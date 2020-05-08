Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн рассказал о возможных путях распространения COVID-19. Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в интервью 5-tv.ru сообщил, что вирус может попадать на волосы и держаться на них несколько суток.

с чего всё началось

Коронавирус может попадать на волосы и сохраняться на них в течение нескольких дней. Об этом сообщил вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. Специалист отметил, что о подобном способе заражения многие люди забывают и не применяют соответствующие меры защиты.

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