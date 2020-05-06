Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
Читать в источнике
Комментировать540
с чего всё началось

Как обезопасить себя при постоянном контакте с людьми во время пандемии COVID-19?

После того, как в российских регионах ввели режим самоизоляции, большинство граждан последовали рекомендациям Роспотребнадзора, ограничили общение с другими людьми и остались дома.
Пятый каналвчера в 08:27

Подробнее о событии

Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях

RT на русскомвчера в 21:37

Врач рассказал, как можно заразиться коронавирусом дома

Life.ruвчера в 20:48

Вирусолог предупредил о возможности заразиться коронавирусом дома

News.ruвчера в 19:52

Профессор Альтштейн допустил риск заражения COVID-19 дома

URA.Ruвчера в 20:04

Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома

Известиявчера в 20:07

Раскрыт риск заражения коронавирусом дома

Lenta.ruвчера в 19:25

Вирусолог предупредил о риске заразиться коронавирусом дома

РИА Новостивчера в 19:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 01:05, Ашберн
Общество

Эксперт предупредил о всплеске коронавируса из-за майских праздников

Через одну-две недели после майских праздников в России может наступить всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Life.ru вчера в 22:14
15
Политика

Кремлевский повар рассказал о предпочтениях первых лиц

Газета.Ru вчера в 01:21
109
Наука

Учёные предложили медмаски с нанонитями для защиты от коронавируса

Представитель группы учёных Краснодарского края Дмитрий Лопатин рассказал о разработке нанонитей для медицинских масок и сменных фильтров в респираторах, которые более эффективны для защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 00:47
1
Шоу-бизнес

Самойлова извинилась перед Джиганом за решение о разводе

Бизнесвумен и модель Оксана Самойлова все-таки официально подала на развод с супругом, рэпером Денисом Вайнштейном-Устименко, более известным как Джиган.
NewInform вчера в 03:58
36
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин госпитализирован с сотрясением

Звезда популярного сериала "Кухня" Сергей Лавыгин попал в больницу с сотрясением мозга. Он упал возле подъезда и ударился головой.
Народные новости 04 мая в 16:41
11
Политика

Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку

Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости вчера в 09:11
719
Общество

Масочный режим могут ввести по всей России, пишет СМИ

Масочный режим уже ввели в ряде регионов России, включая Тульскую, Тюменскую и Нижегородскую области, Подмосковье и Забайкалье.
РИА Новости вчера в 21:16
34
Политика

МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения

Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости вчера в 13:16
1,4K
Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости 04 мая в 07:20
3,2K
Общество

Власти Приморья из-за коронавируса ограничат въезд в Находку

Въезд и выезд из Находкинского городского округа в Приморье частично ограничат из-за большого числа случаев заражения COVID-19, передает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru 00:23
47
Общество

Силуанов рассказал, как Мишустин работает, несмотря на болезнь

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что премьер-министр Михаил Мишустин, у которого диагностировали коронавирус, находится на связи с коллегами и активно вовлечен в трудовой процесс.
РИА Новости вчера в 20:30
58
Музыка

Умер автор песен «Ласкового мая»

Инфорос 04 мая в 07:52
130
Авто

Продажи LADA с автоматической трансмиссией увеличились на 42%

Автоновости дня вчера в 07:32
7
Политика

Глава Минюста Латвии назвал республику донором в годы СССР

Борданс отметил, что Латвия, Литва и Эстония перечисляли 30-48% своих доходов в общий бюджет СССР за весь период схождения в состав Союза.
РБК 00:58
283
Происшествия

Девушка и подросток погибли на пожаре в центре Иркутска

ИркСиб 00:16
Шоу-бизнес

Сергей и Дарья Пынзарь празднуют оловянную свадьбу

Супруги воспитывают двух сыновей, а вчера отметили оловянную свадьбу. Об этом важном событии Дарья Пынзарь сообщила в соцсети Instagram.
RuNews24.ru вчера в 22:51
1
Армия и оружие

ВСУ делят с Алжиром место в рейтинге армий мира

На текущий момент ВСУ находятся на 27 месте приведённого списка, соседствуя с Алжиром и Тайванем.
ИА Новороссия вчера в 13:05
1
Общество

Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян

Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК вчера в 12:04
768
Общество

Екатеринбуржцы открыли пляжный сезон, нарушив особый режим

В Екатеринбург пришло тепло, и несмотря на особый режим, предполагающий самоизоляцию, люди отправились отдыхать на городские водоёмы.
Уральский меридиан вчера в 23:52
34
Политика

Треть россиян выступает против поправок в Конституцию

Почти половина россиян (47%) заявили о готовности поддержать предложенные президентом поправки в конституцию.
МР7.ру вчера в 23:41
1
Происшествия

В Аргентине разбился медицинский самолет

РИА Новости 00:21
Экономика

Walt Disney из-за пандемии коронавирусной инфекции потеряла $1,4 млрд

Потери корпорации Walt Disney от пандемии COVID-19 в прошедшем квартале составили $1,4 млрд прибыли, один миллиард из этой суммы пришелся на тематические парки, закрытые на время эпидемии.
Ведомости вчера в 20:39
Общество

Опубликована свежая сводка по заболевшим коронавирусом в Кузбассе

Кузбасские власти опубликовали свежие данные по заболевшим коронавирусом. По данным на утро 6 мая, в регионе выявили инфекцию у 18 человек.
ВашГород.ру 00:32
1
Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель

Цена нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) поднялась выше отметки в $30 за баррель.
Ведомости вчера в 13:34
284
Общество

У врача-офтальмолога в Белове нашли коронавирус

COVID-19 обнаружен у врача-офтальмолога из Нового Городка.
ВашГород.ру 00:24
3
Общество

Медицинский эксперт правительства Великобритании ушел в отставку

Лондон, 6 мая 2020, 07:42 — REGNUM Эпидемиолог Нил Фергюсон, выступавший в роли медицинского эксперта британского правительства во время вспышки коронавирусной инфекции, подал в отставку, сообщает газета The Guardian.
REGNUM 00:42
Происшествия

В Иркутске пьяный водитель Toyota Land Cruiser врезался в тепловоз

Предварительно установлено, что 33-летний водитель Toyota Land Cruiser нарушил ПДД и выехал на регулируемый железнодорожный переезд.
Твой Иркутск 00:13
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина дала первое интервью после болезни

Экспресс газета вчера в 11:24
73
Культура

Лещенко предложил спеть «День Победы» на разных языках 9 мая

Москва, 5 мая 2020, 10:18 — REGNUM Все желающие могут принять участие в акции «День Победы на разных языках» и 9 мая спеть знаменитую песню Давида Тухманова, заявил народный артист РСФСР Лев Лещенко.
REGNUM вчера в 03:18
Общество

Число случаев коронавируса в США превысило 1,2 млн

В США число случаев коронавируса сегодня превысило 1,2 млн случаев, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
Евразия Daily вчера в 23:15
2
Как работают Яндекс.Новости?
Главное