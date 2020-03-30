Коронавирус
РИА НовостиВирусолог объяснила разные формы протекания COVID-19
Формы протекания COVID-19 могут зависеть от того, как человек заразился коронавирусом, об этом в беседе с RT заявила доктор биологических наук, профессор МГУ Ольга Карпова.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В России ведётся работа по созданию универсальной вакцины, которая будет защищать от нескольких коронавирусов, включая SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19. Об этом в интервью RT рассказала завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова.RT на русском12:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 21:29, Ашберн
Общество
Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам
Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
Общество
Олимпийская чемпионка Резцова отказалась соблюдать карантин
Еще ранее против карантина выступал прославленный фигурист, олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин, который называл коронавирус "полнейшей чушью" и утверждал, что "от обычного гриппа и туберкулеза больше людей умирает".
Происшествия
В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час
В Московской области не вводили комендантский час.
Общество
Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции
«Начиная с завтрашнего дня [30 марта] домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста», — написал Собянин.
Общество
Жириновский обвинил Лукашенко в издевательстве над планетой
"Лукашенко издевается над всей планетой", — заявил политик в своем телеграм-канале.
Политика
Трамп обозначил пик смертности из-за коронавируса в США
Пик смертности от вызываемого коронавирусом заболевания в США может случиться через две недели, отметил президент.
Общество
Супруги прожили вместе 65 лет и умерли в один день из-за коронавируса
Супруги из американского города Чикаго, штат Иллинойс состояли в браке 65 лет и умерли с разницей в несколько часов после заражения коронавирусом.
Политика
Медведев назвал коронавирус угрозой всей цивилизации
Замглавы Совбеза назвал пандемию COVID-19 "реальной угрозой для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации".
Экономика
В США зафиксирован рекордный спрос на акции рейтинговых корпораций
По данным аналитического агентства IFR Refinitiv, 49 американских корпораций привлекли рекордное количество инвестиций на рынке облигаций.
Армия и оружие
КНДР провела пуски ракет в сторону Японского моря
Северная Корея запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря, сообщает «Рёнхап» со ссылкой на заявление южнокорейского Комитета начальников штабов (КНШ).
Наука
В РФ разрабатывают три вакцины от COVID-19
Вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук Российской академии наук (РАН) академик Владимир Чехонин сообщил, что в стране, кроме центра "Вектор" в Новосибирской области, еще несколько учреждений разрабатывают перспективные вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, передает РИА "Новости".
Волейбол
Волейбольный клуб «Динамо-Казань» стал чемпионом России
Казанский волейбольный клуб «Динамо» стал чемпионом России. Об этом объявлено на сайте Всероссийской федерации волейбола.
Общество
La Repubblica: жители Италии собираются штурмовать супермаркеты
Как пишет итальянская газета La Repubblica, на фоне всеобщего карантина в стране накаляется обстановка: финансовое положение многих жителей плачевное, люди ждут выплат зарплат и помощи от государства, но уже сейчас у некоторых нет денег на еду.
Общество
В Пскове умер пациент с коронавирусом
Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Происшествия
Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке
Женщина, у которой подтвердился диагноз коронавирус, сбежала из больницы в Коммунарке, сообщает газета "Известия".
Здоровье
В Мадриде подготовили еще одно здание под морг
В Испании продолжается борьба с распространением коронавируса, где только за последний день заразились еще 7,5 тыс. человек.
Общество
Еще 270 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России
Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 270 и достигло 1534.
Гаджеты
Смартфон OnePlus 8 Pro обзаведется рекордно ярким экраном
Источник заявил, что новый смартфон компании OnePlus получит рекордно яркий (до 1400 кд/м2) экран с диагональю 6,78 дюйма и загнутыми краями.
Здоровье
В Амурской области зарегистрирован случай коронавирусной инфекции
Впервые диагнозы поставлены в Амурской, Иркутской и Омской областях. За сутки по России полностью выздоровели 15 человек.
Здоровье
Специалисты рассказали об уязвимости аллергиков перед коронавирусом
Люди, страдающие аллергией весной, попадают в зону повышенного риска в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Здоровье
Грейпфрут в сочетании с лекарствами может быть смертельно опасен
Как сообщает ToDay News Ufa, употреблять грейпфрут или его сок и принимать лекарственные препараты может быть смертельно для человеческого организма.
Общество
В России утвердили список товаров первой необходимости
На сайте правительства РФ опубликовано распоряжение от 27 марта со списком товаров, продажа которых не будет ограничена во время нерабочей недели, которую объявили из-за коронавируса.
Культура
Британские кинематографисты представили Путина шпионом
Режиссёр сериала - Ник Грин: ранее он работал над документальным фильмом про Христа для CNN, также среди его работ - кино о Ричарде Львиное Сердце и Древнем Риме для каналов Discovery и BBC.
Энергетика
Цена на нефть WTI упала ниже $20
Москва, 30 марта 2020, 03:35 — REGNUM Стоимость одного барреля нефти марки WTI резко снизилась на 8,52%, упав до почти $20 впервые с 2002 года, 30 марта свидетельствуют данные торгов.
Общество
Мэр Южно-Сахалинска поручил срочно приступить к дезинфекции подъездов
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин поручил срочно приступить к дезинфекции подъездов жилых домов. Этим займутся управляющие компании.
Общество
Пассажиров прибывшего из Сеула на Сахалин рейса изолировали
Свыше 30 пассажиров прибывшего в Южно-Сахалинск рейса из Сеула изолировали на карантин в местной гостинице, сообщается в официальном Telegram-канале главы Сахалина Валерия Лимаренко.
Происшествия
Первый случай заражения коронавирусом подтверждён в Иркутской области
Первый случай заражения коронавирусом подтверждён в Иркутской области.
Шоу-бизнес
45-летняя Божена Рынска впервые стала мамой
Известно, что отцом ребенка стал покойный муж журналистки Игорь Малашенко.
Политика
Песков рассказал, как готовилось обращение Путина
Сложившуюся в стране ситуацию пресс-секретарь Путина назвал беспрецедентной.