Коронавирус
ИзвестияВирусолог назвал часто забываемый путь заражения коронавирусом
Коронавирус может попадать на волосы и сохраняться на них в течение нескольких дней. Об этом сообщил вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. Специалист отметил, что о подобном способе заражения многие люди забывают и не применяют соответствующие меры защиты.
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с чего всё началось
Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн рассказал о возможных путях распространения COVID-19. Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в интервью 5-tv.ru сообщил, что вирус может попадать на волосы и держаться на них несколько суток.Пятый каналвчера в 05:49
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Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru 06 мая в 07:56
Происшествия
Конвоиры отказались доставлять задержанного «омбудсмена полиции» в суд: главк опроверг
Конвойный полк утром 8 мая устроил саботаж, отказавшись везти «омбудсмена полиции» Владимира Воронцова в суд.
Московский Комсомолец 03:34
Общество
Власти разъяснили изменения ограничений в Москве после 12 мая
Московские власти разъяснили изменения ограничений в столице, которые начнутся с 12 мая.
Lenta.ru вчера в 10:05
Футбол
Сон Хын-Мин с отличием завершил военные сборы в Корее
Полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын-Мин успешно завершил трехнедельные курсы военной подготовки в Корее.
Матч ТВ 04:26
Футбол
Стало известно, когда Соболев подпишет контракт со «Спартаком»
Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев, выступающий на правах аренды за «Спартак», подпишет с московским клубом полноценный контракт.
Metaratings 06 мая в 11:04
Политика
Путин назвал бредом обвинения СССР во Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" назвал бредом попытки обвинить СССР в подготовке и развязывании Второй мировой войны.
Газета.Ru 04:35
Футбол
Рангник подтвердил факт переговоров с «Миланом»
Бывший тренер РБ Лейпциг Ральф Рангник, ранее отрицавший возможность своей работы в Милане, в интервью немецкой газете Bild все-таки подтвердил, что переговоры имели место, но были приостановлены из-за пандемии коронавируса.
Советский спорт 03:50
Футбол
Селюк попросил Генпрокуратуру открыть дело в отношении «Локомотива» о смерти Самохвалова
Прошу возбудить уголовное дело в отношении ФК «Локомотив» по факту смерти футболиста Самохвалова.
Sports.ru вчера в 18:09
Общество
Москва вводит режим ношения масок и перчаток в общественном транспорте
В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте.
RT на русском вчера в 05:24
Футбол
«Болельщики получили не стадион, а дворец». Вадим Евсеев — об арене «Локомотива»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев вспомнил выступления за московский «Локомотив» на домашней арене «железнодорожников» — стадионе «Черкизово».
Чемпионат 03:34
Футбол
Ставки и прогнозы: к белорусскому чемпионату добавляется корейский
К белорусскому чемпионату добавляется южнокорейский – стартует первый тур, на который уже есть прогнозы.
Нева Спорт 04:32
Общество
Эксперты подсчитали месячные траты жителей Москвы и Подмосковья на маски
По данным ИТ-компании «Платформа ОФД» (обрабатывает около 40 млн кассовых чеков, поступающих с более 900 тыс. онлайн-касс розничных магазинов и аптек по всей стране), средняя цена маски в Москве с 1 по 6 мая составила 172 руб. (сюда входят как одноразовые, так и многоразовые).
РБК вчера в 20:00
Общество
Еще четыре человека умерли от коронавируса в Ростовской области
В Ростовской области за сутки коронавирус подтвердился у 80 человек, а за все время пандемии в регионе COVID-19 зарегистрирован у 1 594 человека.
Южная служба новостей 04:19
Происшествия
На Кубани число случаев коронавируса превысило полторы тысячи
Заражение коронавирусом за последние сутки на Кубани зафиксировано у 97 человек, количество подтвержденных случаев COVID в регионе превысило 1,5 тысячи, сообщает оперштаб региона.
РИА Новости 06 мая в 03:59
Футбол
«Реал» передумал покупать Погба
Ещё прошлым летом Королевский клуб вел активные переговоры с целью покупки хавбека «Манчестер Юнайтед», и был готов отдать за него 78,8 миллионов евро, однако теперь у мадридского клуба появились новые трансферные цели.
ГЛАС.RU 03:04
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
Кино
Сергей Пускепалис сыграл в военном фильме по рассказу Кира Булычева
Российская газета 06 мая в 07:20
Общество
Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
Кино
Третья часть сериала «Диверсант» выйдет на Первом канале 9 мая
iReactor 06 мая в 10:07
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Праги
Ранее Минобороны России рассекретило архивные документы об операции советских войск по освобождению Берлина в 1945 году.
RT на русском вчера в 20:47
Кино
Звезда «Мстителей» заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»
News.ru 06 мая в 10:52
Политика
Боксеров Усика и Ломаченко записали во враги Украины
Боксеров записали во враги Украины, обвинили в отрицании российской агрессии, участии в организованных Россией антиукраинских пропагандистских мероприятиях и попытках выступить против независимости украинского православия от контроля России.
Lenta.ru вчера в 08:28
Спорт
Опубликовано первое видео геймплея Assassin’s Creed Valhalla
Компания Ubisoft опубликовала первый геймплейный тизер-трейлер игры Assassin's Creed Valhalla.
Чемпионат 04:32
Футбол
РФС планирует доиграть сезон РПЛ
Российский футбольный союз (РФС) планирует доиграть сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат.com" со ссылкой на источники в РФС.
Газета.Ru вчера в 10:15
Футбол
Исполнительный директор «Брайтона»: «Почему мы не можем доиграть сезон на своих аренах, а немцы могут?»
Исполнительный директор «Брайтона» Пол Барбер выступил против инициативы доиграть чемпионат Англии-2019/20 на нейтральных стадионах.
Спорт-Экспресс 01:48
Общество
Туроператорам разрешат не возвращать деньги за отмененные туры
Законопроект уже внесли в Госдуму Кабмин внес в Госдуму законопроект, который позволяет туроператорам возвращать вместо денег за отмененные поездки сертификаты на будущие путешествия.
АМИТЕЛ 02:15