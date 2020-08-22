Вирусолог назвал факторы широкого распространения коронавируса в США
Смотрите также
«Зенит» одолел «Тамбов» в матче чемпионата России
С затонувшего теплохода в Вологде эвакуировали 25 человек
Польша намерена возобновить авиасообщение с Россией
В РАН объяснили природу заснятых с МКС объектов
Главврач омской больницы назвал основной диагноз Навального
Лукашенко поручил c понедельника закрыть бастующие предприятия
При крушении самолета в Южном Судане погибли не менее 17 человек
Турция нашла 320 млрд кубометров газа в Черном море
Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в стратосфере
Беременная Подольская очаровала поклонников пляжным снимком
Пострадавшим при взрыве газа в Ярославле выплатят по 200 тыс. рублей
Ограничение подачи воды в Крыму не затронет туристов
«Зенит» одолел «Тамбов» в матче чемпионата России
Польша намерена возобновить авиасообщение с Россией
ВПП предупредила о «библейских масштабах» голода из-за пандемии
Россиян предупредили о постоянных природных аномалиях
Высокая активность населения и недостаточно жёсткие карантинные меры привели к широкому распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории США, считает американский вирусолог Константин Чумаков.В источнике
С чего всё началось
Вирусолог назвал причины высокой заболеваемости COVID-19 в США
США с марта удерживают лидерство в мире по числу заболевших новым коронавирусом. По состоянию на 22 августа в США зафиксировано 5,623 млн случаев заражения COVID-19 и 175 406 смертей от этого заболевания (согласно данным Университета Джонса Хопкинса).
РБК02:30
Подробнее о событии