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Происшествия Число зараженных коронавирусом в Хакасии превысило 400 человек За сутки в Хакасии выявлено 36 новых случаев заболевания коронавирусом, общее количество заразившихся составило 403, сообщает правительство региона. 1

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Общество Онищенко назвал хорошим признаком снижение заболеваемости COVID-19 Москва, 10 мая 2020, 04:02 — REGNUM В сложной эпидемиологической ситуации снижение коэффициента заболеваемости COVID-19 является хорошим для России признаком, заявил 9 мая первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко («Единая Россия») в эфире НСН. 90

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