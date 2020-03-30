Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВирусолог объяснила разные формы протекания COVID-19

Формы протекания COVID-19 могут зависеть от того, как человек заразился коронавирусом, об этом в беседе с RT заявила доктор биологических наук, профессор МГУ Ольга Карпова.
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с чего всё началось

Российский вирусолог — о COVID-19 и разработке универсальной вакцины

В России ведётся работа по созданию универсальной вакцины, которая будет защищать от нескольких коронавирусов, включая SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19. Об этом в интервью RT рассказала завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова.
RT на русском12:43

Подробнее о событии

Российский вирусолог — о COVID-19 и разработке универсальной вакцины

RT на русском12:43

Вирусолог объяснила разные формы протекания COVID-19

РИА Новости19:18

Вирусолог рассказала о причинах разных форм протекания COVID-19

Московский Комсомолец20:15

Вирусолог назвала фактор, от которого коронавирус ослабляется

РЕН ТВ19:48

Вирусолог объяснила, почему коронавирус действует на людей по-разному

News.ru20:05

Эксперт объяснила разные формы протекания коронавируса

ТК Звезда20:11

Вирусолог назвала самый опасный способ заражения CoViD-19

Life.ru20:29
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Общество

Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
РИА Новости 16:48
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Олимпийская чемпионка Резцова отказалась соблюдать карантин

Еще ранее против карантина выступал прославленный фигурист, олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин, который называл коронавирус "полнейшей чушью" и утверждал, что "от обычного гриппа и туберкулеза больше людей умирает".
Газета.Ru 15:18
Происшествия

В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час

В Московской области не вводили комендантский час.
RT на русском 17:46
Общество

МЧС предупреждает москвичей о метели и сильной гололедице

Вести.Ru 19:52
Общество

Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции

«Начиная с завтрашнего дня [30 марта] домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста», — написал Собянин.
Lenta.ru 13:21
Общество

Жириновский обвинил Лукашенко в издевательстве над планетой

"Лукашенко издевается над всей планетой", — заявил политик в своем телеграм-канале.
Московский Комсомолец 10:59
Политика

Трамп обозначил пик смертности из-за коронавируса в США

Пик смертности от вызываемого коронавирусом заболевания в США может случиться через две недели, отметил президент.
РБК 19:37
Общество

Супруги прожили вместе 65 лет и умерли в один день из-за коронавируса

Супруги из американского города Чикаго, штат Иллинойс состояли в браке 65 лет и умерли с разницей в несколько часов после заражения коронавирусом.
Lenta.ru 19:01
Политика

Медведев назвал коронавирус угрозой всей цивилизации

Замглавы Совбеза назвал пандемию COVID-19 "реальной угрозой для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации".
РИА Новости 17:51
Экономика

В США зафиксирован рекордный спрос на акции рейтинговых корпораций

По данным аналитического агентства IFR Refinitiv, 49 американских корпораций привлекли рекордное количество инвестиций на рынке облигаций.
Красная весна вчера в 03:55
Армия и оружие

КНДР провела пуски ракет в сторону Японского моря

Северная Корея запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря, сообщает «Рёнхап» со ссылкой на заявление южнокорейского Комитета начальников штабов (КНШ).
Коммерсантъ вчера в 17:53
Наука

В РФ разрабатывают три вакцины от COVID-19

Вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук Российской академии наук (РАН) академик Владимир Чехонин сообщил, что в стране, кроме центра "Вектор" в Новосибирской области, еще несколько учреждений разрабатывают перспективные вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:38
Волейбол

Волейбольный клуб «Динамо-Казань» стал чемпионом России

Казанский волейбольный клуб «Динамо» стал чемпионом России. Об этом объявлено на сайте Всероссийской федерации волейбола.
Татар-информ вчера в 10:29
Общество

La Repubblica: жители Италии собираются штурмовать супермаркеты

Как пишет итальянская газета La Repubblica, на фоне всеобщего карантина в стране накаляется обстановка: финансовое положение многих жителей плачевное, люди ждут выплат зарплат и помощи от государства, но уже сейчас у некоторых нет денег на еду.
BFM.ru 09:29
Общество

В Пскове умер пациент с коронавирусом

Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Интерфакс 10:44
Происшествия

Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке

Женщина, у которой подтвердился диагноз коронавирус, сбежала из больницы в Коммунарке, сообщает газета "Известия".
РИА Новости 14:29
Здоровье

В Мадриде подготовили еще одно здание под морг

В Испании продолжается борьба с распространением коронавируса, где только за последний день заразились еще 7,5 тыс. человек.
Газета.Ru 12:49
Общество

Еще 270 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 270 и достигло 1534.
Общественное телевидение России 05:52
Гаджеты

Смартфон OnePlus 8 Pro обзаведется рекордно ярким экраном

Источник заявил, что новый смартфон компании OnePlus получит рекордно яркий (до 1400 кд/м2) экран с диагональю 6,78 дюйма и загнутыми краями.
Faktom 10:54
Здоровье

В Амурской области зарегистрирован случай коронавирусной инфекции

Впервые диагнозы поставлены в Амурской, Иркутской и Омской областях. За сутки по России полностью выздоровели 15 человек.
Амурская правда 04:24
Здоровье

Специалисты рассказали об уязвимости аллергиков перед коронавирусом

Люди, страдающие аллергией весной, попадают в зону повышенного риска в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 21:12
Здоровье

Грейпфрут в сочетании с лекарствами может быть смертельно опасен

Как сообщает ToDay News Ufa, употреблять грейпфрут или его сок и принимать лекарственные препараты может быть смертельно для человеческого организма.
ToDay News Ufa 15:56
Общество

В России утвердили список товаров первой необходимости

На сайте правительства РФ опубликовано распоряжение от 27 марта со списком товаров, продажа которых не будет ограничена во время нерабочей недели, которую объявили из-за коронавируса.
RuNews24.ru вчера в 14:05
Культура

Британские кинематографисты представили Путина шпионом

Режиссёр сериала - Ник Грин: ранее он работал над документальным фильмом про Христа для CNN, также среди его работ - кино о Ричарде Львиное Сердце и Древнем Риме для каналов Discovery и BBC.
Ревизор.ру 07:19
Энергетика

Цена на нефть WTI упала ниже $20

Москва, 30 марта 2020, 03:35 — REGNUM Стоимость одного барреля нефти марки WTI резко снизилась на 8,52%, упав до почти $20 впервые с 2002 года, 30 марта свидетельствуют данные торгов.
REGNUM 20:35
Общество

Мэр Южно-Сахалинска поручил срочно приступить к дезинфекции подъездов

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин поручил срочно приступить к дезинфекции подъездов жилых домов. Этим займутся управляющие компании.
Сахалин.Инфо 20:57
Общество

Пассажиров прибывшего из Сеула на Сахалин рейса изолировали

Свыше 30 пассажиров прибывшего в Южно-Сахалинск рейса из Сеула изолировали на карантин в местной гостинице, сообщается в официальном Telegram-канале главы Сахалина Валерия Лимаренко.
РИА Новости 20:46
Происшествия

Первый случай заражения коронавирусом подтверждён в Иркутской области

Первый случай заражения коронавирусом подтверждён в Иркутской области.
Tkgorod.ru вчера в 12:11
Шоу-бизнес

45-летняя Божена Рынска впервые стала мамой

Известно, что отцом ребенка стал покойный муж журналистки Игорь Малашенко.
Летидор 14:14
Политика

Песков рассказал, как готовилось обращение Путина

Сложившуюся в стране ситуацию пресс-секретарь Путина назвал беспрецедентной.
Вести.Ru 06:38
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