Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях

Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
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с чего всё началось

Как обезопасить себя при постоянном контакте с людьми во время пандемии COVID-19?

После того, как в российских регионах ввели режим самоизоляции, большинство граждан последовали рекомендациям Роспотребнадзора, ограничили общение с другими людьми и остались дома.
Пятый каналвчера в 08:27

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Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома

Известиявчера в 20:07

Коронавирус: последние новости 6 мая. РФ рискует попасть в пятерку стран-лидеров по заболеваемости, миру прогнозируют еще две волны COVID-19

URA.Ruвчера в 23:00

Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях

RT на русскомвчера в 21:37

Врач рассказал, как можно заразиться коронавирусом дома

Life.ruвчера в 20:48

Вирусолог допустил, что COVID-19 можно заразиться через воду

РЕН ТВвчера в 23:34

Раскрыт риск заражения коронавирусом дома

Lenta.ruвчера в 19:25

Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома

РИА Новостивчера в 19:11
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Экономика

Еврокомиссия ухудшила прогноз по ВВП России на 2020 год

Еврокомиссия ухудшила прогноз по динамике ВВП России на 2020 год из-за снижения цен на нефть и коронавируса, ожидается падение на 5%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на весенний прогноз ЕК.
RT на русском 05:26
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Происшествия

Баир Жамбалов «полетел» с поста вице-спикера Хурала Бурятии

Голосование по подследственному Баиру Жамбалову было тайным Ставшим обвиняемым по делу о смертельном наезде на 17-летнюю девушку Баир Жамбалов лишён поста заместителя председателя Народного Хурала Бурятии.
Байкал-Daily 05:20
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Политика

Путин 6 мая проведет совещание по выходу из режима ограничений

Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по борьбе с коронавирусом, на котором, в том числе обсудят поэтапный выход из режима ограничений, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Моссовет 04 мая в 08:03
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Хоккей

«Ак Барс» подписал контракт с нападающим Бурмистровым

REGNUM 06:34
Политика

Минздрав: Россия не вышла на плато по коронавирусу, идет прирост

Россия пока не вышла на плато по распространению COVID-19, постоянно идет прирост заболеваемости.
Вести.Ru 06:49
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Политика

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

РИА Новости вчера в 11:14
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Шоу-бизнес

Адель опубликовала первые фото после похудения на 45 килограммов

Певица поделилась первым фото с тех пор, как шокировала всех резким похудением, а ее подруга выложила еще один снимок с праздничной вечеринки: Адель настолько прокачала силу воли, что продолжает сбрасывать вес даже в самоизоляции.
Super.ru 05:38
Общество

В Минпросвещения допустили возможность переноса ЕГЭ

27 марта Минпросвещения перенесло сроки сдачи ЕГЭ с 25 мая на 8 июня из-за коронавируса.
Известия 05:21
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Общество

За сутки в Тульской области коронавирус подтвердился у 75 человек

В Тульской области за минувшие сутки зарегистрированы 75 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Тульская служба новостей вчера в 03:45
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Общество

Меган Маркл и принц Гарри отмечают 1 год сыну Арчи

Сегодня наследнику принца Гарри и Меган Маркл исполнился 1 год.
Дни24 03:53
Общество

Чиновники использовали катер МЧС для рыбалки в карантин

ИА Красная Весна вчера в 06:50
28
Общество

От коронавируса умер главврач Троице-Сергиевой лавры

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер главный врач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков).
Интерфакс 06:19
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Происшествия

В Подмосковье дерево упало на четырехлетнюю девочку

Российская газета 06:58
Фигурное катание

Фигуристка Трусова подала заявление об уходе от тренера Тутберидзе

RT на русском 06:48
Общество

В Севастополе разрешили выход в море для маломерных судов

Власти Севастополя со среды разрешили выход в море для маломерных судов, если они будут использоваться для любительской рыбалки без оказания коммерческих услуг, сообщил в среду на заседании оперштаба врио губернатора Михаил Развожаев.
ТАСС 05:07
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Общество

Вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах

С 5 мая в России вступил в силу запрет на розничную продажу алкогольной продукции в жилых домах.
Областная газета вчера в 01:36
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Политика

Гордума Нижнего Новгорода утвердила отставку мэра Владимира Панова

Депутаты Гордумы Нижнего Новгорода сегодня на внеочередном заседании, которое прошло в дистанционном формате, утвердили отставку мэра Владимира Панова в связи с переходом на другую работу.
Российская газета 03:56
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Политика

Лидер «Альтернативы для Германии» назвал 8 мая «противоречивой датой»

Берлин, 6 мая 2020, 13:51 — REGNUM День 8 мая означает для Германии не только освобождение, но также абсолютное поражение и потерю большой части страны, считает один из лидеров партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Александер Гауланд.
REGNUM 06:51
Происшествия

Полиция начала проверку после видео с погоней в парке в Гольянове

Вечерняя Москва 03:54
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Политика

В Пентагоне заявили о непричастности США к событиям в Венесуэле

Газета.Ru вчера в 18:05
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Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
7,1K
Политика

Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России

США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты.
BFM.ru 01:20
879
Общество

Шойгу рассказал, как в России отметят День Победы

Министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной рассказал, как страна будет отмечать День Победы на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости 06:27
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Кино

Россияне назвали любимые фильмы о войне

Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС.
МИР 24 00:10
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Происшествия

В Петербурге оштрафовали мужчин, жаривших шашлыки на Сенной площади

РИА Новости 06:25
663
Общество

Главу Омска просят принять на лечение 1500 человек из Якутии

Вестник 04:00
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Гаджеты

Смартфоны Samsung Galaxy S20 продаются гораздо хуже предшественников

Как сообщается, по объёму продаж в первые недели после релиза смартфоны Galaxy S20 не смогли догнать своих предшественников.
3DNews 04:09
1
Происшествия

В Петербурге объявлен в розыск пранкер, срывавший онлайн-уроки

Санкт-Петербург, 6 мая 2020, 12:45 — REGNUM Объявлен в розыск автор YouTube-канала, в отношении которого возбуждено уголовное дело за срыв дистанционного обучения петербургских школьников во время пандемии коронавируса.
REGNUM 05:45
3
Общество

Латвия, Эстония и Литва откроют внутренние границы

Рига, 6 мая 2020, 13:05 — REGNUM Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что страны Прибалтики откроют границы друг другу, об этом 6 мая он написал на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 06:05
Гаджеты

Intel готовит новые Xeon vPro — Comet Lake для корпоративных рабочих станций

Компания Intel в последний день прошлого месяца представила новое поколение потребительских настольных процессоров, которые вошли в серию Comet Lake-S.
3DNews вчера в 12:04
Как работают Яндекс.Новости?
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