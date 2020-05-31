Коронавирус
Российская газетаВирусолог назвал средство защиты эффективнее медицинских масок
Строительные респираторы задерживают более мелкие частицы и плотнее сидят, чем медицинские маски, поэтому они могут эффективнее защитить от вируса.
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с чего всё началось
Вирусолог назвал строительные респираторы более эффективным средством защиты от коронавируса, чем маски
Саму вирусную частицу маска не задержит, слишком большие поры в ней. Вирусная частица сама по себе не летает, она летает в виде капельки жидкости, поэтому можно и то и другое.Говорит Москва11:01
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