Коронавирус

ИзвестияИзвестияВирусолог оценил новую версию происхождения коронавируса

Российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн усомнился в результатах исследования китайских ученых, согласно которым рынок морепродуктов в Ухане не являлся источником распространения коронавируса.
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с чего всё началось

Вирусолог скептически отнесся к «новой» версии появления COVID-19

Директор Центра Гао Фу утверждает, что новый коронавирус возник задолго до эпизода в Ухани. А местный рынок оказался лишь очагом передачи заболевания. Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в эфире НСН усомнился в важности новых выводов китайских ученых о возникновении коронавируса.
Национальная служба новостей04:17

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Вирусолог раскритиковал новую версию происхождения коронавируса

РИА Новости18:01

Вирусолог оценил новую версию происхождения коронавируса

Известия19:08

Вирусолог раскритиковал новую версию возникновения коронавируса

РЕН ТВ19:48

В России оценили новую версию о происхождении коронавируса

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Вирусолог раскритиковал новую версию Китая о происхождении COVID

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News.ru05:49

Вирусолог скептически отнесся к «новой» версии появления COVID-19

Национальная служба новостей04:17
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 21:07, Ашберн
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Общество

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Футбол

«Сочи» аннулировал контракт с Рами из-за сокрытия серьезной травмы

«Сочи» аннулировал контракт с защитником Адилем Рами — игрок попытался скрыть от клуба серьёзную травму, из-за которой не сможет продолжать выступление на профессиональном уровне.
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
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Авто

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Немецкая марка Volkswagen официально представила свой новый купе-кроссовер Nivus.
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Происшествия

В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке

По словам источника, у здания ГУ МВД по Москве на Петровке было задержано не менее четырех человек, протестовавших против ареста Азара.
Газета.Ru 05:47
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Три пассажира выпрыгнули из движущегося автобуса на юге Сахалина

Три пассажира испугались, открыли двери салона и выпрыгнули на дорогу. Водителю удалось остановить автобус.
АСТВ 18:53
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75 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае

За сутки прирост инфицированных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Алтайском крае составил 75 человек.
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Космос

В «Роскосмосе» поприветствовали запуск Crew Dragon

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Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
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Общество

В «Векторе» оценили сроки испытаний вакцины от COVID на детях

«На первом этапе десять добровольцев для каждой вакцины будут вакцинированы в возрасте от 18 до 30 лет, и через семь суток после введения первой вакцины при отсутствии каких-либо нежелательных реакций будут вакцинированы оставшиеся добровольцы», — отметил Максютов.
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Футбол

Широков раскритиковал бывшего тренера «Спартака» Якина

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Патруль ОБСЕ попал под обстрел в Донбассе

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В Госдуме заявили об уже работающих поправках к Конституции

Принятые парламентом поправки к Конституции уже нашли свое отражение в указах российского президента Владимира Путина, а также законах, направленных на поддержку населения и бизнеса.
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
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Трамп пообещал остановить «насилие толпы» в США

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Число заболевших коронавирусом в мире превысило 6 млн

Общее число заболевших коронавирусом в мире превысило 6 млн, количество летальных исходов достигло 367 627.
RT на русском 19:02
Происшествия

При падении лифта в Благовещенске пострадали люди

Следственный отдел по городу Благовещенск следственного управления СК РФ по Амурской области проводит доследственную проверку по факту падения грузового лифта в одном из торговых центром областной столицы.
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В США родилась девочка с двумя ртами

В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
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Haval представил тизеры внедорожника в стиле нового G-Class

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