Коронавирус

REGNUMREGNUMВирусолог назвал период начала производства вакцины от COVID-19 в РФ

Москва, 22 июля 2020, 08:40 — REGNUM В России массового производства вакцины от коронавируса стоит ожидать не раньше, чем через полгода, заявил руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков.
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Вирусолог назвал сроки начала массового производства вакцины от COVID-19

Массовое производство вакцины от вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 инфекции COVID-19 в России начнется не раньше, чем через полгода, заявил РИА Новости руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков.
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