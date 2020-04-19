При соблюдении карантинных мер Россия сможет победить коронавирус уже в июне. Такого мнения придерживается руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волчков.

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Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер. Об этом заявил руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волчков в интервью RT.

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