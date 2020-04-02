Коронавирус

News.ruNews.ruВирусолог назвал условие спада заболеваемости коронавирусом в РФ

Заболеваемость коронавирусной инфекцией пойдёт на спад, когда граница на въезд будет полностью закрыта. Такое мнение высказал главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев. По его словам, туристы способствуют распространению коронавируса в России.
Читать в источнике
Комментировать303
с чего всё началось

Вирусолог назвал условие спада заболеваемости COVID-19 в России

Коронавирус может пойти на спад только после того, как в РФ перестанут возвращаться туристы, а граница на въезд будет полностью закрыта, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.
РИА Новости13:47

Подробнее о событии

Вирусолог пояснил, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад

Российская газета17:36

Вирусолог назвал условие для снижения распространения коронавируса в России

Известия13:22

Вирусолог назвал условие спада заболеваемости коронавирусом в России

Газета.Ru14:32

Главный эпидемиолог института Гамалеи назвал условие исчезновения коронавируса

URA.Ru14:19

Вирусолог назвал условие спада заболеваемости коронавирусом в РФ

News.ru14:02

Названо условие спада заболеваемости коронавирусом в России

Lenta.ru14:45

Заболеваемость коронавирусом пойдет на спад после возвращения туристов в РФ

Вечерняя Москва12:52
Показать все источники
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 21:38, Ашберн
Здоровье

Режим самоизоляции в Хакасии: кто работает, а кому нельзя

В четверг, 2 апреля, управление пресс-службы и информации главы РХ опубликовало разъяснения: кому можно и нельзя работать.
Хакасия 06:56
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель

Москва, 2 апреля 2020, 17:01 — REGNUM Период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса будет продлён до 30 апреля.
REGNUM 10:01
Общество

Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом.
Piter.tv 07:33
Экономика

С 1 апреля обнулились тарифы в Системе быстрых платежей

С 1 апреля вступило в силу решение Центробанка об обнулении тарифов в Системе быстрых платежей (СПБ).
BFM.ru 31 марта в 20:22
Общество

В Китае впервые запретили есть собак и кошек

Известия 19:24
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомости 16:59
Наука

Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2.
РИА Новости 16:00
Происшествия

Еще у двух жителей Приморья диагностировали коронавирус

Ранее медики выписали домой двух вылечившихся жителей Приморья, у которых был диагностирован коронавирус.
ТАСС 20:50
Политика

Капитана зараженного американского авианосца сняли с должности

Известия 19:20
Общество

Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России

Вспышка новой коронавирусной инфекции в России должна завершиться к лету, но пик распространения вируса еще не пройден.
Tverigrad.ru 02:01
Здоровье

Эксперт назвал наибольшую опасность для распространения коронавируса

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал, наибольшая опасность в распространении коронавирусной инфекции в том, что люди «делятся» ей еще до появления симптомов, пишет РИА Новости.
Невские Новости 21:15
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Шоу-бизнес

Лещенко из больницы спел для поклонников песню «Надежда»

Проходящий лечение от коронавируса российский певец Лев Лещенко из московской больницы обратился к поклонникам и спел для них песню.
Известия 16:36
Экономика

Глава Бурятии: «При улучшении ситуации мы можем отменить ограничения раньше»

Любое игнорирование и несоблюдение мер ограничений, только ухудшит ситуацию.
Номер один 21:22
Общество

Сроки сдачи налоговой отчетности перенесены не всем

По информации ФНС сроки представления отчетности продлены до 6 апреля 2020 года.
Бухгалтерия.ру вчера в 04:38
Общество

Тиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф-банка

Бизнесмен Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка.
Коммерсантъ 10:16
Армия и оружие

Северный флот получит 5 новых атомных «Ясеней»

Сообщается, что оборонным ведомством был утвержден окончательный план развертывания новейших многоцелевых атомных субмарин проекта 885М «Ясень-М» с крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковым вооружением «Циркон».
Военное дело 03:30
Игры

Резил The Last of Us: Part II перенесли на неопределенный срок

Live24 15:00
Армия и оружие

Российские военные продезинфицировали 17 пансионатов в Италии

Российские военные специалисты продезинфицировали в общей сумме 17 пансионатов для пожилых людей в городах Ломбардии в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщает Минобороны России.
РБК вчера в 23:57
Общество

Вассерман предрек США «кошмар» из-за коронавируса

США ждут не просто мировые рекорды по числу зараженных коронавирусом, но и полный кошмар, заявил 2 апреля публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман, сообщает РЕН ТВ.
Известия 17:51
Происшествия

Застрявших в Новосибирске жителей Киргизии выгнали из аэропорта

Тайга.инфо 07:32
Политика

Владимир Путин объявил нерабочим весь апрель

Напомним, 25 марта президент из-за распространения коронавирусной инфекции объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля.
Местное время (г. Пермь) 10:07
Энергетика

Цена на российскую нефть стала отрицательной

Отрицательное значение котировки "Urals FIP Западная Сибирь ФОРМУЛА" говорит о том, что за 2 прошедших дня цена доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина стали больше стоимости, по которой сорт Urals можно реализовать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, отмечает Argus.
Infox.ru вчера в 17:58
Общество

В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса

Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Газета.Ru 20:19
Армия и оружие

Сделка США с талибами не остановила кровопролитие в Афганистане

NewInform 16:37
Политика

Губернатор Архангельской области Орлов объявил об отставке

Как отметил Орлов, решение об отставке он принял на основании результатов "больших социологических исследований, которые провели ряд профессиональных компаний".
Интерфакс - Россия 09:58
Экономика

Определен список системообразующих авиакомпаний России

Список авиакомпаний, определенных в качестве системообразующих для экономики России, утвержден правительственной комиссией, полный перечень организаций опубликован 2 апреля информационной группой «Интерфакс».
ИА Красная Весна 10:29
Общество

В Тюменской области ввели режим самоизоляции

В Тюменской области второго апреля введен режим самоизоляции. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.
АиФ Тюмень 07:28
Единоборства

Макгрегор поздравил Фергюсона и приложил Хабиба за отказ от боя

Боец MMA Конор Макгрегор высказался об отмене главного события турнира UFC 249 – боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.
Спорт день за днем 11:53
Шоу-бизнес

Дана Борисова публично призналась, что работала эскортницей

Борисова призналась, что промышляя эскортом, она регулярно приезжала на встречи к клиентам пьяная. Мужчины часто жаловались на нее.
Слово и Дело 09:38
Как работают Яндекс.Новости?
Главное