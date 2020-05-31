Саму вирусную частицу маска не задержит, слишком большие поры в ней. Вирусная частица сама по себе не летает, она летает в виде капельки жидкости, поэтому можно и то и другое.

с чего всё началось

Строительные респираторы задерживают более мелкие частицы и плотнее сидят, чем медицинские маски, поэтому они могут эффективнее защитить от вируса.

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