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РИА НовостиРИА НовостиВирусолог оценил прогноз окончания эпидемии коронавируса в России

Доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев согласился с мнением советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академика РАН Виктора Малеева о сроках окончания эпидемии коронавируса в России.
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Я согласен с прогнозом, который дал советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев. Конечно, спад эпидемии коронавирусной инфекции ждать нужно не раньше июня.
— Виктор Зуев, белорусский боксёрИА Красная Весна вчера в 22:44
с чего всё началось

Вирусолог Зуев: спад эпидемии коронавирусной инфекции нужно ждать не раньше июня

Самый оптимистичный прогноз о времени завершения эпидемии COVID-19 в РФ — начало июня. Об этом рассказал советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью изданию "Парламентская газета".
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Учёный-микробиолог, доктор медицинских наук, академик РАМН. Создатель полиэлектролитных растворов, применяемых при обезвоживании. Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники.
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