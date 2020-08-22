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Вирусолог назвал факторы широкого распространения коронавируса в США

Высокая активность населения и недостаточно жёсткие карантинные меры привели к широкому распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории США, считает американский вирусолог Константин Чумаков.В источнике
С чего всё началось
РБК

Вирусолог назвал причины высокой заболеваемости COVID-19 в США

США с марта удерживают лидерство в мире по числу заболевших новым коронавирусом. По состоянию на 22 августа в США зафиксировано 5,623 млн случаев заражения COVID-19 и 175 406 смертей от этого заболевания (согласно данным Университета Джонса Хопкинса).
РБК02:30
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Газета.Ru

Вирусолог рассказал, почему коронавирус широко распространился в США

Газета.Ru07:55
Известия

Вирусолог назвал причины распространения COVID-19 в США

Известия06:25
Комсомольская правда

Вирусолог объяснил, почему в США больше всего случаев коронавируса в мире

Комсомольская правда02:57
РИА Новости

Вирусолог назвал причины широкого распространения коронавируса в США

РИА Новости04:13
Lenta.ru

Названы причины распространения коронавируса в США

Lenta.ru04:01
RT на русском

Вирусолог назвал факторы широкого распространения коронавируса в США

RT на русском05:28
РБК

Вирусолог назвал причины высокой заболеваемости COVID-19 в США

РБК02:30

Jeep показал новые изображения возрожденного Wagoneer

До сих пор Jeep демонстрировал только кнопку запуска / остановки двигателя с некоторыми элементами управления информационно-развлекательной системой на заднем плане, а также эмблему американского флага рядом с надписью Wagoneer.
32CARS.ru06:27

Глава Бурятии обратился к жителям республики со срочным обращением

Сегодня на своей странице в Фейсбук глава республики обратился к жителям республики с призывом не расслабляться и по возможности соблюдать все правила профилактики для предотвращения распространения COVID-19.
Номер один10:53
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Президент Финляндии рассказал, о чём говорил с Путиным

Политический кризис в Белоруссии и транспортировку российского оппозиционера Алексея Навального в Германию обсуждали президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё, о чём последний рассказал 22 августа в утреннем эфире телеканала YLE.
ИА Красная Весна10:02