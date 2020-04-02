Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВирусолог назвал условие спада заболеваемости коронавирусом в России

Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев заявил, что COVID-19 может пойти на спад в России только после того, как в страну перестанут возвращаться туристы, а граница на въезд будет полностью закрыта, передает РИА "Новости".
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Вирусолог назвал условие спада заболеваемости COVID-19 в России

Коронавирус может пойти на спад только после того, как в РФ перестанут возвращаться туристы, а граница на въезд будет полностью закрыта, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.
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