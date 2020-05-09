Китайский вирусолог, профессор Чжун Наньшань рассказал, чем опасен коронавирус и как от него защититься, сообщает портал "Хуаньцюван". Специалист отметил высокую заразность SARS-CoV-2: он передается быстрее и легче сезонного гриппа, ОРВИ или коронавируса MERS, что и делает его столь опасным.

с чего всё началось

Самым опасным свойством COVID-19 является его высокая заразность. Коронавирус SARS-CoV-2 передается быстрее и проще сезонного гриппа, а также коронавируса MERS.

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