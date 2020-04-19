Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВирусолог обозначил сроки победы России над коронавирусом

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков обозначил сроки победы России над коронавирусом. Об этом он рассказал в беседе с RT. По его словам, при благоприятном сценарии уже к началу лета количество новых инфицированных будет стремиться к нулю.
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с чего всё началось

Российский биотехнолог — о тестах, вакцинах и способах борьбы с пандемией коронавируса

При соблюдении карантинных мер Россия сможет победить коронавирус уже в июне. Такого мнения придерживается руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волчков.
RT на русском04:47

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Вирусолог прогнозирует победу над коронавирусом в России в июне

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Lenta.ru18:12

Вирусолог обозначил сроки победы над коронавирусом в России

РИА Новости17:54
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Идея ввести «паспорта иммунитета» в Италии обречена на провал, поскольку только у 10 процентов граждан выявили антитела к коронавирусу.
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В Новосибирск прилетят туристы из Таиланда и Вьетнама

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Агент 39-летнего капитана «Ак Барса» Даниса Зарипова - Юрий Николаев, раскрыл детали торгов по новому контракту с казанским клубом.
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Путин продлил сроки действия паспортов и водительских прав

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Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке.
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Установлены заказчики бунта в российской колонии

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Посольство РФ объяснило «переезд» с площади Немцова в Праге

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В ГИБДД названы самые непопулярные автомобили в РФ

Основываясь на статистике ГИБДД, эксперты назвали самые непопулярные автомобили в России.
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Трамп заявил о готовности предоставить аппараты ИВЛ для Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти могут отправить в Иран партию аппаратов ИВЛ для борьбы в пандемией коронавируса, если республика сделает запрос, сообщает РИА "Новости".
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Павел Прилучный забрал детей у супруги Агаты Муцениеце

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Умер писатель Александр Кабаков

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У заместителя губернатора Нижегородской области выявили коронавирус

"Коронавирус выявлен у заместителя губернатора Нижегородской области Игоря Носова", - отметили в пресс-службе со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.
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