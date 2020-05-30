Коронавирус

ИзвестияИзвестияВирусолог оценил новую версию происхождения коронавируса

Российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн усомнился в результатах исследования китайских ученых, согласно которым рынок морепродуктов в Ухане не являлся источником распространения коронавируса.
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с чего всё началось

Вирусолог скептически отнесся к «новой» версии появления COVID-19

Директор Центра Гао Фу утверждает, что новый коронавирус возник задолго до эпизода в Ухани. А местный рынок оказался лишь очагом передачи заболевания. Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в эфире НСН усомнился в важности новых выводов китайских ученых о возникновении коронавируса.
Национальная служба новостейвчера в 04:17

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Вирусолог оценил новую версию происхождения COVID-19

РБКвчера в 21:33

Вирусолог оценил новую версию происхождения коронавируса

Известиявчера в 19:08

Вирусолог не поверил в новую версию возникновения COVID-19

News.ruвчера в 05:49

В России оценили новую версию о происхождении коронавируса

Lenta.ruвчера в 18:33

Вирусолог раскритиковал новую версию происхождения коронавируса

РИА Новостивчера в 18:01

Вирусолог раскритиковал новую версию возникновения коронавируса

РЕН ТВвчера в 19:48

Вирусолог скептически отнесся к «новой» версии появления COVID-19

Национальная служба новостейвчера в 04:17
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Общество

Синоптик предупредила о резком потеплении в Москве на следующей неделе

Расчеты синоптиков показывают, что с первой субботы июня должно начаться резкое повышение температуры в Москве, заявила главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова в беседе с RT.
РИА Новости вчера в 22:34
7
Происшествия

Прокуратура просит РПЦ разобраться в истории с гибелью собак в монастырском приюте в Тульской области

Прокуратура Тульской области просил региональную епархию разобраться в деталях уничтожения приюта для собак в Свято-Казанском монастыре села Колюпаново.
Тульские новости 02:50
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Кино

Финальный сезон: в сети появился трейлер новых эпизодов «Атаки титанов»

Токио, 29 мая 2020, 18:30 — REGNUM В сети появился трейлер четвёртого сезона аниме-сериала «Атака титанов».
REGNUM 29 мая в 11:30
Общество

Минтруд предложил новые правила увольнения при пандемии

Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнения сотрудников и введение режима простоя в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года.
Газета.Ru 29 мая в 03:50
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Космос

Астрономы зафиксировали мощнейшую за три года вспышку на Солнце

Главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачёв сообщил о мощнейшей за последние три года вспышке на поверхности Солнца, передаёт ТАСС.
Аргументы и Факты 29 мая в 11:07
5
Футбол

«Химки» нашли инвесторов для выступления в РПЛ

Главный тренер «Химок» Сергей Юран сообщил, что в понедельник, 1 июня, состоится основной раунд переговоров с двумя потенциальными инвесторами.
Спорт уик-энд вчера в 16:47
Футбол

«Реал» может провести лето без трансферов

Мадридский "Реал" рискует не совершить ни одной покупки в летнее трансферное окно.
Vprognoze.ru вчера в 22:29
Футбол

Ринат Билялетдинов: «Рассчитываю на Баженова и Сабитова»

Главный тренер «Олимп-Долгопрудного» Ринат Билялетдинов, ставший гостем прямого эфира на канале «СЭ» в YouTube, рассказал о своей команде.
Спорт-Экспресс 28 мая в 12:12
Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 31 мая

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 396 тыс. (8952 за сутки).
РБК 02:08
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Футбол

Гасперини: «Думал, что во время болезни коронавирусом я умру»

По всему миру от коронавируса умерло более 350000 человек.
Бомбардир.ру 01:55
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Красноярском крае

В Красноярском крае погибли три человека и пострадали еще пятеро в результате ДТП, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на заявление регионального ГИБДД.
Газета.Ru вчера в 23:21
5
Киберспорт

Моддер переделал Half-Life: Alyx в шутер от первого лица без VR

Моддер Goutrial превратил Half-Life: Alyx в шутер от первого лица, который не требует наличия шлема виртуальной реальности.
CyberSport.ru вчера в 16:14
Общество

Нарколог рассказал, что влияет на способность человека бросить курить

Если есть такой ресурс и готовность к тому, чтобы понять и изменить себя, тогда ты способен бросить курить.
RT на русском 00:00
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Гаджеты

Xiaomi представила новый кондиционер Xiaomi 3HP

ITZine.ru 02:43
Политика

Меркель отказалась ехать в США на саммит G7

Канцлер Германии Ангела Меркель пока не планирует участвовать в очном саммите лидеров Группы семи (G7) в июне.
Профиль вчера в 06:04
84
Здоровье

Московские медики прибыли в Псков

Семь опытных московских медицинских специалистов прибыли в Псков для оказания помощи региону в борьбе с коронавирусом 30 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Псковское агентство информации вчера в 13:01
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Происшествия

В Индианаполисе один человек погиб в ходе протестов

По меньшей мере один человек погиб, еще трое получили огнестрельные ранения в Индианаполисе (штат Индиана) в ходе протестов, вспыхнувших из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота).
ТАСС 01:33
2
Футбол

В Серии А планируют играть каждый день

Матчи чемпионата Италии после возобновления сезона, запланированного на 20 июня, могут проходить каждый день.
Евро-футбол.ру вчера в 15:15
Армия и оружие

В Китае назвали преимущества новой российской подлодки

В Китае назвали преимущества новой российской подлодки пятого поколения проекта 545 «Лайка».
Ferra 29 мая в 13:03
7
Футбол

Дом Мареза обокрали на полмиллиона фунтов

Дом вингера «Манчестер Сити» Рияда Мареза был ограблен неизвестными.
Sport24.ru вчера в 17:25
2
Футбол

Ахмед Муса: «Я плакал из-за холода»

Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса рассказал о сложностях после переезда в Европу. Также он выступал в Голландии и Англии.
Спорт-Экспресс вчера в 21:54
Футбол

«Локомотив» попрощался с главным тренером команды Юрием Семиным

Московский футбольный клуб "Локомотив" в своем микроблоге в Twitter попрощался с главным тренером команды Юрием Семиным.
РИА Новости 01:14
Происшествия

В Вашингтоне полиция применила против протестующих слезоточивый газ

Эхо Москвы 00:34
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Авто

Названы автомобили, в которых чаще всего умирают люди при ДТП

На втором месте Hyundai Accent - 95 смертей. Третья строчка у Fiat 500, за рулем которого разбились насмерть 87 человек.
Letnews.ru вчера в 11:58
Футбол

Тренер по физподготовке Гранеро покинул ЦСКА

Московский ЦСКА покинул тренер по физической подготовке Раулино Гранеро. Теперь его обязанности в клубе будет выполнять Руслан Зубик.
Российская газета вчера в 07:02
Общество

В Москве вылечились еще 1 855 человек с коронавирусом

Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний.
ТАСС 02:35
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Гаджеты

Руководство AMD пока отождествляет с 5-нм технологией только процессоры Zen 4

В заключение глава AMD добавила, что 5-нм техпроцесс будет важен для компании, его будут использовать не только центральные процессоры с архитектурой Zen 4, но и графические процессоры.
3DNews 28 мая в 23:58
1
Хоккей

Михайлов: Сорокин и Капризов могут остаться без хоккея на 9 месяцев. Это никому не нужно

Судя по прессе, сезон в НХЛ стартует в январе, то есть Кирилл и Илья рискуют остаться без игровой практики на протяжении девяти месяцев.
Чемпионат вчера в 17:40
Футбол

«Валенсия» нашла замену Торресу в «Порту»

"Валенсия" рассматривает вариант приобретения нападающего "Порту" Отавио, сообщает Marca.По информации источника, "летучие мыши" готовятся к уходу форварда Феррана Торреса и подбирают ему замену.
Soccer.ru 02:53
Футбол

Глушаков может вернуться в «Спартак»

Soccer.ru вчера в 08:36
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