Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВирусолог назвал новые сроки второй волны коронавируса

Вторая волна заражения коронавирусом возможна, и существует риск, что она произойдет этой зимой. Такие новые сроки в разговоре с принадлежащим Григорию Березкину РБК назвал профессор кафедры молекулярной медицины Университета Падуи, вирусолог Андреа Крисанти.
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Обнаруживший бессимптомных носителей врач назвал срок второй волны COVID

Вторая волна заражения коронавирусом возможна, и есть риск, что она произойдет этой зимой. Об этом в разговоре с РБК заявил профессор кафедры молекулярной медицины Университета Падуи, вирусолог Андреа Крисанти.
РБКвчера в 20:00

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Возможная вторая волна пандемии коронавируса произойдет зимой

Авторадио01:39

Вирусолог назвал сроки второй волны коронавируса

ИА Красная Веснавчера в 23:50

Вирусолог назвал сроки второй волны коронавируса

Известия00:40

Итальянский вирусолог назвал сроки второй волны коронавируса

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Вирусолог назвал новые сроки второй волны COVID-19

Профиль00:58

Вирусолог назвал новые сроки второй волны коронавируса

Lenta.ruвчера в 22:36

Обнаруживший бессимптомных носителей врач назвал срок второй волны COVID

РБКвчера в 20:00
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Шоу-бизнес

Шэрон Стоун чудом выжила после удара молнии

Комсомольская правда вчера в 20:32
Общество

В Омской области отменят режим самоизоляции

Режим самоизоляции снимается в Омской области с понедельника, 15 июня, сообщил губернатор Александр Бурков.
РИА Новости вчера в 10:13
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Футбол

Ла-Ла Лига: чемпионат Испании возвращается в режиме нон-стоп

Игры без остановки Вслед за немецкой Бундеслигой возвращается второй европейский топ-чемпионат.
Известия вчера в 12:00
Игры

Sony презентовала PlayStation 5

Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
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Общество

РБК: Кремль отменил удаленный режим работы для чиновников

Администрация президента отменила удаленный режим работы для сотрудников, сообщили источники РБК.
Коммерсантъ 00:33
Кино

Звезда «Сумерек» сравнила съемки в фильме с нахождением в заложниках

Звезда «Сумерек» Анна Кендрик сравнила съемки в фильме с нахождением в заложниках.
Lenta.ru 10 июня в 14:33
Здоровье

Обнаружен новый неожиданный симптом, связанный с коронавирусом

Согласно наблюдениям, с начала пандемии у группы пациентов с острым панкреатитом и с COVID-19 выявили достаточно необычный симптом.
Российская газета 01:31
Армия и оружие

Захваченный силами ПНС вертолет Ми-35 застрял под мостом в Ливии

Военные силы ПНС решили вывезти захваченный ранее вертолет Ми-35, однако во время транспортировки он застрял под мостом.
Discover24 вчера в 03:48
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Футбол

Лигу чемпионов доиграют в Лиссабоне, Лигу Европы – в Германии

Сразу несколько источников утверждают, что текущий розыгрыш Лиги чемпионов будет завершён в Лиссабоне в формате "финала восьми", начиная с четвертьфинального раунда.
Soccer.ru вчера в 20:42
Шоу-бизнес

Николай Басков и Тимати придут в «Вечерний Ургант»

ИА InterMedia вчера в 13:23
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Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
1,4K
Общество

Новые санитарные правила подготовлены для магазинов

Роспотребнадзор разработал новые санитарно-эпидемиологические правила для торговых объектов и рынков, занимающихся пищевой продукцией.
Газета.Ru 02:14
Общество

К экс-министру инфраструктуры Украины пришли с обыском

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что к нему домой с обыском пришли сотрудники Государственного бюро расследований.
РИА Новости 01:45
Футбол

В полуфинале Кубка Италии победит «Ювентус»

Наибольшие шансы забить в матче у нападающего Криштиану Роналду, который в предыдущей встрече реализовал пенальти на 91 минуте.
Букмекеры.рф вчера в 07:09
Происшествия

66 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки

На 10 июня в Алтайском крае у 2524 человек подтвержден коронавирус, в числе зараженных 254 ребенка.
Kursk.com 10 июня в 03:23
277
Общество

В Подмосковье с 25 июня откроются ТРЦ

РИА Новости вчера в 15:18
41
Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
1,6K
Политика

Пушков объяснил решение не приглашать Зеленского на парад Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Кремля не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве.
Газета.Ru 02:36
79
Общество

В Кузбассе за сутки выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом

Всего в Кузассе официально зарегистрированы 997 пациентов с коронавирусом, 361 человек выздоровели, семеро скончались, медицинскую помощь получают 629 пациентов с COVID-19.
REGNUM 00:40
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Происшествия

Против главы Норильска возбудили уголовное дело

REGNUM вчера в 04:11
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Игры

Во что превратилась Америка после смертоносной эпидемии: The Last of Us: Part 2

Сюжет второй части The Last of Us начинается через пять лет после этого события.
Lenta.ru 03:00
8
Происшествия

Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в аварии водителя

Российский актер Михаил Ефремов, которого обвиняют по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, не извинился перед семьей погибшего в аварии водителя Сергея Захарова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:13
8
Политика

Белорусская рота почётного караула примет участие в параде в Москве

News.ru 10 июня в 09:40
Происшествия

В поселке на Колыме объявили режим ЧС из-за ситуации с опорами домов

Власти объявили режим ЧС в поселке Холодный в Сусуманском округе Колымы из-за разрушения опор одного из жилых домов, сообщил на своих страницах в социальных сетях губернатор региона Сергей Носов.
РИА Новости 02:45
Кино

Классический фильм «Унесенные ветром» обвинили в расизме

Фильм «Унесенные ветром», поставленный по роману американской писательницы Маргарет Митчелл, считается классикой.
Югополис 10 июня в 12:03
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Общество

«Совсем озверели»: украинка рассказала об условиях труда в Польше

Отправившаяся в Польшу на заработки жительница Луцка Галина Федышин описала, в каких условиях украинцам приходится жить и трудиться в другой стране.
News.ru 03:18
Здоровье

Россиян предупредили об опасности холодных рук и ног

Холодные руки и ноги могут быть одним из первых признаков ослабленного иммунитета.
Lenta.ru вчера в 23:53
Общество

ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России

"Необычная" статистика Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания".
РИА Новости вчера в 21:42
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Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
1,6K
Наука

Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови

После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:56
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