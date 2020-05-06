Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
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с чего всё началось

Как обезопасить себя при постоянном контакте с людьми во время пандемии COVID-19?

После того, как в российских регионах ввели режим самоизоляции, большинство граждан последовали рекомендациям Роспотребнадзора, ограничили общение с другими людьми и остались дома.
Пятый канал08:27

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Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях

RT на русском21:37

Вирусолог заявил о риске заразиться коронавирусом дома

РИА Новости19:11

Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома

Известия20:07

Профессор Альтштейн допустил риск заражения COVID-19 дома

URA.Ru20:04

Вирусолог предупредил о возможности заразиться коронавирусом дома

News.ru19:52

Раскрыт риск заражения коронавирусом дома

Lenta.ru19:25

Врач рассказал, как можно заразиться коронавирусом дома

Life.ru20:48
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Экономика

Названы два сценария роста безработицы в России

По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
РИА Новости вчера в 23:56
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Общество

Министр просвещения РФ: сроки сдачи ЕГЭ могут быть перенесены

Ранее, 18 апреля, Минпросвещения перенесло начало сдачи ЕГЭ с 25 мая на 8 июня.
ИА Красная Весна 07:46
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Политика

В сети появилась петиция за отставку Марии Захаровой

На портале Change.org 3 мая появилась петиция, обращенная к МИД, об отставке официального представителя ведомства Марии Захаровой.
ТурДом 03:15
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Здоровье

В Приморье от коронавируса скончались два пациента

В Приморье ещё два пациента скончались от коронавируса.
Владивосток-Новости 18:34
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Финансы

Силуанов не считает нужным повышать цену отсечения в бюджетном правиле

Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что цену отсечения в бюджетном правиле на данный момент не нужно повышать.
ТАСС 17:54
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Политика

Латвия объявила себя «донором СССР»

Министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил, что Латвийская ССР была "донором денег" в Советском Союзе, передает "Sputnik Латвия".
Газета.Ru 23:06
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Армия и оружие

Россия бросила Нетаньяху вызов в Сирии

Военное дело 11:22
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Футбол

«Барселона» предложила €80 млн и троих игроков за форварда «Интера»

По информации источника, сине-гранатовые предложили "нерадзурри" €80 млн и троих своих защитников: Хуниора Фирпо, Нелсона Семеду и Жан-Клера Тодибо.
Газета.Ru 03:20
Здоровье

В омском Минздраве рассказали о серьезности ситуации в омской ГБ № 1, закрытой на карантин из-за коронавируса

Как сообщили в региональном Минздраве, ситуация в больнице имени Кабанова, закрытой в настоящее время на карантин, находится под контролем ведомства.
РИА СуперОмск 12:09
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Общество

Кого не коснутся нерабочие дни с 6 по 8 мая в Алтайском крае

6, 7 и 8 мая объявлены нерабочими, но с сохранением работникам заработной платы.
АМИТЕЛ вчера в 23:31
Общество

Силуанов рассказал, как Мишустин работает, несмотря на болезнь

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что премьер-министр Михаил Мишустин, у которого диагностировали коронавирус, находится на связи с коллегами и активно вовлечен в трудовой процесс.
РИА Новости 20:30
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Экономика

Продажи одежды в России упали на 90%

На фоне пандемии коронавируса в России продажи одежды упали до 90%, в Москве до 76%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные крупнейшего в стране оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Известия 01:00
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Общество

Автоэксперт перечислил новые штрафы для водителей

Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, какие штрафы планируют ввести российские власти. Об этом пишет агентство "Прайм".
Газета.Ru 08:11
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Авто

Новая Mazda CX-5 получит название CX-50

Новая Mazda CX-5 третьего поколения, выход которого ожидается в 2022 году, сменит название на CX-50 и перейдет с «малой» архитектуры на «большую».
Автоновости дня 13:55
Экономика

Аганбегян рассказал об этапах создания СП с Ротенбергом

Аганбегян в интервью РБК уточнил, что доля ВЭБа в этой компании будет «ниже контрольного пакета».
РБК 23:01
Футбол

Клопп о Мбаппе и Санчо: «Не хочу делать заголовки для газет»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о возможных трансферах форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе и хавбека дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.
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Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров

Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
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Политика

Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку

Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
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Общество

Для жителей Югры введут обязательный масочный режим

В Югре будет введено обязательное ношение маски, заявила глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова 5 мая на заседании оперштаба.
ИА Красная Весна 10:07
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Политика

МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения

Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости 13:16
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Футбол

«Тамбов» не сможет выкупить Мелкадзе у «Спартака»

ProstoProSport 11:09
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
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Политика

Посол Украины предложил Шрёдеру пари из-за слов о Крыме

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером из-за его высказывания о Крыме.
Известия 03 мая в 20:34
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Политика

СМИ узнали о подготовке США договора о добыче ископаемых на Луне

Проект нового международного договора о добыче полезных ископаемых на Луне готовит Белый дом.
Известия 20:39
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Проект Кино Mail.ru составил рейтинг любимых фильмов россиян о войне

ТАСС 20:05
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Правительство освободило регионы от выплат по бюджетным кредитам

Правительство освободило регионы от выплат по бюджетным кредитам. Соответствующее решение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Деловое.ТВ 04:26
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Происшествия

В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе

В Объединённых Арабских Эмиратах в Шардже в районе ан-Нахда произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском 17:10
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Общество

Число заболевших коронавирусом в Приангарье составило 231

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией вИркутской области на утро 5 мая достигло 231 человека.
Байкал24 вчера в 20:31
Происшествия

В Улан-Удэ в ДТП пострадала пенсионерка

Восток-Телеинформ 21:19
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Происшествия

В Сахалинской области пропал рыбак

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, мужчина пропал ночью 4 мая.
Российская газета 22:06
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