При соблюдении карантинных мер Россия сможет победить коронавирус уже в июне. Такого мнения придерживается руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волчков.

с чего всё началось

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков обозначил сроки победы России над коронавирусом. Об этом он рассказал в беседе с RT. По его словам, при благоприятном сценарии уже к началу лета количество новых инфицированных будет стремиться к нулю.

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