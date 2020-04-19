Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВирусолог обозначил сроки победы России над коронавирусом

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков обозначил сроки победы России над коронавирусом. Об этом он рассказал в беседе с RT. По его словам, при благоприятном сценарии уже к началу лета количество новых инфицированных будет стремиться к нулю.
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с чего всё началось

Российский биотехнолог — о тестах, вакцинах и способах борьбы с пандемией коронавируса

При соблюдении карантинных мер Россия сможет победить коронавирус уже в июне. Такого мнения придерживается руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волчков.
RT на русском04:47

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Вирусолог прогнозирует победу над коронавирусом в России в июне

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Вирусолог обозначил сроки победы России над коронавирусом

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Эксперт рассказал, когда Россия сможет победить коронавирус

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Назван срок окончания пандемии в России при благоприятном сценарии

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Вирусолог назвал сроки победы России над коронавирусом

Известия19:20

Вирусолог обозначил сроки победы над коронавирусом в России

РИА Новости17:54
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Общество

Лесные пожары в России охватили площадь почти в 25 тыс. га

РБК 23:28
Транспорт

В Москве автоматизируют контроль пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил автоматизировать контроль пропускного режима, отказавшись от ручных проверок.
Lenta.ru 07:03
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Авто

Обновлённую «Газель» начнут выпускать в мае этого года

Как рассказал президент "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин в интервью ТАСС, производство нового микроавтобуса "Газель Сити" планируется запустить в мае.
Wroom.ru вчера в 06:53
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Здоровье

Врач рассказала, для кого из молодых особенно опасен коронавирус

Заразившиеся коронавирусом пациенты с хроническими заболеваниями входят в особую группу риска, рассказала врач из научно-клинического центра ФМБА в ролике, опубликованном телеведущей Еленой Малышевой в инстаграме.
РИА Новости 07:23
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Армия и оружие

Шойгу сообщил об открытии медцентра Минобороны в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде открывается медицинский центр Минобороны, в котором будут принимать зараженных коронавирусом.
РБК вчера в 12:41
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Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ 06:54
2,4K
Общество

Роспотребнадзор ответил на критику Лукашенко о тестах на коронавирус

В Роспотребнадзоре ответили на критику Лукашенко о тестах на коронавирус.
Авторадио 06:37
1,3K
Армия и оружие

Американская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»

Российские гиперзвуковые корабельные ракеты "Циркон" представляют угрозу для военно-морского флота США, поскольку их практические невозможно перехватить, пишет американская газета The National Interest.
Газета.Ru 18:49
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Технологии

Microsoft сделает модульными обновления Windows 10

Американская компания Microsoft собирается изменить механизм внедрения в Windows 10 новых опций.
OAnews вчера в 06:29
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Экономика

Власти России нашли деньги на спасение экономики от коронавируса

Власти России придумали, как изменить расходы федерального бюджета в 2020 году, и найти деньги на спасение экономики от коронавируса.
Lenta.ru вчера в 04:18
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Экономика

Траты россиян на ЖКХ в марте упали на 14%, показало исследование

"Уменьшились чеки за воду — на 37 процентов, за тепло — на 10 процентов, квартплату — на 15 процентов, чек за электроэнергию увеличился на 18 процентов", — сообщили аналитики.
РИА Новости 00:02
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Культура

Умер писатель Александр Кабаков

Писатель, сценарист и журналист Александр Кабаков скончался, сообщил редактор "Русского пионера" Андрей Колесников.
Интерфакс 18:02
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Общество

В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице

МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.
Lenta.ru 16 апреля в 20:31
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Экономика

Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения

Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия вчера в 05:13
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Политика

Трамп оценил отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп оценил отношения с Россией, отметив, что не видит роста военной напряженности между двумя странами.
Lenta.ru 19:32
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Здоровье

Главврач Англии указал на гендерный фактор риска при пандемии COVID-19

Главный врач Англии Крис Уитти рассказал, что гендерный фактор также повышает риск заражения коронавирусом.
Дни24 03:02
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Здоровье

Два случая коронавируса выявили в Тынде

В Амурской области выявлено два случая коронавируса, оба заболевших из Тынды.
Телепорт вчера в 02:07
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Политика

Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
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Общество

В Китае за сутки выявили 16 случаев заражения коронавирусом

В Китае за последние сутки выявили 16 случаев заражения новым коронавирусом, выздоровели 33 пациента, летальных исходов не зарегистрировано, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
РИА Новости 21:32
Здоровье

Врачи Покровской больницы Петербурга просят власти о помощи

Медики просят утвердить инфекционный статус стационара, что позволит перестроить больницу — разделить потоки пациентов и создать санитарные пропускники.
НТВ вчера в 10:26
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Космос

Уфолог Скотт Уоринг заметил подозрительный объект возле Солнца

OAnews вчера в 03:20
Футбол

Кокорин заявил о предпочтении чифира шампанскому

Известия 21:02
Политика

В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан

Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 04:16
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Экономика

США предрекли рекордный рост госдолга из-за коронавируса

Государственный и частный долг США из-за распространения коронавируса вырастет в 2020 году до рекордных значений, сообщила 18 апреля The Washington Post.
Известия 23:09
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Авто

Chery запатентовала в РФ новый полноразмерный кроссовер

На днях китайцы запатентовали в России дизайн нового полноразмерного кроссовера Exeed VX, представленную на родине в марте этого года.
Автоновости дня вчера в 15:10
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Общество

Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»

REGNUM вчера в 16:52
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Происшествия

Появилось видео задержания замглавы Хакасии

Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания сотрудниками ФСБ и.о. заместителя главы Хакасии Сергея Новикова.
Российская газета 05:31
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Общество

Власти Японии выдадут всем гражданам деньги

Власти Японии решили начать прямые выплаты всем жителям страны с мая, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 07:01
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Происшествия

В Бурятии выявили три случая заражения коронавирусом за сутки

Улан-Удэ, 18 апреля 2020, 07:33 — REGNUM За прошедшие сутки было выявлено три случая заболевания коронавирусной инфекцией на территории Бурятии, сообщает пресс-служба республиканского минздрава.
REGNUM 00:33
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Политика

Захарова обвинила Би-би-си в предвзятости к РФ из-за коронавируса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила британский телеканал Би-би-си в предвзятом освещении действий страны в борьбе с коронавирусом.
Известия 10:45
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