Коронавирус
РБКВирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России
Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер. Об этом заявил руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волчков в интервью RT.
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с чего всё началось
При соблюдении карантинных мер Россия сможет победить коронавирус уже в июне. Такого мнения придерживается руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волчков.RT на русскомвчера в 04:47
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