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Вирусолог назвал факторы широкого распространения коронавируса в США

Высокая активность населения и недостаточно жёсткие карантинные меры привели к широкому распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории США, считает американский вирусолог Константин Чумаков.В источнике
С чего всё началось
РБК

Вирусолог назвал причины высокой заболеваемости COVID-19 в США

США с марта удерживают лидерство в мире по числу заболевших новым коронавирусом. По состоянию на 22 августа в США зафиксировано 5,623 млн случаев заражения COVID-19 и 175 406 смертей от этого заболевания (согласно данным Университета Джонса Хопкинса).
РБК02:30
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Lenta.ru

Названы причины распространения коронавируса в США

Lenta.ru04:01
Известия

Вирусолог назвал причины распространения COVID-19 в США

Известия06:25
RT на русском

Вирусолог назвал факторы широкого распространения коронавируса в США

RT на русском05:28
РИА Новости

Вирусолог назвал причины широкого распространения коронавируса в США

РИА Новости04:13
Газета.Ru

Вирусолог рассказал, почему коронавирус широко распространился в США

Газета.Ru07:55
Комсомольская правда

Вирусолог объяснил, почему в США больше всего случаев коронавируса в мире

Комсомольская правда02:57
РБК

Вирусолог назвал причины высокой заболеваемости COVID-19 в США

РБК02:30

Лукашенко назначил Караника губернатором Гродненской области

Белорусский президент Александр Лукашенко сменил губернатора Гродненской области, назначив на этот пост Владимира Караника, который перед этим руководил Министерством здравоохранения республики.
Лукашенко назначил Караника губернатором Гродненской области
RT на русском07:37
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Ветеран ВМС США предупредил о последствиях борьбы с подлодками России

Размышления США и стран НАТО о методах эффективной борьбы с российским флотом в случае военного конфликта чреваты применением атомного оружия, приводит слова ветерана ВМС США Брэдфорда Дисмьюкса Naval College Review.
Известиявчера в 23:01
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Киркоров и Лорак вместе с детьми проводят отпуск в Греции

Народный артист России Филипп Киркоров вместе с детьми, Аллой-Викторией и Мартином-Кристином, проводит отпуск в Греции в компании исполнительницы Каролина Куек (Ани Лорак) и ее дочки Софии, крестным отцом которой является.
NewInform07:21

Где в Самарской области выявили 50 больных коронавирусом за сутки

5 пациентов общались с теми, кто заболел ранее, 40 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ, 5 пациентов выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Терра07:49
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В Узбекистане начнется производство электромобилей за 3 тыс. долларов

В Поднебесной Luxing LSEV оснащается электрическим двигателем с отдачей 100 л.с. Без подзарядки новинка может проехать до 150 км. Цена на новинку в Узбекистане - около 3 тысяч долларов или 224 тысячи рублей по актуальному курсу.
Новые автомобили23:53
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