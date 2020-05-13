с чего всё началось

Эффективное лекарство для лечения COVID-19 может появиться уже в начале осени 2020 года. Об этом сообщил вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, пишут «Известия».

Общество В Саратовской области разрешили гулять и заниматься спортом В Саратовской области в рамках постепенного снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, разрешили одиночные занятия физкультурой и спортом на улице с соблюдением дистанции в 5 м и прогулки не более двух человек вместе. 5

Здоровье Стоматологии начнут работать на Сахалине с 18 мая Вопрос о лечении зубов поступил губернатору во время прямого эфира в социальных сетях сегодня, 13 мая.

Общество Голикова: 11 регионов России могут снять ограничения по карантину Коэффициент распространения коронавируса в России в среднем равен единице, говорила вице-премьер, но в каждом регионе по отдельности он может быть разным. 704

Общество Татьяна Навка и Дмитрий Песков заболели коронавирусом Знаменитая российская фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка заболела коронавирусом и оказалась в больнице вместе со своим супругом - пресс-секретарем президента России Владимира Путина Дмитрием Песковым, у которого также диагностировали COVID-19. 1,1K

Общество Ивлеева пожаловалась на несправедливость из-за карантина Блогер Настя Ивлеева пожаловалась на "несправедливость" из-за карантина в своем инстаграме.

Общество Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова. 3,1K

Общество Россиянам предрекли разрушительные природные катаклизмы летом Киселев пояснил, что природные катаклизмы могут затронуть все регионы, однако предсказать, где они окажутся наиболее разрушительными, в настоящее время невозможно. 165

Общество В США заявили о заниженной статистике по жертвам коронавируса Реальное число жертв заболевания коронавирусом в США может превышать официальную статистику, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний страны Энтони Фаучи. 15

Общество В России запустили сервис по оформлению выплат на детей В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября. 2,9K

Экономика Госдума одобрила во втором чтении расширение страхования вкладов Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в некоторых случаях до 10 млн руб. и о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов. 10

Общество Вильфанд предсказал неоднородное лето в России Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью "Российской газете" рассказал, что предстоящее лето будет неоднородным. 422

Экономика ЕБРР прогнозирует падение ВВП России на 4,5% в 2020 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует, что падение ВВП России в 2020 году составит 4,5% из-за "двойного удара" в виде негативных последствий пандемии нового коронавируса и прекращения действия сделки ОПЕК+, ускорившего падение цен на нефть.

Происшествия В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса Семьдесят четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписано из больниц рекордное количество – 66 человек, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 3

Происшествия США приостановили развертывание российских аппаратов ИВЛ Власти США примут решение об использовании аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", предоставленных Россией, после выяснения причин возгорания в больнице Санкт-Петербурга, сообщила пресс-секретарь Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Джанет Монтези. 1K

Политика Украина пригрозила Турции лишением туристов из-за песни «Катюша» Украинский посол в Турции Андрей Сибиха пригрозил, что страна может остаться без туристов из Украины после исполнения песни на курорте в Аланье в День Победы. 240

Общество В Кузбассе за сутки выявили девять заразившихся коронавирусом По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 269 случаев заболевания коронавирусом. Семь человек скончались, 78 выздоровели.

Политика «Проект»: Кремль планирует ввести голосование на выборах по почте В условиях карантина Центризбирком для «охраны здоровья граждан» сможет вводить голосование по почте, электронное голосование и другие формы проведения выборов вне избирательных участков. 3