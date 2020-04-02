Коронавирус может пойти на спад только после того, как в РФ перестанут возвращаться туристы, а граница на въезд будет полностью закрыта, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.

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Заболеваемость коронавирусной инфекцией пойдёт на спад, когда граница на въезд будет полностью закрыта. Такое мнение высказал главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев. По его словам, туристы способствуют распространению коронавируса в России.

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