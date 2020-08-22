Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
RT на русском
RT на русском

Вирусолог назвал факторы широкого распространения коронавируса в США

Высокая активность населения и недостаточно жёсткие карантинные меры привели к широкому распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории США, считает американский вирусолог Константин Чумаков.В источнике
С чего всё началось
РБК

Вирусолог назвал причины высокой заболеваемости COVID-19 в США

США с марта удерживают лидерство в мире по числу заболевших новым коронавирусом. По состоянию на 22 августа в США зафиксировано 5,623 млн случаев заражения COVID-19 и 175 406 смертей от этого заболевания (согласно данным Университета Джонса Хопкинса).
РБК02:30
Подробнее о событии
Известия

Вирусолог назвал причины распространения коронавируса в США

Известия06:25
РБК

Вирусолог назвал причины высокой заболеваемости COVID-19 в США

РБК02:30
RT на русском

Вирусолог назвал факторы широкого распространения коронавируса в США

RT на русском05:28
РИА Новости

Вирусолог назвал причины широкого распространения коронавируса в США

РИА Новости04:13
Lenta.ru

Названы причины распространения коронавируса в США

Lenta.ru04:01
Комсомольская правда

Вирусолог объяснил, почему в США больше всего случаев коронавируса в мире

Комсомольская правда02:57
Газета.Ru

Вирусолог раскрыл причину высокой заболеваемости коронавирусом в США

Газета.Ru05:41

Saudi Aramco приостановила инвестиции в нефтехимический проект в Китае

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла решение приостановить инвестиции в строительство нефтеперерабатывающего комплекса стоимостью $10 млрд в китайской провинции Ляонин.
ТАССвчера в 12:01

МИД Греции ответил на превращение в мечеть еще одной церкви в Турции

"Сегодняшнее решение турецких властей превратить монастырь Хора в мечеть является еще одним вызовом, наносящим ущерб религиозным людям во всем мире и международному сообществу, которое уважает памятники человеческой цивилизации", - приводит агентство слова представителя МИД Греции.
РЕН ТВвчера в 06:32
309

В Госдуме захотели предоставлять семьям с пятью детьми автомобили

«Просим Вас рассмотреть возможность обеспечения семей при рождении пятого ребенка единожды автомобилями вместимостью не менее семи мест отечественного производства на правах собственности за счет федеральных средств — вне зависимости от достижения одним из детей возраста 18 лет», — говорится в письме.
Lenta.ru01:04
27

Зеленский выступил против смены Минска как места переговоров по урегулированию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский не считает целесообразным менять Минск как место проведения переговоров по урегулированию в Донбассе в связи с ситуацией, которая сложилась после выборов в Белоруссии.
ТАСС05:56
9