Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВирусолог назвал новые сроки второй волны коронавируса

Вторая волна заражения коронавирусом возможна, и существует риск, что она произойдет этой зимой. Такие новые сроки в разговоре с принадлежащим Григорию Березкину РБК назвал профессор кафедры молекулярной медицины Университета Падуи, вирусолог Андреа Крисанти.
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Обнаруживший бессимптомных носителей врач назвал срок второй волны COVID

Вторая волна заражения коронавирусом возможна, и есть риск, что она произойдет этой зимой. Об этом в разговоре с РБК заявил профессор кафедры молекулярной медицины Университета Падуи, вирусолог Андреа Крисанти.
РБКвчера в 20:00

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Возможная вторая волна пандемии коронавируса произойдет зимой

Авторадио01:39

Вирусолог назвал новые сроки второй волны коронавируса

Lenta.ruвчера в 22:36

Вирусолог назвал сроки второй волны коронавируса

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Итальянский вирусолог назвал сроки второй волны коронавируса

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Вирусолог назвал сроки второй волны коронавируса

ИА Красная Веснавчера в 23:50

Вирусолог назвал новые сроки второй волны COVID-19

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Обнаруживший бессимптомных носителей врач назвал срок второй волны COVID

РБКвчера в 20:00
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В Мурманской области из-за обрушения моста введен режим ЧС

Муксун.fm 03:28
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Россия изготовит ракеты для OneWeb, несмотря на банкротство компании

Россия изготовит ракеты для OneWeb, несмотря на банкротство компании.
Piter.tv вчера в 03:19
Экономика

Предприниматели провели «контрольную закупку» льготных кредитов под 2%

Аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова представил результаты проверки, как банки выдают предпринимателям льготные кредиты по программе поддержки под 2%. Об этом говорится в сообщении на сайте уполномоченного.
РБК вчера в 14:02
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Общество

В Ростовской области от коронавируса скончался 12-летний ребенок

В Ростовской области за сутки зарегистрировали пять погибших из-за коронавируса, в то числе 12-летний ребенок.
Городской репортер 04:40
Происшествия

Номер Ефремова использовали для входа в Telegram

РБК вчера в 08:20
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Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
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Общество

Итальянский вирусолог оценил эффективность снятия карантина в России

Снятие карантина для отдельных отраслей при сохранении отдельных ограничений может иметь смысл, подобный метод использовался в Италии, где удалось затормозить распространение вируса.
РБК 02:00
Армия и оружие

Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии

Российская газета вчера в 02:11
1,6K
Общество

Мурашко назвал регионы с благоприятной ситуацией по коронавирусу

В 21-м регионе России складывается достаточно спокойная ситуация с коронавирусом.
Rambler News Service вчера в 15:32
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Армия и оружие

Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 05:12
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Здоровье

Ученые назвали новый симптом коронавируса

Коронавирус может сопровождаться признаками острого панкреатита у пациента.
Известия 02:49
Общество

В доме экс-министра Украины прошел обыск

Обыск в доме бывшего министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна начался утром.
ИА Красная Весна 02:34
Общество

МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе и граде в Москве

RT на русском вчера в 04:22
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Шоу-бизнес

Галкин отреагировал на слухи об обращении Пугачевой за госпомощью

Телеведущий Максим Галкин опроверг слухи о том, что его супруга Алла Пугачева подала заявление на получение материальной помощи от государства в связи со вспышкой коронавируса.
Взгляд.ру вчера в 08:28
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Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ 10 июня в 15:56
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Гаджеты

Apple рассказала о графике онлайн-конференции WWDC 2020

Сегодня Apple более подробно поделилась деталями графика предстоящей конференции.
3DNews вчера в 15:05
Армия и оружие

В России разработан робот-имитатор подводных лодок «Суррогат»

Москва, 11 июня 2020, 20:13 — REGNUM Специалисты российского ЦКБ «Рубин» завершили научно-исследователькая работу по разработке имитатора подводных лодок «Суррогат», сообщает 11 июня ТАСС со ссылкой на генерального директора «Рубина» Игоря Вильнита.
REGNUM вчера в 13:13
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Политика

Песков считает, что в России олигархов нет

В России нет олигархов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Росбалт 10 июня в 07:30
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Автоспорт

Этапы «Формулы-1» в Азербайджане, Сингапуре и Японии отменили

Гран-при чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формулы-1» в Азербайджане, Сингапуре и Японии не состоятся в 2020 году.
RT на русском 04:34
Кино

Названа дата премьеры «Грейхаунда» с Томом Хэнксом

Военная драма выйдет на AppleTV+ 10 июля. В центре событий — морской офицер Эрнст Краузе, который управляет эсминцем ВМС США «Грейхаунд».
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Общество

Работающие 1 июля россияне получат повышенную зарплату

Россияне, которые будут работать 1 июля, — в день голосования по поправкам в Конституцию, объявленный выходным, — получат за этот день повышенную оплату.
Известия вчера в 03:56
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Футбол

Ученые выяснили, что Месси играет в два раза лучше Роналду

Оказалось, что первый играет в футбол в два раза лучше, чем его португальский конкурент.
Народные новости вчера в 06:07
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Происшествия

Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков

РИА Новости вчера в 14:11
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Экономика

Коллекторы назвали самых дисциплинированных в России заемщиков

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев рассказал, кто в России наиболее дисциплинированно платит по своим займам.
Газета.Ru 01:19
Здоровье

На Кубани за сутки выявили 80 случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 12 июня 2020, 11:21 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 12 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:21
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Политика

В Кремле объяснили, почему не пригласили на парад Победы Зеленского

Readovka.ru 10 июня в 08:51
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Армия и оружие

ИГИЛ поддерживает ПНС Ливии, обстреливая позиции ЛНА

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Общество

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В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
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ЦСКА отложил решение о контракте с Вагнером Лавом на месяц

Столичный ЦСКА отложил решение о контракте с бразильским нападающим Вагнером Лавом на один месяц.
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Sony презентовала PlayStation 5

Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
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