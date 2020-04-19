Коронавирус
Lenta.ruВирусолог обозначил сроки победы России над коронавирусом
Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков обозначил сроки победы России над коронавирусом. Об этом он рассказал в беседе с RT. По его словам, при благоприятном сценарии уже к началу лета количество новых инфицированных будет стремиться к нулю.
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с чего всё началось
При соблюдении карантинных мер Россия сможет победить коронавирус уже в июне. Такого мнения придерживается руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волчков.RT на русском04:47
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