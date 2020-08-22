Вирусолог назвал факторы широкого распространения коронавируса в США
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Высокая активность населения и недостаточно жёсткие карантинные меры привели к широкому распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории США, считает американский вирусолог Константин Чумаков.В источнике
С чего всё началось
Вирусолог назвал причины высокой заболеваемости COVID-19 в США
Столь широкое распространение заболевания можно объяснить несколькими факторами, сказал в интервью РБК один из ведущих американских вирусологов Константин Чумаков.
РБК02:30
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