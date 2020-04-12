Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВирусолог оценил прогноз окончания эпидемии коронавируса в России

Доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев согласился с мнением советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академика РАН Виктора Малеева о сроках окончания эпидемии коронавируса в России.
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Вирусолог Зуев: спад эпидемии коронавирусной инфекции нужно ждать не раньше июня

Самый оптимистичный прогноз о времени завершения эпидемии COVID-19 в РФ — начало июня. Об этом рассказал советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью изданию "Парламентская газета".
Народные новости08:09

Подробнее о событии

Вирусолог оценил прогнозы о победе над коронавирусом в июне

РЕН ТВ18:35

Вирусолог согласился с прогнозом спада эпидемии COVID-19 в России к июню

РБК19:52

Вирусолог оценил прогноз об окончании эпидемии коронавируса в России

RT на русском18:42

Вирусолог оценил прогноз окончания эпидемии коронавируса в России

Известия20:09

Прогноз по завершению эпидемии коронавируса в России оценили

Lenta.ru17:58

Вирусолог оценил прогноз окончания эпидемии коронавируса в России

РИА Новости17:37

Вирусолог Зуев: спад эпидемии коронавирусной инфекции нужно ждать не раньше июня

Народные новости08:09
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Армия и оружие

В Вооруженных силах Украины один человек умер от коронавируса

"На 07.00 11 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 10 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них один летальный", - говорится в сообщении.
РИА Новости 05:42
Происшествия

В Мексике обнаружили мертвым пропавшего журналиста

Прокуратура южного мексиканского штата Герреро обнаружила останки журналиста Виктора Альвареса, пропавшего 2 апреля после угроз со стороны преступных группировок.
РИА Новости 20:40
Здоровье

Онколог рассказал, насколько страшен коронавирус для курильщиков

"Курящие люди реже заражаются коронавирусом, чем некурящие" – откуда взялось это спорное утверждение и насколько оно соответствует действительности, рассказал радио Sputnik заведующий отделом профилактики онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина Владимир Левшин.
РИА Новости 20:04
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Транспорт

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ 14:25
2,5K
Здоровье

Доктор Мясников поведал о коронавирусном «русском чуде»

Российская система здравоохранения, делающая упор на стационары, а не первичную амбулаторную помощь, более устойчива в экстремальных условиях, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram.
Вести.Ru 10:30
1,1K
Культура

Новая серия мультфильма «Маша и медведь» будет посвящена самоизоляции

На будущей неделе выйдет новый эпизод мультсериала «Маша и Медведь».
Inc-news.ru 14:58
12
Общество

Глава Якутии ввел карантин в городе Алдан

Глава Якутии Айсен Николаев ввел карантин в городе Алдан, где выявлены пять больных COVID-19, а 80 контактировавших помещены в обсерватор, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
РИА Новости 19:05
2
Происшествия

Брюссельская полиция провела задержания после беспорядков

Бельгийская полиция провела задержания предполагаемых участников беспорядков в брюссельском районе Андерлехт, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 15:13
23
Общество

В Греции спрогнозировали начало туристического сезона

Ореанда-Новости 05:55
26
Происшествия

В ангарской колонии заключенные устроили бунт

РИА Новости вчера в 21:59
2,2K
Общество

Оперштаб обновил статистику по Подмосковью

В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Вести.Ru 10:58
161
Происшествия

В Канны не пустили самолёт с богачами из-за нарушения карантина

Частный британский самолет вместе с пассажирами, которые направлялись в Канны, пришлось развернуть буквально на полпути до заветной цели.
Live24 вчера в 10:06
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии после госпитализации

Певице Татьяне Булановой, которую ранее отвезли в больницу в Санкт-Петербурге, стало лучше.
Газета.Ru 17:33
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Технологии

Во Франции нашли флягу римского легионера

Были найдены многочисленные артефакты, в том числе фляга легионера.
Дилетант 04:15
8
Футбол

Калачев: «Благодарю „Ростов“, что не продлил со мной контракт и подтолкнул к решению закончить с футболом»

Честно, могу только поблагодарить руководителей «Ростова» за то, что не продлили со мной контракт и подтолкнули к решению закончить с футболом в 38.
Бомбардир.ру 09:34
Общество

Число жертв коронавируса в США превысило 20 тысяч человек

Число скончавшихся от коронавируса в США превысило 20 тысяч человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.
Москва 24 16:09
47
Происшествия

В Красноярском крае COVID-19 подозревают у 16 человек

Красноярск, 10 апреля 2020, 07:15 — REGNUM На утро 10 апреля в Красноярском крае зарегистрировано 39 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, в том числе восемь человек выздоровели.
REGNUM вчера в 00:15
Происшествия

На Сахалине несколько человек сбежали из-под карантина

Несколько человек сбежали из-под карантина по коронавирусу на Сахалине, сообщил в пятницу губернатор Валерий Лимаренко во время прямого эфира на YouTube-канале правительства региона.
РИА Новости вчера в 03:00
43
Общество

Малышева рассказала, как не заразиться коронавирусом через еду

Врач и телеведущая Елена Малышева объяснила, следует ли опасаться еды, которую приготовил зараженный коронавирусом повар.
РИА Новости 19:37
Здоровье

Онищенко поспорил с академиком РАН о сроках завершения пандемии

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оспорил мнение академика РАН Виктора Малеева о сроках завершения пандемии коронавируса.
РЕН ТВ 16:30
46
Общество

В Красноярском крае установят КПП для борьбы с коронавирусом

«С момента вступления в силу настоящего указа и до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки ограничить выезд граждан и въезд граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) или фактически не проживающих на территориях с особым режимом», — говорится в указе.
РБК вчера в 12:54
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Политика

Трамп обвинил NYT в желании вернуться в Китай

Президент США Дональд Трамп обвинил газету The New York Times в том, что ее заявления о европейском происхождении большинства завезенных в Нью-Йорк случаев заражения коронавирусом вызваны желанием вернуться в Китай после того, как тот отозвал аккредитации ряда ее журналистов.
ТАСС 19:43
Общество

Социальный взрыв предрекли России после победы над коронавирусом

России предсказали социальный взрыв после окончания пандемии коронавируса.
News.ru 19:23
Общество

В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

В Москве от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 умерли 14 пациентов.
RT на русском 16:47
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Экономика

«Остро стоит проблема»: эксперт о монополизации ИТ-рынка

Директор Института права и развития ВШЭ-Сколково и Антимонопольного центра БРИКС Алексей Иванов в интервью "Газете.Ru" обратил внимание на проблемы, связанные с монополизацией ИТ-рынка.
Газета.Ru 08:20
5
Гаджеты

MediaTek обвинили в мошенничестве с производительностью процессоров

Сетевое издание AnandTech обвинило Тайваньскую компанию MediaTek в завышении результатов тестов производительности процессоров для смартфонов.
Live24 вчера в 09:19
8
Общество

Умер российский политолог Александр Некрасов

В Великобритании на 64-м году жизни скончался российский политолог, участник передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Александр Некрасов.
RT на русском 11:28
338
Общество

YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке

Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
195
Футбол

Фарфан назвал шуткой свое высказывание о снижении зарплат

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан объяснил свои слова о сокращении зарплат из-за пандемии коронавируса.
Спорт-Экспресс 17:52
88
Шоу-бизнес

Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы

Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин.
РИА Новости 03:36
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Малеев Виктор Васильевич
Российский учёный
Учёный-микробиолог, доктор медицинских наук, академик РАМН. Создатель полиэлектролитных растворов, применяемых при обезвоживании. Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники.
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