Самый оптимистичный прогноз о времени завершения эпидемии COVID-19 в РФ — начало июня. Об этом рассказал советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью изданию "Парламентская газета".

с чего всё началось

Я согласен с прогнозом, который дал советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев. Конечно, спад эпидемии коронавирусной инфекции ждать нужно не раньше июня.

Доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев согласился с мнением советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академика РАН Виктора Малеева о сроках окончания эпидемии коронавируса в России.

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