Коронавирус
РИА НовостиВирусолог объяснила разные формы протекания COVID-19
Формы протекания COVID-19 могут зависеть от того, как человек заразился коронавирусом, об этом в беседе с RT заявила доктор биологических наук, профессор МГУ Ольга Карпова.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В России ведётся работа по созданию универсальной вакцины, которая будет защищать от нескольких коронавирусов, включая SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19. Об этом в интервью RT рассказала завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова.RT на русском12:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 23:04, Ашберн
Общество
Медучреждения на Сахалине перевели на особый режим работы
Медицинские организации Сахалина из-за ситуации с коронавирусом переведены на особый режим работы, лаборатории занимаются диагностикой круглосуточно, сообщил глава Минздрава области Владимир Ющук.
Общество
Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции
С понедельника в Москве введут режим всеобщей самоизоляции и ограничат передвижение граждан по городу.
Наука
В России создали три препарата, которые могут помочь против COVID-19
Ученый напомнил, что несколько лет назад в Институте органического синтеза имени Постовского Уральского отделения РАН был создан противовирусный препарат триазавирин, который сейчас заинтересовал китайских специалистов на предмет возможности его применения для лечения коронавирусной инфекции.
Здоровье
Врач объяснил большое число молодых пациентов с коронавирусом на ИВЛ
Ранее 29 марта сообщалось, что в Москве 15 процентов тяжелых больных коронавирусом — люди младше 40 лет.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Происшествия
Маршрутка перевернулась в микрорайоне Лесной в Иркутске
Политика
Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием
Более двух миллионов американцев погибли бы, если бы правительство США не делало ничего для предотвращения распространения коронавируса, поэтому смерть от COVID-19 от 100 до 200 тысяч человек - это хороший результат, заявил президент США Дональд Трамп в рамках пресс-конференции в воскресенье.
Общество
Роспотребнадзор рекомендует не гулять с детьми из-за коронавируса
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рекомендовала родителям не гулять с детьми, а также исключить контакты детей с другими людьми в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, узнал корреспондент «SMINEWS».
Общество
Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости
Обновленный список получил название "Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости".
Общество
Резцова призналась, что не соблюдает карантин
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сообщила, что не соблюдает карантин и навещает родственников.
Шоу-бизнес
Сын Газманова рассказал о самоизоляции отца
Экономика
В Госдуме предложили дать льготы пенсионерам-миллионерам
Комитет Госдумы по труду предложит ввести льготы по налогообложению вкладов свыше миллиона рублей, открытых людьми старшего поколения.
Политика
Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству
Пандемия COVID-19 угрожает всему человечеству, неблагоприятный сценарий распространения коронавируса потребует более жестких мер, а чтобы этого избежать, надо прислушаться к президенту и проявить самодисциплину, заявил заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Здоровье
Ситуация серьезная: глава Барнаула обратился к горожанам
Глава Барнаула Вячеслав Франк обратился к жителям города в связи с появлением первого заболевшего коронавирусом в Алтайском крае.
Общество
Украинка на коленях извинилась за распространение коронавируса
Жительница села Коленковцы (Черновицкая область) на Западной Украине записала видеообращение к своим односельчанам, попросив прощения за распространение среди них коронавируса.
Общество
В Китае рассказали, как нужно промывать нос при коронавирусе
Эксперты настойчиво призывают мыть руки и носить медицинские маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях дополнительной профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.
Армия и оружие
В Минобороны России сообщили о тестировании военных на коронавирус
Минобороны России провело 3756 тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19 у военнослужащих Об этом свидетельствуют данные бюллетеня газеты Вооружённых сил России "Красная звезда".
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Политика
Зеленский предупредил о грозящем Украине дефолте
Украине из-за коронавируса грозит дефолт. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Происшествия
Коронавирус из Марокко завезла заболевшая амурчанка
29 марта зарегистрирован первый завозной случай коронавируса, установлено, что заболевшая посещала Королевство Марокко.
Происшествия
Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке
Женщина, у которой подтвердился диагноз коронавирус, сбежала из больницы в Коммунарке, сообщает газета "Известия".
Армия и оружие
В США заинтересовались «застигнутой врасплох» российской АПЛ
Головную многоцелевую АПЛ проекта 885 «Ясень» «Северодвинск» Военно-морской флот России принял в 2014 году.
Общество
Под Псковом скончался пациент с коронавирусом
Еще одна жертва коронавируса зафиксирована в России. На этот раз умер пациент, зараженный COVID-19 в Псковской области.
Происшествия
Еще у семерых красноярцев подозревают коронавирус
Еще у семерых красноярцев подозревают коронавирус, сообщает Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю.
Происшествия
В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
Общество
Кому и насколько увеличат пенсии с 1 апреля
Стало известно, кого с 1 апреля ждёт прибавка к пенсии.С 1 апреля текущего года будут проиндексированы социальные пенсии.
Политика
На Украине рассказали об отставке министров финансов и здравоохранения
Депутат Верховной рады Украины от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко рассказала в своем Facebook об отставке главы Минздрава Ильи Емеца и министра финансов Игоря Уманского.
Общество
Глава Минздрава оценил влияние погоды на распространение коронавируса
Глава Минздрава Российской Федерации оценил влияние погоды на распространение коронавируса.
Шоу-бизнес
Наталья Подольская показала архивные фото с мужем и крохотным сыном
Напомним, ранее Владимир Пресняков показал архивное фото с бывшей тещей.
Армия и оружие
«Словами не передать»: что происходит с летчиком в мертвой петле
Одиночный и групповой пилотаж, слетанность в составе звена, пилотирование у самой земли — летчики ВКС полностью освоили истребитель пятого поколения Су-57 на предельных высотах и скоростях.