Коронавирус
ИзвестияВирусолог назвал сроки второй волны коронавируса
Вирусолог Андреа Крисанти заявил, что возможная вторая волна пандемии коронавируса может произойти зимой.
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с чего всё началось
Вторая волна заражения коронавирусом возможна, и есть риск, что она произойдет этой зимой. Об этом в разговоре с РБК заявил профессор кафедры молекулярной медицины Университета Падуи, вирусолог Андреа Крисанти.РБКвчера в 20:00
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Армия и оружие
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В некоторые регионы России пришла жаркая погода, а вместе с ней ультрафиолет, который негативно влияет на вирусы, и в том числе на COVID-19.
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После крушения легкомоторного самолёта под Рязанью возбудили дело
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Ученые разработали цемент для заживления костей в Германии
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