Коронавирус
Газета.RuВирусолог предсказал сроки второй волны коронавируса в России
Вирусолог Анатолий Альтштейн предсказал возможные сроки начала второй волны эпидемии нового типа коронавируса COVID-19 в России. Об этом сообщает "Комсомольская правда". По его мнению, вторая волна роста числа заболевших может наступить в октябре-ноябре.
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За комментарием мы обратились к вирусологу, доктору медицинских наук, профессору Анатолию Альтштейну.Комсомольская правдавчера в 16:08
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