Коронавирус
Lenta.ruВирусолог назвал новые сроки второй волны коронавируса
Вторая волна заражения коронавирусом возможна, и существует риск, что она произойдет этой зимой. Такие новые сроки в разговоре с принадлежащим Григорию Березкину РБК назвал профессор кафедры молекулярной медицины Университета Падуи, вирусолог Андреа Крисанти.
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Вторая волна заражения коронавирусом возможна, и есть риск, что она произойдет этой зимой. Об этом в разговоре с РБК заявил профессор кафедры молекулярной медицины Университета Падуи, вирусолог Андреа Крисанти.РБКвчера в 20:00
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