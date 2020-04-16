Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВирусолог назвал условие спада заболеваемости коронавирусом в России

Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев заявил, что COVID-19 может пойти на спад в России только после того, как в страну перестанут возвращаться туристы, а граница на въезд будет полностью закрыта, передает РИА "Новости".
Читать в источнике
Комментировать81
с чего всё началось

Вирусолог назвал условие спада заболеваемости COVID-19 в России

Коронавирус может пойти на спад только после того, как в РФ перестанут возвращаться туристы, а граница на въезд будет полностью закрыта, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.
РИА Новости13:47

Подробнее о событии

Названо условие спада заболеваемости коронавирусом в России

Lenta.ru14:45

Вирусолог перечислил условия спада инфицирования коронавирусом в России

Профиль14:40

Главный эпидемиолог института Гамалеи назвал условие исчезновения коронавируса

URA.Ru14:19

Вирусолог назвал условие спада заболеваемости коронавирусом в России

Газета.Ru14:32

Вирусолог назвал условие спада заболеваемости коронавирусом в РФ

News.ru14:02

Вирусолог назвал условие для снижения распространения коронавируса в России

Известия13:22

Заболеваемость коронавирусом пойдет на спад после возвращения туристов в РФ

Вечерняя Москва12:52
Показать все источники
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 15:28, Ашберн
Политика

Путин: режим нерабочих дней продлевается

Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
REGNUM 10:07
Происшествия

Что происходит на границе между Свердловской и Челябинской областями после усиления ГИБДД

74.ru 10:42
Общество

Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом.
Piter.tv 07:33
Общество

Путин пообещал сохранить зарплату всем, кто находится в самоизоляции

Сегодня Владимир Путин вновь обратился к народу в связи с распространением коронавирусной инфекции в России.
161.ru 10:24
Игры

Sony перенесла выход The Last of Us: Part II на неопределенный срок

Вместе с The Last of Us: Part II перенесли и Iron Man VR — она должна была выйти 15 мая. Новые даты релиза обоих тайтлов не объявили.
CyberSport.ru 14:16
Общество

Власти Москвы рассказали, кого оштрафуют за нарушение самоизоляции

Ранее депутаты Мосгордумы приняли закон о нарушении режима самоизоляции. В четверг документ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 14:26
Религия

В РПЦ призвали верующих готовиться к телетрансляции службы на Пасху

Митрополит добавил, что верующим следует быть готовыми к тому, что им не удастся посетить храм на Пасху.
RT на русском 13:59
Общество

В Италии российским медикам сварили борщ

В одной из столовых итальянского Бергамо российским военным медикам и специалистам, прибывшим для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сварили борщ.
Российская газета 11:44
Политика

Врио главы Коми назначен Владимир Уйба

Гапликов, возглавлявший республику с 2015 года как и.о. главы и с 2016 года как избранный губернатор, объявил об отставке ранее 2 апреля.
Известия 11:35
Общество

Выплаты вовремя. Почтальоны принесут пенсии и пособия на дом

При выплате средств на дому сотрудник предоставит гражданину отрывную квитанцию с указанием всех видов выплат — базовой и страховой пенсий, а также дополнительных пособий.
Аргументы и Факты 07:08
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Здоровье

В Петербурге у частных клиник попросили аппараты ИВЛ

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга направил официальное обращение в ассоциацию частных клиник города с просьбой передать во временное пользование аппараты искусственной вентиляции легких.
Online47.ru 15:02
Происшествия

В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Ведомости 14:24
Энергетика

«Роснефть» договорилась о поставках нефти в Белоруссию

«Роснефть» подписала контракты на поставку нефти в Белоруссию с нефтеперерабатывающими заводами страны. Предусмотрена премия $5 за тонну.
Коммерсантъ 13:10
Общество

В Забайкалье временно запретили продажу алкоголя

Власти Забайкальского края расширили ограничительные меры в связи с распространением коронавируса и запретили до особого распоряжения розничную продажу алкоголя, следует из подписанного и опубликованного постановления главы региона Александра Осипова.
ТАСС 08:48
Здоровье

В Италии в Минздраве объяснили высокую смертность от коронавируса

Министерство здравоохранения Италии уверено в том, что высокая смертность от коронавируса обусловлена сравнительно мягкой эпидемией гриппа в 2019-2020 годах.
ToDay News Ufa вчера в 12:41
Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru вчера в 05:17
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Происшествия

Суд Екатеринбурга оштрафовал женщину за фейк на тему коронавируса

Суд в Екатеринбурге оштрафовал на 30 тыс. рублей местную жительницу за фейк в соцсетях про закрытие границ города из-за коронавируса для всех, у кого нет прописки.
ТАСС 11:58
Общество

Тиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф-банка

Бизнесмен Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка.
Коммерсантъ 10:16
Киберспорт

Обладателям Fallout 76 в клиенте Bethesda подарят копию игры в Steam

Игромания.ру 10:41
Политика

Российский Ан-124 с медоборудованием для США приземлился в Нью-Йорке

Российский самолет Ан-124 «Руслан» с медицинским оборудованием прибыл в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.
Парламентская газета вчера в 17:38
Происшествия

В Костромской области умерла женщина с подозрением на коронавирус

Пожилая жительница Костромской области, госпитализированная с подозрением на коронавирус, скончалась, сообщила администрация региона.
РИА Новости 11:11
Политика

Россия отправит Сербии гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом

«Президент Путин выразил свою солидарность и пообещал значительную помощь и поддержку сербскому государству и гражданам Сербии в борьбе с коронавирусами, что также будет означать, что Россия направит своих врачей и экспертов для дезинфекции объектов», — говорится в заявлении.
Известия 11:16
Экономика

Белгородские власти утвердили 83 компании регионального значения

Утвержден список компаний Белгородской области, которые имеют региональное значение и оказывают существенное влияние на жизнеобеспечение социально-экономической системы Белгородской области.
Kursk.com 11:55
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложил начать национализацию стратегически важных компаний страны.
РБК 07:11
Политика

Китай отправил России 26 тонн гуманитарной помощи

Китай направил в Россию гуманитарный груз, вес которого составляет 26 тонн.
Национальная служба новостей 08:11
Футбол

Уткин жестко отреагировал на слова Дзюбы в свой адрес

Известный комментатор Василий Уткин в жесткой манере ответил форварду петербургского "Зенита" Артему Дзюбе.
Газета.Ru 12:43
Общество

В Италии российские медики выявили странные смерти от коронавируса

ToDay News Ufa 09:22
Авто

В России пикап Isuzu D-Max получил новую версию для бездорожья

В России стартовали продажи специальной версии пикапа Isuzu D-Max – Arctic Trucks с индексом AT35, созданной для сурового бездорожья вместе с исландской компанией Arctic Trucks.
Автоновости дня 02:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное