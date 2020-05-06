После того, как в российских регионах ввели режим самоизоляции, большинство граждан последовали рекомендациям Роспотребнадзора, ограничили общение с другими людьми и остались дома.

с чего всё началось

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.

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Общество Власти Приморья из-за коронавируса ограничат въезд в Находку Въезд и выезд из Находкинского городского округа в Приморье частично ограничат из-за большого числа случаев заражения COVID-19, передает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона. 47

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Политика Глава Минюста Латвии назвал республику донором в годы СССР Борданс отметил, что Латвия, Литва и Эстония перечисляли 30-48% своих доходов в общий бюджет СССР за весь период схождения в состав Союза. 283

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Общество Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов. 768

Экономика Walt Disney из-за пандемии коронавирусной инфекции потеряла $1,4 млрд Потери корпорации Walt Disney от пандемии COVID-19 в прошедшем квартале составили $1,4 млрд прибыли, один миллиард из этой суммы пришелся на тематические парки, закрытые на время эпидемии.

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Общество Медицинский эксперт правительства Великобритании ушел в отставку Лондон, 6 мая 2020, 07:42 — REGNUM Эпидемиолог Нил Фергюсон, выступавший в роли медицинского эксперта британского правительства во время вспышки коронавирусной инфекции, подал в отставку, сообщает газета The Guardian.

Происшествия В Иркутске пьяный водитель Toyota Land Cruiser врезался в тепловоз Предварительно установлено, что 33-летний водитель Toyota Land Cruiser нарушил ПДД и выехал на регулируемый железнодорожный переезд.