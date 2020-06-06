О чем заявили в ВОЗ Источник фото: РИА "Новости" В настоящее время Россия "демонстрирует плато" по новым случаям коронавируса, заявила на брифинге официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

с чего всё началось

Выйти на плато удалось благодаря тем мерам, которым мы с вами были свидетелями. В первую очередь, это перчаточно-масочный режим, индивидуальная изоляция, закрытие всех больших сборищ.

Россия смогла выйти на плато по заболеваемости коронавирусом, но сделала это медленно из-за ряда значимых факторов. Об этом в интервью телеканалу "360" рассказал глава отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев.

Вирусолог объяснил медленный выход на плато в России

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