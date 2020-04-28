Коронавирус
RT на русскомВирусолог назвал критерии окончания эпидемии коронавируса в России
Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн, вирусолог, профессор, рассказал, когда можно будет говорить о том, что эпидемия коронавируса в России завершена.
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с чего всё началось
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет более 87 тысяч человек, всего скончались от болезни 794 человека, выздоровели 7346.РИА Новостивчера в 23:30
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Эксперт рассказал об условии для завершения эпидемии коронавируса в России
Московский Комсомолецвчера в 23:47
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Политика
Опрос: около четверти россиян не доверяют Мишустину
Не одобряют работу российского правительства 23,2% опрошенных россиян, а деятельность премьера - 8,3%.
Накануне.Ru 26 апреля в 20:43
Общество
Россия вышла на восьмое место по количеству зараженных коронавирусом
Россия вышла на восьмое место в первой десятке стран с наибольшим количеством зараженных.
BFM.ru 03:53
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Энергетика
Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»
Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
Общество
Россиян предложили штрафовать за лающих по ночам собак
Как сообщил Минюст, штрафовать будут в том числе за лающую собаку и неисправную автомобильную сигнализацию.
Москва 24 26 апреля в 19:20
Экономика
Ректор ВШЭ предсказал обеднение среднего класса в России
Безработица Эксперты Института социальной политики НИУ ВШЭ ранее прогнозировали рост безработицы в стране в шесть раз.
РИА Новости 03:01
Общество
Роспотребнадзор назвал основные виды мошенничества во время пандемии
Москва, 28 апреля 2020, 08:33 — REGNUM Самый распространенный вид мошенничества в период пандемии коронавируса — предложения по телефону или интернету о продаже несуществующих товаров, услуг, социальных льготах, сообщается на сайте Роспотребнадзор.
REGNUM 01:33
Политика
Правительство одобрило предложение штрафовать чиновников за хамство
Правительство России положительно оценило предложение "Единой России" об административной ответственности для чиновников, которые оскорбляют людей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на депутата Александра Хинштейна.
Газета.Ru 03:32
Политика
Путин 28 апреля проведет совещание по коронавирусу
Завтра, 28 апреля, президент проведет видеоконференцию с главами регионов по ситуации с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков .
Российская газета вчера в 06:33
Общество
Найден потопленный немцами теплоход «Армения»
Теплоход был потоплен немцами в 1941 году. Судно находится на большом склоне на глубине 1,5 тысячи метров примерно в 18 милях от берега.
Lenta.ru вчера в 13:29
Происшествия
На Кубани число заражённых коронавирусом выросло до 888 человек
Краснодар, 28 апреля 2020, 11:24 — REGNUM 51 новый случай заражения коронавирусом подтвердили за последние сутки в Краснодарском крае, об этом 28 апреля сообщил региональный оперштаб.
REGNUM 04:24
Происшествия
В Татарстане умер первый пациент с коронавирусом
Мужчина 1950 года рождения с коронавирусной инфекцией умер в Татарстане.
ТАСС 04:11
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
Религия
Православные христиане отмечают Радоницу
Москва, 28 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, православные верующие в России отмечают день поминовения усопших — Радоницу, которая она приходится на вторник второй недели после Пасхи.
REGNUM 01:39
Политика
Трамп знает о состоянии Ким Чен Ына, но не стал сообщать об этом
Президент США Дональд Трамп заявил, что знает о состоянии главы КНДР Ким Чен Ына, однако пока не готов раскрывать эту информацию.
Мойка78 00:00
Общество
Роспотребнадзору поручили подготовить концепцию снятия карантинных мер
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору до 29 апреля подготовить концепцию снятия или смягчения карантинных ограничений, введённых в стране в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 04:53
Общество
В Пензенской области увеличилось количество смертей от коронавируса
25 апреля в регионе умер ещё один человек. Сайт стопкоронавирус.рф сообщил, что на данный момент в Пензенской области 6 летальных случаев.
ПензаСМИ 25 апреля в 07:00
Футбол
9 лет назад Месси забил знаменитый гол «Реалу», обыграв всю оборону соперника
Девять лет назад, 27 апреля 2011 года, аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился дублем в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (2:0). В первом голе аргентинец замкнул прострел с фланга, а во втором — подхватил мяч в центре поля, обыграл четырёх соперников и поразил дальний угол.
Чемпионат вчера в 11:26
Авто
Начали продажи двухрядной версии «Садко Next»
В семействе полноприводного среднетоннажного грузовика «Садко Next» появилась новая модификация с двухрядной кабиной.
Тарантас Ньюс вчера в 03:36
Общество
В Москве начали готовиться к смягчению ограничений из-за коронавируса
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору подготовить план снятия ограничений, введенных в стране из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 04:52
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
Изменения банковских комиссий за переводы Максимальный размер банковской комиссии для физических лиц в системе быстрых платежей будет ограничен.
Вести.Ru 04:25
Общество
Глава «Металлоинвеста» Андрей Варичев умер от пневмонии
Генеральный директор Металлоинвест Андрей Варичев умер в 52 года в Москве.
iReactor вчера в 12:21
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Космос
Крупный потенциально опасный астероид приблизится к Земле 29 апреля
РЕН ТВ вчера в 06:20
Общество
Шойгу досрочно завершил учебный год в образовательных учреждениях МО
РЕН ТВ вчера в 10:18
Общество
России предрекли скорый выход на плато по коронавирусу
Россия приблизилась к выходу на плато заражаемости коронавирусом, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.
Lenta.ru вчера в 22:33
Общество
Советник Трампа предрек США пик безработицы уровня Великой депрессии
Пик безработицы США достигли во времена Великой депрессии в 1933 году, когда порядка четверти жителей страны остались без денег.
ПолитРоссия 26 апреля в 14:38
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК вчера в 08:52
Экономика
Правительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу
Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 04:51
Общество
В России зафиксировано 6198 новых случаев коронавируса
Оперативный штаб сообщает, что в России за сутки насчитывается 6 198 новых случаев коронавируса. Инфекция найдена в 84 регионах страны.
ФедералПресс вчера в 03:54