Коронавирус
МедиаПотокВирусолог оценил последствия осложнений от коронавируса
Вирусолог Феликс Ершов рассказал, что COVID-19 как и другие вирусы серьезно ослабляет человеческий организм, оставляя дополнительную патологию. Как сообщает МедиаПоток, в основном в группу риска осложнений от коронавируса входят пожилые люди.
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с чего всё началось
По словам академика РАН, ученого-вирусолога Феликса Ершова, коронавирус COVID-19, как и другие коронавирусы, сильно ослабляет защиту человеческого организма: — Вирус подавляет иммунную систему, поэтому на болезнь может наслаиваться дополнительная, так называемая соматическая патология.Вечерняя Москвавчера в 14:27
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Ученый-вирусолог: COVID-19 может становиться причиной инсультов и инфарктов
Вечерняя Москвавчера в 14:27
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