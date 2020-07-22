Массовое производство вакцины от вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 инфекции COVID-19 в России начнется не раньше, чем через полгода, заявил РИА Новости руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков.

с чего всё началось

Москва, 22 июля 2020, 08:40 — REGNUM В России массового производства вакцины от коронавируса стоит ожидать не раньше, чем через полгода, заявил руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков.

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