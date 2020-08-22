Вирусолог назвал факторы широкого распространения коронавируса в США
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Высокая активность населения и недостаточно жёсткие карантинные меры привели к широкому распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории США, считает американский вирусолог Константин Чумаков.В источнике
С чего всё началось
Вирусолог назвал причины высокой заболеваемости COVID-19 в США
США с марта удерживают лидерство в мире по числу заболевших новым коронавирусом. По состоянию на 22 августа в США зафиксировано 5,623 млн случаев заражения COVID-19 и 175 406 смертей от этого заболевания (согласно данным Университета Джонса Хопкинса).
РБК02:30
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