорита
Российские астрономы заявили, что падения Тунгусского метеорита в Сибири в 1908 году не было.
Профиль 05 мая в 17:21
Общество
В Минздраве дали прогноз распространения коронавируса в России
Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова поделилась прогнозом развития эпидемии коронавируса на территории России.
Экспресс газета вчера в 14:19
Общество
Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции
Газета.Ru 03:05
Общество
Названа цена аренды зала «Крокус Экспо» под госпиталь
Стоимость аренды зала "Крокус Экспо", который будет перепрофилирован под госпиталь для больных коронавирусной инфекцией, составила 110 миллионов рублей за два месяца, сообщил РИА Недвижимость президент Crocus Group Араз Агаларов.
РИА Новости вчера в 10:57
Единоборства
57-летний Холифилд вслед за Тайсоном объявил о возвращении на ринг
Чемпионат 06 мая в 18:42
Политика
Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию
РИА Новости вчера в 15:44
Общество
Изменения в режим самоизоляции в Самарской области внесут к 10 мая
В видеообращении, которое в ночь на 8 мая выложил в своем Instagram губернатор Дмитрий Азаров, глава региона затронул тему изменения режима самоизоляции.
Терра 03:06
Транспорт
В России представили план внедрения беспилотных автомобилей
В случае следования плану, в 2021 году должен быть принят закон о об эксплуатации беспилотных транспортных средств, тогда же в тестовом режиме машины без водителя смогут оказывать коммерческие услуги.
Lenta.ru 00:30
Футбол
В «Милане» выявили три новых случая коронавируса
В третьей итальянской команде заявили о новых случаях заражения коронавируса.
Pravda.Ru 02:58
Общество
В России семьи с детьми могут получить дополнительную поддержку
Москва, 8 мая 2020, 09:52 — REGNUM Дополнительные меры поддержки могут быть предоставлены российским семьям с детьми, которые находились в трудной ситуации или оказались в ней из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 02:52
Общество
В Саратовской области число случаев коронавируса выросло до 876
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Саратовской области за сутки увеличилось на 41, общее число заболевших выросло до 876 человек, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:40
Политика
Помпео пообещал главе МИД Украины «создавать издержки» для России
Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил о поддержке Вашингтоном Киева, а также готовности американской администрации «создавать издержки» для России.
Известия вчера в 21:33
Политика
Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили
Грузия отозвала посла из Киева для консультаций после назначения бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ Украины, заявил глава МИД Давид Залкалиани.
РИА Новости 03:16
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM вчера в 04:15
Политика
Парламент Белоруссии назначил президентские выборы на 9 августа
Палата представителей (нижняя палата парламента) Национального собрания Белоруссии в пятницу на внеочередном заседании назначила президентские выборы в республике на 9 августа.
ТАСС 03:01
Гаджеты
Xiaomi начала тестирование международной версии MIUI 12
Компания Xiaomi выпустила обновление фирменной ОС MIUI 12 и сразу после этого начала тестирование бета-версий для международного рынка.
NewInform 06 мая в 08:14
Политика
Свою версию Второй мировой войны изложил Пентагон
Цензуры.Нет вчера в 03:36
Общество
В Подмосковье продлили ограничения по коронавирусу до 31 мая
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в пятницу, 8 мая, подписал постановление о продлении действия ограничительных мер по коронавирусу до31 мая включительно.
Московский Комсомолец 02:16