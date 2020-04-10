Коронавирус

МедиаПотокМедиаПотокВирусолог оценил последствия осложнений от коронавируса

Вирусолог Феликс Ершов рассказал, что COVID-19 как и другие вирусы серьезно ослабляет человеческий организм, оставляя дополнительную патологию. Как сообщает МедиаПоток, в основном в группу риска осложнений от коронавируса входят пожилые люди.
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с чего всё началось

Ученый-вирусолог: COVID-19 может становиться причиной инсультов и инфарктов

По словам академика РАН, ученого-вирусолога Феликса Ершова, коронавирус COVID-19, как и другие коронавирусы, сильно ослабляет защиту человеческого организма: — Вирус подавляет иммунную систему, поэтому на болезнь может наслаиваться дополнительная, так называемая соматическая патология.
Вечерняя Москвавчера в 14:27

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Вирусолог РАН рассказал об осложнениях от коронавируса

РЕН ТВ00:05

Последние новости на утро 10 апреля 2020: вирусологи назвали опасные последствия заражения COVID-19, а психологи дают советы о сохранении нервов на карантине

Комсомольская правда00:00

Названы опасные последствия заражения коронавирусом

РИА Новостивчера в 17:39

Вирусолог РАН перечислил вызываемые коронавирусом последствия

РБКвчера в 20:23

В Российской академии наук назвали последствия заражения коронавирусом

URA.Ruвчера в 18:18

Перечислены вызываемые коронавирусом последствия

Lenta.ruвчера в 21:12

Ученый-вирусолог: COVID-19 может становиться причиной инсультов и инфарктов

Вечерняя Москвавчера в 14:27
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Общество

В Пензенской области коронавирус выявили у 9-летнего ребенка

В Пензенской области количество пациентов с коронавирусной инфекцией выросло до 67, новых случаев за сутки – 15.
Smi58.ru 03:31
Энергетика

Саудовская Аравия отказалась от условий России по нефти

Саудовская Аравия выразила готовность сократить добычу нефти на 4 млн баррелей в сутки, если брать за основу апрельские уровни.
Утро.ru вчера в 10:22
Происшествия

В Москве поймали первого нарушившего домашний карантин водителя

Московские полицейские поймали первого нарушившего обязательный домашний карантин водителя.
Lenta.ru 04:45
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Армия и оружие

Испытания «угрожающей» мосту в Крым украинской ракеты сняли на видео

Попадание новой украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун" в морскую цель опубликовано в YouTube.
РИА Новости 00:11
Общество

Новые случаи коронавируса выявлены в 57 регионах России за сутки

Москва, 10 апреля 2020, 10:50 — REGNUM Подтвердившиеся случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксированы в 57 регионах РФ в течение суток 9 апреля.
REGNUM 03:50
Здоровье

В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»

Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 13:51
Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости вчера в 12:06
Политика

Путин дал МВД и Росгвардии поручения в связи с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии принять меры безопасности в тех организациях и учреждениях, которые участвуют в борьбе с распространением коронавируса.
RT на русском 03:35
Культура

Динозавр и Зеркальный человек появятся в шоу «Маска»

К оставшимся игрокам прибавится двое новых участников. Уже известно, что ими окажутся Динозавр и Человек-Зеркало.
Live24 03:18
Общество

Собянин: часть россиян посчитали призыв не летать в Куршевель издевкой

Некоторые россияне посчитали издевкой рекомендации не летать за границу из-за коронавируса, а потом они удивлялись, что заражены, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 02:58
Авто

На продажу выставили очень редкий G-Class. И это не Mercedes-Benz

Выставленный на продажу автомобиль как раз относится к таким, причем он принадлежит к редкой линейке 500 GE – всего три таких внедорожника получили шильдик Puch.
Motor вчера в 09:30
Происшествия

В Ростовской области пациента с коронавирусом перевели на ИВЛ

Врачи перевели одного из пациентов, заболевших коронавирусом в Ростовской области, на искусственную вентиляцию легких, сообщает правительство региона.
РИА Новости 03:50
Происшествия

СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске

Российские следователи выразили готовность продолжать содействовать Варшаве в расследовании крушения в 2010 году правительственного борта Польши, на котором летел президент республики Лех Качиньский.
Газета.Ru 03:56
Здоровье

В Пермском крае выявлены новые пациенты с коронавирусом

За сутки зафиксировали четыре новых случая инфицирования В Пермском крае за минувшие сутки зарегистрировано четыре новых случая инфицирования коронавирусом.
Pro Город Пермь 03:51
Единоборства

Тони Фергюсон прокомментировал отмену UFC 249

В пятницу, 10 апреля, боец ММА Тони Фергюсон отреагировал на отмену турнира UFC 249.
ГЛАС.RU 02:21
Общество

WSJ: в Boeing рассматривают план увольнения 10% сотрудников

Руководство американской корпорации Boeing в условиях пандемии нового коронавируса рассматривает план, предполагающий сокращение числа сотрудников на 10%.
ТАСС вчера в 23:49
Политика

Путин выступит с новым телеобращением к россиянам

Президент России Владимир Путин в среду, 8 апреля, выступит с новым телеобращением. Сообщение об этом появилось в эфире Первого канала.
Известия 08 апреля в 07:37
Армия и оружие

В России рассказали о создании в США «абсолютного оружия»

Что происходит вчера в 09:44
Культура

Киностудия Глюкозы и Фадеева объявила себя банкротом

Киностудия «Глюкоза прошакшен», позже «Студия-А», которую основали Глюкоза (Наталья Ионова) и продюсер Максим Фадеев объявила себя банкротом.
Культуромания 03:37
Кино

Глава Marvel намекнул на продолжение «Мстителей»

Президент Marvel Studios Кевин Файги опубликовал новый пост в своем Tvitter-аккаунте, в котором пользователи увидели намек на продолжение фантастической саги о Мстителях.
Народные новости вчера в 10:52
Авто

Haval заменит внедорожник Hover

Китайский автоконцерн Great Wall работает над новым внедорожником, который придет на смену нынешнему Hover H5.
Автоновости дня вчера в 05:34
Общество

Учебную программу для старшеклассников не перенесут на следующий год

Минпросвещения РФ не рассматривает досрочное завершение учебного года во всех школах России, заявил в пятницу заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк на пресс-конференции в ТАСС.
ТАСС 04:06
Финансы

Аналитики спрогнозировали рост ставок по вкладам

8 апреля ЦБ сообщил, что ставки по депозитам в России уже вернулись к росту: в третьей декаде марта средневзвешенная максимальная ставка по вкладам в 10 крупнейших банках страны выросла до 5,38% с 5,15% в начале и середине месяца.
Forbes 02:59
Финансы

Рубль умеренно вырос к доллару на старте торгов

Доллар немного снизился, евро вырос на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru 03:28
Общество

Российский Ан-124 доставил медицинские маски и комбинезоны в Польшу

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил в Facebook, что российский Ан-124 привез в страну медицинские маски и защитные комбинезоны.
Аргументы и Факты 08 апреля в 09:26
Происшествия

Многодетная семья на Урале спряталась от коронавируса в лесу

В Свердловской области многодетная семья решила спрятаться от коронивируса в лесу.
BFM.ru вчера в 11:21
Космос

С Байконура на МКС стартовал Союз-МС16

Сегодня, 9 апреля, в 11:05 по московскому времени с космодрома Байконур состоялся запуск пилотируемого корабля Союз-МС16.
Inc-news.ru вчера в 12:04
Здоровье

Юристы врачей РКБ имени Куватова в Уфе готовят заявление в прокуратуру

Уразметов написал обращение члену СПЧ при президенте России Леониду Никитинскому с просьбой разобраться в причинах распространения COVID-19 в главной больнице Башкирии.
UfaTime.ru 01:58
Происшествия

В регионе выявлено 10 новых положительных экспресс-тестов на COVID-19

За сутки выявлено 10 положительных экспресс-тестов.
IvanovoNews 04:41
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Российский учёный-вирусолог, руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи, академик РАН, действительный член РАЕН.
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