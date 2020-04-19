Коронавирус

РБКРБКВирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России

Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер. Об этом заявил руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волчков в интервью RT.
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с чего всё началось

Российский биотехнолог — о тестах, вакцинах и способах борьбы с пандемией коронавируса

При соблюдении карантинных мер Россия сможет победить коронавирус уже в июне. Такого мнения придерживается руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волчков.
RT на русскомвчера в 04:47

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Вирусолог прогнозирует победу над коронавирусом в России в июне

Коммерсантъвчера в 20:28

Вирусолог обозначил сроки победы над коронавирусом в России

РИА Новостивчера в 17:54

Вирусолог назвал сроки победы России над коронавирусом

Известиявчера в 19:20

Эксперт рассказал, когда Россия сможет победить коронавирус

Московский Комсомолецвчера в 19:20

Назван срок окончания пандемии в России при благоприятном сценарии

URA.Ruвчера в 18:34

Вирусолог обозначил сроки победы России над коронавирусом

Lenta.ruвчера в 18:12

Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России

РБКвчера в 19:21
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Киберспорт

Virtus.pro вышла в гранд-финал ESL One Los Angeles

OG же теперь предстоит сыграть в финале нижней сетки против Vikin.gg, которая накануне одержала две победы — над Team Secret и Chicken Fighters.
Sport24.ru вчера в 22:04
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Экономика

В Иркутской области зафиксируют розничные цены на продукты

Решение о фиксировании розничных цен на продовольственные товары приняли участники совещания, проведенного в правительстве Иркутской области под председательством врио губернатора области Игоря Кобзева 17 апреля, сообщает пресс-служба регионального правительства.
ИА Красная Весна 17 апреля в 16:32
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Армия и оружие

Американская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»

Российские гиперзвуковые корабельные ракеты "Циркон" представляют угрозу для военно-морского флота США, поскольку их практически невозможно перехватить, пишет американская газета The National Interest.
Газета.Ru вчера в 18:49
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Общество

123 россиянина возвращаются из Токио домой

Pravda.Ru 03:11
Финансы

WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса

Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране.
РБК 00:19
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Политика

На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны

Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
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Происшествия

В московской квартире нашли труп сына известного кардиохирурга

Умерший молодой человек является сыном известного кардиохирурга Михаила Алшибая. Рядом с ним найдено тело 29-летней девушки.
Lenta.ru 00:15
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Политика

В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан

Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 04:16
1,6K
Политика

Путин поздравил православных христиан с Пасхой

Москва, 19 апреля 2020, 10:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех российских граждан с праздником Пасхи, сообщили 19 апреля в пресс-службе Кремля.
REGNUM 03:42
1,1K
Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
3,6K
Общество

Китайский вирусолог рассказал о невозможности синтеза коронавируса

Человечество пока не обладает достаточным объемом знаний для искусственного воспроизведения в лабораторных условиях вируса, который был бы схож по своим характеристикам с коронавирусом SARS-CoV-2.
Известия 02:44
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Общество

В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус

Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 02:58
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Политика

Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия 17 апреля в 22:33
755
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 19 апреля

Всего в стране от коронавируса умерли более 300 человек. Российские регионы продлили срок действия режима самоизоляции до конца апреля.
РБК 04:05
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Путешествия

Названы сроки открытия туристического сезона в Турции

В Турции надеются, что в конце мая можно будет открыть территории для внутреннего туризма.
ToDay News Ufa вчера в 12:11
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Общество

Ученый дал прогноз по развитию эпидемии коронавируса в России

Старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артур Каримов в беседе с "Известиями" рассказал, что ситуация с коронавирусом в России развивается по промежуточному между пессимистичным и оптимистичными сценариями, а стремительного роста заболеваемости можно будет избежать.
РИА Новости 02:17
Общество

Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»

REGNUM 17 апреля в 16:52
1,2K
Общество

Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса

Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов удивился поведению жителей Германии, находящихся на карантине.
Lenta.ru вчера в 19:58
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Футбол

Полузащитник «Монпелье» Ле Таллек приехал в Москву на самоизоляцию

В текущем сезоне французского чемпионата Ле Таллек забил два мяча.
Metaratings 17 апреля в 11:59
Здоровье

Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России

Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
RT на русском 03:43
2,1K
Общество

Академик РАН спрогнозировал масштаб второй волны коронавируса

Ранее о второй волне коронавируса в мире заговорили китайские эксперты.
Накануне.Ru 02:56
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Здоровье

Главный эпидемиолог Швеции: Стокгольм может добиться коллективного иммунитета уже в мае (NRK, Норвегия) (NRK)

Благоприятное развитие По словам главного эпидемиолога, прогнозы строятся на темпах распространения инфекции в Стокгольме за прошлую неделю.
ИноСМИ вчера в 18:38
Здоровье

Названы рискующие тяжело перенести коронавирус категории молодых людей

Молодые люди с хроническими заболеваниями входят в группу риска по коронавирусу, рассказала сотрудница Научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Известия вчера в 21:32
62
Общество

Росстат подсчитал число россиян старше 100 лет

На начало текущего года в России жили 22 600 человек старше 100 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
РИА Новости 01:43
176
Общество

МЧС советует замачивать овощи для профилактики коронавируса

Овощи и зелень после покупки необходимо замочить в воде и тщательно промыть для профилактики заражения коронавирусом нового типа, рекомендуют специалисты МЧС.
Газета.Ru 03:47
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Общество

Доктор Комаровский научил правильно дезинфицировать маски

Доктор Комаровский удивился тому, что люди пытаются кипятить защитные маски или вымачивать их в спирте.
Аргументы недели вчера в 08:25
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Религия

Благодатный огонь доставили из Иерусалима в Москву

Rambler News Service вчера в 13:17
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Армия и оружие

На Украине показали подводные испытания танка Т-72

«Укроборонпром» показал на YouTube ход испытаний модернизированного танка Т-72.
Профиль вчера в 16:29
Армия и оружие

ВСУ попытались сбросить бомбу на храм в ДНР

Военное дело 04:08
Политика

В США назвали технологическим чудом российские двигатели РД-180

Технологическим чудом назвал российские двигатели РД-180 Тори Бруно, президент американской компании United Launch Alliance, производящей ракеты-носители Atlas.
Российская газета вчера в 22:06
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