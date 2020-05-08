Коронавирус

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Коронавирус может попадать на волосы и сохраняться на них в течение нескольких дней. Об этом сообщил вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. Специалист отметил, что о подобном способе заражения многие люди забывают и не применяют соответствующие меры защиты.
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с чего всё началось

Может ли вирус оставаться на волосах и почему важно носить головные уборы?

Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн рассказал о возможных путях распространения COVID-19. Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в интервью 5-tv.ru сообщил, что вирус может попадать на волосы и держаться на них несколько суток.
Пятый каналвчера в 05:49

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Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом

РИА Новостивчера в 17:24

Вирусолог назвал «многими забываемый» путь заражения коронавирусом

РБК00:47

Назван часто забываемый путь заражения коронавирусом

Lenta.ruвчера в 23:35

Эксперт рассказал, можно ли заразиться коронавирусом через волосы

Аргументы и Фактывчера в 18:50

Назван часто забываемый способ заражения COVID-19

Московский Комсомолец02:54

Вирусолог назвал головной убор спасением от коронавируса

Экономика сегоднявчера в 06:41

Может ли вирус оставаться на волосах и почему важно носить головные уборы?

Пятый каналвчера в 05:49
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 06:31, Ашберн
Наука

Вирусы растений избавили мышей от неизлечимых аутоиммунных заболеваний

Naked Science 03:42
Общество

Живущим не по прописке рекомендовали носить с собой документы на жилье

Законодательством не предусмотрена обязанность гражданина подтверждать свое проживание, отметили в СЭП, но во избежание возможных инцидентов при проверке такой документ можно будет предъявить правоохранителям.
Вести.Ru 05:29
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Политика

Зеленский посетил подконтрольную Украине территорию ЛНР

Киев, 8 мая 2020, 12:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в село Меловое, разделённое границей между Россией и ЛНР, но в данный момент подконтрольное Украине, сообщила 8 мая пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 05:51
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Общество

Володин предупредил, что выход из ограничений будет тяжелым

С 12 мая начнется постепенное снятие ограничений.
Коммерсантъ 05:39
2
Общество

В Минздраве дали прогноз распространения коронавируса в России

Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова поделилась прогнозом развития эпидемии коронавируса на территории России.
Экспресс газета вчера в 14:19
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Общество

Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01
137
Общество

ЕГЭ могут перенести на начало августа

Министр просвещения Кравцов сообщил, что дополнительные решения по этому вопросу могут быть приняты в середине мая.
Муксун.fm 06 мая в 11:02
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Здоровье

16 новых случаев коронавируса подтверждено в Тверской области

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 16 новых случаев коронавирусной инфекции.
ГТРК Тверь вчера в 03:45
1
Политика

Путин: у России не может быть чувства вины за Вторую мировую

У России нет и не может быть чувства вины за развязывание Второй мировой войны.
Вести.Ru 05:38
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Общество

В Свердловской области за сутки подтвердили 155 случаев коронавируса

Всего на Среднем Урале на сегодня подтверждены 1 584 случая коронавируса.
Эхо Москвы в Екатеринбурге 05:35
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Происшествия

После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей

Российская газета 04:33
24
Общество

В Москве введут обязательное ношение масок и перчаток в транспорте

В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах и транспорте (в частности, в метро).
ТВ Центр вчера в 05:26
3K
Общество

SCMP: Китай может продать часть госдолга США

Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post.
Газета.Ru вчера в 22:39
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Здоровье

В Пермском крае выявили 25 новых случаев коронавируса

В Пермском крае за минувшие сутки было выявлено еще 25 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб.
ВЕТТА 06 мая в 03:47
48
Общество

Власти Петербурга анонсировали введение масочного режима

Масочный режим и ношение перчаток станут обязательными.
РБК вчера в 12:55
1,5K
Общество

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает, что за прошедшие сутки по состоянию на утро четверга 8 мая в России коронавирус COVID-19 выявлен у 10 699 человек в 83 регионах России.
Piter.tv 03:23
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Кино

Новая Зеландия готова возобновить съемки «Аватара» и «Властелина колец»

После ослабления карантина в Новой Зеландии возобновилось производство некоторых фильмов и сериалов.
Газета.Ru 05:34
Общество

Минздрав рассказал об остатке коек для больных с коронавирусом

Мурашко добавил, что на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 1,2 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 06:05
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Политика

Грузия отозвала посла с Украины

Грузия отзывает своего посла из Киева для проведения консультаций, однако не будет разрывать с Украиной дипломатические отношения, заявили в МИД.
BFM.ru 03:19
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Общество

В Свердловской области продлят ограничения по коронавирусу

Екатеринбург, 8 мая 2020, 11:37 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение продлить действие запретов по коронавирусу.
REGNUM 04:37
23
Общество

Названа причина остановки торгов на Московской бирже

Торги на фондовом рынке Московской биржи были прерваны из-за ошибки в программном обеспечении, сообщил представитель биржи.
Интерфакс 06:09
145
Общество

Собянин подписал постановление о доплатах медработникам

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных выплатах лаборантам, врачам, работникам поликлиник и скорой помощи, работающим с заразившимися коронавирусом.
Газета.Ru 03:12
70
Общество

Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев

Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
REGNUM 03:31
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Авто

«ГАЗ» снял с производства старые «ГАЗоны»

Как позже объяснили в ГАЗ, среднетоннажные ГАЗ-3309 и Садко ГАЗ-3308 заменили моделями «ГАЗон» Next и «Садко» Next.
Газета DAILY вчера в 15:25
27
Здоровье

Врач 52-й больницы рассказала о прорывной технологии лечения СOVID-19

Пациенты поступают в клинику в состоянии различной степени тяжести, тактика их лечения ежедневно обсуждается на консилиумах.
Московский Комсомолец вчера в 12:03
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Политика

Путин поздравил народы бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в войне

RT на русском 05:17
38
Общество

Роспотребнадзор представил Путину план снятия ограничений в три этапа

Роспотребнадзор предлагает снимать ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса COVID-19, в три этапа, заявила глава ведомства Анна Попова.
Коммерсантъ 06 мая в 09:35
2,6K
Происшествия

В Курской области выявили 71 новый случай заражения коронавирусом

Курск, 8 мая 2020, 11:32 — REGNUM В Курской области 8 мая подтверждён 71 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.
REGNUM 04:32
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Наука

Обман зрения: как популярные оптические иллюзии дурят наш мозг

Поскольку существует промежуток времени между моментом, когда свет попадает на сетчатку, и временем, в течение которого мозг этот свет обработает, зрительная система человека компенсирует задержку нервной системы, генерируя изображение того, что произойдет на одну десятую секунды в будущем.
Популярная механика 04:17
Общество

Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России

Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
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