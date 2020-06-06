Коронавирус

Деловое.ТВДеловое.ТВВирусолог объяснил медленный выход на плато в России

Россия смогла выйти на плато по заболеваемости коронавирусом, но сделала это медленно из-за ряда значимых факторов. Об этом в интервью телеканалу "360" рассказал глава отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев.
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Выйти на плато удалось благодаря тем мерам, которым мы с вами были свидетелями. В первую очередь, это перчаточно-масочный режим, индивидуальная изоляция, закрытие всех больших сборищ.
— Виктор Зуев, белорусский боксёрФАН вчера в 19:27
с чего всё началось

Россия официально достигла плато по COVID-19. Что будет дальше?

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