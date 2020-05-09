Коронавирус
BFM.ruВирусолог назвал самое опасное свойство коронавируса
Самым опасным свойством COVID-19 является его высокая заразность. Коронавирус SARS-CoV-2 передается быстрее и проще сезонного гриппа, а также коронавируса MERS.
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Экономика
Минтранс: авиакомпаниям выплатят по 365 рублей за каждого пассажира
В пересчете на каждого перевезенного пассажира расходы всех российских авиакомпаний в 2019 году на указанные цели как раз и равнялись 365 рублям.
Телеканал 360° вчера в 05:31
Политика
Шеф-повар рассказал, как проверяют продукты для президентского стола
"Приходят продукты, которые имеют сертификаты соответствия, но все равно партия отправляется на проверку в лабораторию ФСО.
РИА Новости 20:17
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в больнице на севере Москвы
Один человек погиб при пожаре в больнице №50 на севере Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС.
ТАСС 14:39
Экономика
Суверенный фонд Норвегии впервые продаст активы из-за дефицита бюджета
Крупнейший в мире суверенный фонд - норвежский Government Pension Fund Global (GPFG), управляющий капиталами более одного триллиона долларов, впервые в истории начнет продавать активы для покрытия дефицита бюджета страны, сообщает агентство деловых новостей Bloomberg.
Российская газета 01:18
Происшествия
Число зараженных коронавирусом в Хакасии превысило 400 человек
За сутки в Хакасии выявлено 36 новых случаев заболевания коронавирусом, общее количество заразившихся составило 403, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 23:29
Киберспорт
Независимый разработчик создаёт ремейк S.T.A.L.K.E.R. на Unreal Engine 4
В марте 2020 года компания GSC Game World показала первый скриншот предстоящей игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики намекнули, что в 2020 году геймеры узнают новую информацию об этом проекте.
REGNUM 13:53
Политика
Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском 07 мая в 15:44
Политика
Белый дом не стал комментировать запись о победе США над нацизмом
Белый дом воздержался от комментариев своей записи по поводу победы США и Великобритании над нацизмом в период Второй мировой войны, сообщает агентство ТАСС.
Газета.Ru 20:12
Здоровье
Опять плюс: коронавирус в Приморье поразил уже 808 человек
По информации регионального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, в крае опасный диагноз был поставлен уже 808 раз.
Восток-Медиа 00:05
Единоборства
Олейник победил Вердума на турнире UFC 249
Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник взял верх над Фабрисио Вердумом на турнире UFC 249 в Джексонвилле.
RT на русском 21:34
Хоккей
«Витязь» обменял в «Трактор» Бывальцева и права на Оберга
Подмосковный "Витязь" обменял нападающего Алексея Бывальцева и права на шведского форварда Понтуса Оберга в "Трактор" на денежную компенсацию, сообщается на официальном сайте челябинского клуба.
РИА Новости 06:32
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
Космос
Китай успешно испытал пилотируемый космический корабль
Новый космический корабль, разработанный Пятой академией Министерства обороны (CASC), был запущен 5 мая с космической базы Вэньчан на острове Хайнань с помощью ракеты "Чанчжэн-5B" и оставался на орбите в течение двух дней и 19 часов.
ANNA-News вчера в 05:43
Финансы
Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам
Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ вчера в 06:28
Общество
Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири
Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС вчера в 02:56
Общество
В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая
Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Газета.Ru вчера в 16:39
Общество
ВВС США сообщили о взрыве бака «Фрегата-СБ» в космосе
Коммерсантъ 19:44
Общество
Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая.
Газета.Ru вчера в 20:59
Политика
США назвали условия для продления договора СНВ
Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru 02:47
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 05:07
Наука
На распространение коронавируса не влияет климат
Ученые проанализировали статистику заражений в разных округах, заключив, что в северном климате вирус выживает и комфортно себя чувствует, так же как и в жарких южных погодных условиях.
Live24 вчера в 09:12
Армия и оружие
Сивков объяснил скупку США советских танков
По мнению Сивкова, США готовятся к столкновению с Россией, а военная техника времен СССР необходима им для подготовки.
Политическая Экспертиза вчера в 07:23
Общество
Гидрометцентр предупредил об угрозе засухи в регионах России
Метеорологи предупредили об угрозе почвенной засухи в ряде регионов.
Рифей-Пермь вчера в 02:10
Общество
Онищенко назвал хорошим признаком снижение заболеваемости COVID-19
Москва, 10 мая 2020, 04:02 — REGNUM В сложной эпидемиологической ситуации снижение коэффициента заболеваемости COVID-19 является хорошим для России признаком, заявил 9 мая первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко («Единая Россия») в эфире НСН.
REGNUM 21:02
Происшествия
В Праге вандалы осквернили пьедестал памятника маршалу Коневу
Российская газета 13:08
Здоровье
Врачи требуют от россиян справки с отрицательным тестом на коронавирус
Всероссийский союз пациентов обратился в Фонд обязательного медицинского страхования с жалобой на врачей, требующих с посетителей справку об отрицательном анализе на коронавирус.
Live24 07 мая в 07:55
Общество
В МВД объяснили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки
Граждане, проживающие не по адресу своей прописки, не привлекаются к ответственности при соблюдении режима самоизоляции в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.
Москва 24 09:18
Происшествия
Сообщение о минировании больницы в Коммунарке оказалось ложным
Ранее сообщалось о проверке правоохранителями ГКБ № 40 в поселке Коммунарка после получения на электронную почту медучреждения анонимного сообщения о "минировании".
РИА Новости 10:17