Директор Центра Гао Фу утверждает, что новый коронавирус возник задолго до эпизода в Ухани. А местный рынок оказался лишь очагом передачи заболевания. Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в эфире НСН усомнился в важности новых выводов китайских ученых о возникновении коронавируса.

с чего всё началось

Российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн усомнился в результатах исследования китайских ученых, согласно которым рынок морепродуктов в Ухане не являлся источником распространения коронавируса.

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