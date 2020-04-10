По словам академика РАН, ученого-вирусолога Феликса Ершова, коронавирус COVID-19, как и другие коронавирусы, сильно ослабляет защиту человеческого организма: — Вирус подавляет иммунную систему, поэтому на болезнь может наслаиваться дополнительная, так называемая соматическая патология.

с чего всё началось

Вирусолог Феликс Ершов рассказал, что COVID-19 как и другие вирусы серьезно ослабляет человеческий организм, оставляя дополнительную патологию. Как сообщает МедиаПоток, в основном в группу риска осложнений от коронавируса входят пожилые люди.

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