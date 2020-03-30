В России ведётся работа по созданию универсальной вакцины, которая будет защищать от нескольких коронавирусов, включая SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19. Об этом в интервью RT рассказала завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова.

с чего всё началось

Формы протекания COVID-19 могут зависеть от того, как человек заразился коронавирусом, об этом в беседе с RT заявила доктор биологических наук, профессор МГУ Ольга Карпова.

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