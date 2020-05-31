Коронавирус
ИзвестияВирусолог оценил новую версию происхождения коронавируса
Российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн усомнился в результатах исследования китайских ученых, согласно которым рынок морепродуктов в Ухане не являлся источником распространения коронавируса.
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с чего всё началось
Директор Центра Гао Фу утверждает, что новый коронавирус возник задолго до эпизода в Ухани. А местный рынок оказался лишь очагом передачи заболевания. Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в эфире НСН усомнился в важности новых выводов китайских ученых о возникновении коронавируса.Национальная служба новостей04:17
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