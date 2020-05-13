Коронавирус

BFM.ruBFM.ruВирусолог назвал срок создания эффективного лекарства от коронавируса

Эффективное лекарство для лечения COVID-19 может появиться уже в начале осени 2020 года. Об этом сообщил вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, пишут «Известия».
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с чего всё началось

«Скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19»

Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Вирусолог назвал дату появления лекарства от коронавируса

RT на русскомвчера в 19:35

Вирусолог назвал сроки создания эффективного лекарства от коронавируса

РБКвчера в 19:25

«Скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19»

Известиявчера в 17:01

В России обозначили сроки создания эффективного лекарства от коронавируса

Lenta.ruвчера в 18:36

Раскрыт срок создания реально действующего лекарства от коронавируса

Газета.Ruвчера в 18:31

Вирусолог назвал срок создания действующего лекарства от коронавируса

РИА Новостивчера в 17:47

Вирусолог назвал срок появления реально действующего лекарства от COVID-19

Московский Комсомолецвчера в 18:55
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Общество

В Саратовской области разрешили гулять и заниматься спортом

В Саратовской области в рамках постепенного снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, разрешили одиночные занятия физкультурой и спортом на улице с соблюдением дистанции в 5 м и прогулки не более двух человек вместе.
Известия вчера в 15:57
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Общество

Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня

С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс вчера в 06:39
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Здоровье

Стоматологии начнут работать на Сахалине с 18 мая

Вопрос о лечении зубов поступил губернатору во время прямого эфира в социальных сетях сегодня, 13 мая.
АСТВ 00:22
Общество

Голикова: 11 регионов России могут снять ограничения по карантину

Коэффициент распространения коронавируса в России в среднем равен единице, говорила вице-премьер, но в каждом регионе по отдельности он может быть разным.
RuNews24.ru 11 мая в 12:24
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Общество

Татьяна Навка и Дмитрий Песков заболели коронавирусом

Знаменитая российская фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка заболела коронавирусом и оказалась в больнице вместе со своим супругом - пресс-секретарем президента России Владимира Путина Дмитрием Песковым, у которого также диагностировали COVID-19.
Газета.Ru вчера в 12:54
1,1K
Общество

Ивлеева пожаловалась на несправедливость из-за карантина

Блогер Настя Ивлеева пожаловалась на "несправедливость" из-за карантина в своем инстаграме.
РИА Новости вчера в 23:28
Общество

Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих

В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости вчера в 13:15
3,1K
Общество

Россиянам предрекли разрушительные природные катаклизмы летом

Киселев пояснил, что природные катаклизмы могут затронуть все регионы, однако предсказать, где они окажутся наиболее разрушительными, в настоящее время невозможно.
Lenta.ru вчера в 19:40
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Общество

В США заявили о заниженной статистике по жертвам коронавируса

Реальное число жертв заболевания коронавирусом в США может превышать официальную статистику, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний страны Энтони Фаучи.
Взгляд.ру вчера в 12:54
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Происшествия

В Челябинске за избиение дубинкой задержанного арестован полицейский

Российская газета вчера в 08:57
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Общество

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
2,9K
Экономика

Госдума одобрила во втором чтении расширение страхования вкладов

Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в некоторых случаях до 10 млн руб. и о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов.
Коммерсантъ вчера в 08:25
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Происшествия

В Москве в жилом доме на шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие

На востоке Москвы произошло обрушение одного из перекрытий в жилом доме по адресу: шоссе Энтузиастов 22/18.
Вести.Ru вчера в 23:02
22
Общество

Вильфанд предсказал неоднородное лето в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью "Российской газете" рассказал, что предстоящее лето будет неоднородным.
Газета.Ru вчера в 02:21
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Армия и оружие

В США рассказали об ужасном состоянии истребителей МиГ-29 в Сирии

Плачевное состояние истребителей МиГ-29 свидетельствует о том, что ВВС Сирии неспособны проводить качественное обслуживание и эксплуатацию своей боевой авиации, заявили в издании.
ГЛАС.RU вчера в 08:28
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Экономика

ЕБРР прогнозирует падение ВВП России на 4,5% в 2020 году

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует, что падение ВВП России в 2020 году составит 4,5% из-за "двойного удара" в виде негативных последствий пандемии нового коронавируса и прекращения действия сделки ОПЕК+, ускорившего падение цен на нефть.
ТАСС 01:01
Происшествия

В больницах столицы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ

Inc-news.ru вчера в 08:40
1,2K
Происшествия

В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса

Семьдесят четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписано из больниц рекордное количество – 66 человек, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:24
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Экономика

Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы

В сезоне 2020/21 Россия может собрать 77 млн т пшеницы, спрогнозировало Министерство сельского хозяйства США (USDA).
РБК 00:12
7
Общество

Толстой обнаружил парадокс в отношении россиян к мнению Запада о них

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1" заявил о парадоксе, комментируя статью в американской газете о смертности от COVID-19 в России.
РИА Новости вчера в 19:05
14
Происшествия

США приостановили развертывание российских аппаратов ИВЛ

Власти США примут решение об использовании аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", предоставленных Россией, после выяснения причин возгорания в больнице Санкт-Петербурга, сообщила пресс-секретарь Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Джанет Монтези.
Интерфакс вчера в 21:18
1K
Политика

Украина пригрозила Турции лишением туристов из-за песни «Катюша»

Украинский посол в Турции Андрей Сибиха пригрозил, что страна может остаться без туристов из Украины после исполнения песни на курорте в Аланье в День Победы.
Газета.Ru вчера в 23:46
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Политика

Жириновский предложил вдвое сократить число депутатов в России

Лидер ЛДПР, депутат Государственной думы Владимир Жириновский предложил сократить в два раза число депутатов в России.
РБК 00:37
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Общество

В Кузбассе за сутки выявили девять заразившихся коронавирусом

По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 269 случаев заболевания коронавирусом. Семь человек скончались, 78 выздоровели.
РИА Новости вчера в 00:53
Музыка

Гитару Курта Кобейна выставили на торги почти за $1 млн

Piter.tv вчера в 04:04
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Происшествия

Во Владивостоке нашли схрон с гранатами и боеприпасами

Российская газета 01:14
Политика

Кедми прокомментировал вероятность войны между Китаем и США

Кедми прокомментировал существующую вероятность войны между Китаем и США.
Evo-rus.com вчера в 16:11
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Здоровье

В Чечне умер от коронавируса замглавврача скорой помощи

Московский Комсомолец 01:17
Политика

«Проект»: Кремль планирует ввести голосование на выборах по почте

В условиях карантина Центризбирком для «охраны здоровья граждан» сможет вводить голосование по почте, электронное голосование и другие формы проведения выборов вне избирательных участков.
Дождь вчера в 15:27
3
Происшествия

СМИ сообщили о нападении на больницу в Кабуле

В Афганистане около одной из больниц в Кабуле произошел взрыв, после чего в здание госпиталя ворвались боевики, сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на очевидцев.
РБК вчера в 03:51
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