Коронавирус
RT на русскомВирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
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с чего всё началось
После того, как в российских регионах ввели режим самоизоляции, большинство граждан последовали рекомендациям Роспотребнадзора, ограничили общение с другими людьми и остались дома.Пятый каналвчера в 08:27
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Общество
Эксперт предупредил о всплеске коронавируса из-за майских праздников
Через одну-две недели после майских праздников в России может наступить всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Life.ru вчера в 22:14
Политика
Кремлевский повар рассказал о предпочтениях первых лиц
Газета.Ru вчера в 01:21
Наука
Учёные предложили медмаски с нанонитями для защиты от коронавируса
Представитель группы учёных Краснодарского края Дмитрий Лопатин рассказал о разработке нанонитей для медицинских масок и сменных фильтров в респираторах, которые более эффективны для защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 00:47
Шоу-бизнес
Самойлова извинилась перед Джиганом за решение о разводе
Бизнесвумен и модель Оксана Самойлова все-таки официально подала на развод с супругом, рэпером Денисом Вайнштейном-Устименко, более известным как Джиган.
NewInform вчера в 03:58
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин госпитализирован с сотрясением
Звезда популярного сериала "Кухня" Сергей Лавыгин попал в больницу с сотрясением мозга. Он упал возле подъезда и ударился головой.
Народные новости 04 мая в 16:41
Политика
Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку
Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости вчера в 09:11
Общество
Масочный режим могут ввести по всей России, пишет СМИ
Масочный режим уже ввели в ряде регионов России, включая Тульскую, Тюменскую и Нижегородскую области, Подмосковье и Забайкалье.
РИА Новости вчера в 21:16
Политика
МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения
Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости вчера в 13:16
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости 04 мая в 07:20
Общество
Власти Приморья из-за коронавируса ограничат въезд в Находку
Въезд и выезд из Находкинского городского округа в Приморье частично ограничат из-за большого числа случаев заражения COVID-19, передает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru 00:23
Общество
Силуанов рассказал, как Мишустин работает, несмотря на болезнь
Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что премьер-министр Михаил Мишустин, у которого диагностировали коронавирус, находится на связи с коллегами и активно вовлечен в трудовой процесс.
РИА Новости вчера в 20:30
Музыка
Умер автор песен «Ласкового мая»
Инфорос 04 мая в 07:52
Авто
Продажи LADA с автоматической трансмиссией увеличились на 42%
Автоновости дня вчера в 07:32
Политика
Глава Минюста Латвии назвал республику донором в годы СССР
Борданс отметил, что Латвия, Литва и Эстония перечисляли 30-48% своих доходов в общий бюджет СССР за весь период схождения в состав Союза.
РБК 00:58
Шоу-бизнес
Сергей и Дарья Пынзарь празднуют оловянную свадьбу
Супруги воспитывают двух сыновей, а вчера отметили оловянную свадьбу. Об этом важном событии Дарья Пынзарь сообщила в соцсети Instagram.
RuNews24.ru вчера в 22:51
Армия и оружие
ВСУ делят с Алжиром место в рейтинге армий мира
На текущий момент ВСУ находятся на 27 месте приведённого списка, соседствуя с Алжиром и Тайванем.
ИА Новороссия вчера в 13:05
Общество
Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян
Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК вчера в 12:04
Общество
Екатеринбуржцы открыли пляжный сезон, нарушив особый режим
В Екатеринбург пришло тепло, и несмотря на особый режим, предполагающий самоизоляцию, люди отправились отдыхать на городские водоёмы.
Уральский меридиан вчера в 23:52
Политика
Треть россиян выступает против поправок в Конституцию
Почти половина россиян (47%) заявили о готовности поддержать предложенные президентом поправки в конституцию.
МР7.ру вчера в 23:41
Происшествия
В Аргентине разбился медицинский самолет
РИА Новости 00:21
Экономика
Walt Disney из-за пандемии коронавирусной инфекции потеряла $1,4 млрд
Потери корпорации Walt Disney от пандемии COVID-19 в прошедшем квартале составили $1,4 млрд прибыли, один миллиард из этой суммы пришелся на тематические парки, закрытые на время эпидемии.
Ведомости вчера в 20:39
Общество
Опубликована свежая сводка по заболевшим коронавирусом в Кузбассе
Кузбасские власти опубликовали свежие данные по заболевшим коронавирусом. По данным на утро 6 мая, в регионе выявили инфекцию у 18 человек.
ВашГород.ру 00:32
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель
Цена нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) поднялась выше отметки в $30 за баррель.
Ведомости вчера в 13:34
Общество
У врача-офтальмолога в Белове нашли коронавирус
COVID-19 обнаружен у врача-офтальмолога из Нового Городка.
ВашГород.ру 00:24
Общество
Медицинский эксперт правительства Великобритании ушел в отставку
Лондон, 6 мая 2020, 07:42 — REGNUM Эпидемиолог Нил Фергюсон, выступавший в роли медицинского эксперта британского правительства во время вспышки коронавирусной инфекции, подал в отставку, сообщает газета The Guardian.
REGNUM 00:42
Происшествия
В Иркутске пьяный водитель Toyota Land Cruiser врезался в тепловоз
Предварительно установлено, что 33-летний водитель Toyota Land Cruiser нарушил ПДД и выехал на регулируемый железнодорожный переезд.
Твой Иркутск 00:13
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина дала первое интервью после болезни
Экспресс газета вчера в 11:24
Культура
Лещенко предложил спеть «День Победы» на разных языках 9 мая
Москва, 5 мая 2020, 10:18 — REGNUM Все желающие могут принять участие в акции «День Победы на разных языках» и 9 мая спеть знаменитую песню Давида Тухманова, заявил народный артист РСФСР Лев Лещенко.
REGNUM вчера в 03:18
Общество
Число случаев коронавируса в США превысило 1,2 млн
В США число случаев коронавируса сегодня превысило 1,2 млн случаев, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
Евразия Daily вчера в 23:15