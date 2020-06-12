Вторая волна заражения коронавирусом возможна, и есть риск, что она произойдет этой зимой. Об этом в разговоре с РБК заявил профессор кафедры молекулярной медицины Университета Падуи, вирусолог Андреа Крисанти.

с чего всё началось

Вторая волна заражения коронавирусом возможна, и существует риск, что она произойдет этой зимой. Такие новые сроки в разговоре с принадлежащим Григорию Березкину РБК назвал профессор кафедры молекулярной медицины Университета Падуи, вирусолог Андреа Крисанти.

Общество В Омской области отменят режим самоизоляции Режим самоизоляции снимается в Омской области с понедельника, 15 июня, сообщил губернатор Александр Бурков. 142

Игры Sony презентовала PlayStation 5 Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5. 212

Общество РБК: Кремль отменил удаленный режим работы для чиновников Администрация президента отменила удаленный режим работы для сотрудников, сообщили источники РБК.

Здоровье Обнаружен новый неожиданный симптом, связанный с коронавирусом Согласно наблюдениям, с начала пандемии у группы пациентов с острым панкреатитом и с COVID-19 выявили достаточно необычный симптом.

Футбол Лигу чемпионов доиграют в Лиссабоне, Лигу Европы – в Германии Сразу несколько источников утверждают, что текущий розыгрыш Лиги чемпионов будет завершён в Лиссабоне в формате "финала восьми", начиная с четвертьфинального раунда.

Общество Правительство расширило меры поддержки безработных В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу. 1,4K

Общество Новые санитарные правила подготовлены для магазинов Роспотребнадзор разработал новые санитарно-эпидемиологические правила для торговых объектов и рынков, занимающихся пищевой продукцией.

Общество К экс-министру инфраструктуры Украины пришли с обыском Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что к нему домой с обыском пришли сотрудники Государственного бюро расследований.

Футбол В полуфинале Кубка Италии победит «Ювентус» Наибольшие шансы забить в матче у нападающего Криштиану Роналду, который в предыдущей встрече реализовал пенальти на 91 минуте.

Происшествия Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в аварии водителя Российский актер Михаил Ефремов, которого обвиняют по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, не извинился перед семьей погибшего в аварии водителя Сергея Захарова, передает РИА "Новости". 8

Происшествия В поселке на Колыме объявили режим ЧС из-за ситуации с опорами домов Власти объявили режим ЧС в поселке Холодный в Сусуманском округе Колымы из-за разрушения опор одного из жилых домов, сообщил на своих страницах в социальных сетях губернатор региона Сергей Носов.

Общество «Совсем озверели»: украинка рассказала об условиях труда в Польше Отправившаяся в Польшу на заработки жительница Луцка Галина Федышин описала, в каких условиях украинцам приходится жить и трудиться в другой стране.

Здоровье Россиян предупредили об опасности холодных рук и ног Холодные руки и ноги могут быть одним из первых признаков ослабленного иммунитета.

Общество ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России "Необычная" статистика Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания". 224