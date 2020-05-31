Коронавирус

ИзвестияИзвестияВирусолог оценил новую версию происхождения коронавируса

Российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн усомнился в результатах исследования китайских ученых, согласно которым рынок морепродуктов в Ухане не являлся источником распространения коронавируса.
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с чего всё началось

Вирусолог скептически отнесся к «новой» версии появления COVID-19

Директор Центра Гао Фу утверждает, что новый коронавирус возник задолго до эпизода в Ухани. А местный рынок оказался лишь очагом передачи заболевания. Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в эфире НСН усомнился в важности новых выводов китайских ученых о возникновении коронавируса.
Национальная служба новостей04:17

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Вирусолог оценил новую версию происхождения COVID-19

РБК21:33

Вирусолог скептически отнесся к «новой» версии появления COVID-19

Национальная служба новостей04:17

Вирусолог раскритиковал новую версию возникновения коронавируса

РЕН ТВ19:48

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Вирусолог раскритиковал новую версию происхождения коронавируса

РИА Новости18:01

Вирусолог не поверил в новую версию возникновения COVID-19

News.ru05:49

Вирусолог оценил новую версию происхождения коронавируса

Известия19:08
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Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
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Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве

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В Таджикистане на 201-й базе РФ создали новый бронеавтомобиль.
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