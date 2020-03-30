Коронавирус
РИА НовостиВирусолог оценил прогноз окончания эпидемии коронавируса в России
Доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев согласился с мнением советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академика РАН Виктора Малеева о сроках окончания эпидемии коронавируса в России.
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Я согласен с прогнозом, который дал советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев. Конечно, спад эпидемии коронавирусной инфекции ждать нужно не раньше июня.
— Виктор Зуев, белорусский боксёрИА Красная Весна вчера в 22:44
с чего всё началось
Самый оптимистичный прогноз о времени завершения эпидемии COVID-19 в РФ — начало июня. Об этом рассказал советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью изданию "Парламентская газета".Народные новостивчера в 08:09
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Вирусолог оценил прогноз относительно окончания эпидемии коронавируса в России
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Вирусолог Зуев: спад эпидемии коронавирусной инфекции нужно ждать не раньше июня
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