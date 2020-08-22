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Вирусолог назвал факторы широкого распространения коронавируса в США

Высокая активность населения и недостаточно жёсткие карантинные меры привели к широкому распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории США, считает американский вирусолог Константин Чумаков.В источнике
С чего всё началось
РБК

Вирусолог назвал причины высокой заболеваемости COVID-19 в США

Столь широкое распространение заболевания можно объяснить несколькими факторами, сказал в интервью РБК один из ведущих американских вирусологов Константин Чумаков.
РБК02:30
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Газета.Ru

Вирусолог рассказал, почему коронавирус широко распространился в США

Газета.Ru07:55
Известия

Вирусолог назвал причины распространения COVID-19 в США

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РБК

Вирусолог назвал причины высокой заболеваемости COVID-19 в США

РБК02:30
РИА Новости

Вирусолог назвал причины широкого распространения коронавируса в США

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Lenta.ru

Названы причины распространения коронавируса в США

Lenta.ru04:01
Комсомольская правда

Вирусолог объяснил, почему в США больше всего случаев коронавируса в мире

Комсомольская правда02:57
RT на русском

Вирусолог назвал факторы широкого распространения коронавируса в США

RT на русском05:28

Врач рассказал о поведении окружения Навального в больнице

Заведующий отделением анестезиологии-реанимации национального центра имени Пирогова Борис Теплых рассказал, как проходило лечение российского блогера Алексея Навального в Омске, отметив, что его семья была максимально корректна и внимательна по отношению к врачам, а его окружение, напротив, устроило "вакханалию".
РИА Новости07:54
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США отказались от запрошенного Россией заседания СБ ООН по Ирану

Инициатива со стороны Москвы была связана с заявлением Соединенных Штатов о восстановлении санкций в отношении Ирана, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Газета.Ruвчера в 06:06
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