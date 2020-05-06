Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях

Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
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с чего всё началось

Как обезопасить себя при постоянном контакте с людьми во время пандемии COVID-19?

После того, как в российских регионах ввели режим самоизоляции, большинство граждан последовали рекомендациям Роспотребнадзора, ограничили общение с другими людьми и остались дома.
Пятый каналвчера в 08:27

Подробнее о событии

Раскрыт риск заражения коронавирусом дома

Lenta.ruвчера в 19:25

Врач рассказал, как можно заразиться коронавирусом дома

Life.ruвчера в 20:48

Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома

Известиявчера в 20:07

Профессор Альтштейн допустил риск заражения COVID-19 дома

URA.Ruвчера в 20:04

Вирусолог предупредил о возможности заразиться коронавирусом дома

News.ruвчера в 19:52

Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях

RT на русскомвчера в 21:37

Вирусолог предупредил о риске заражения коронавирусом дома

РИА Новостивчера в 19:11
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Политика

Инициатор сноса памятника Коневу жалуется на Россию в Еврокомиссию

На действия России после сноса памятника маршалу Ивану Коневу пожаловался председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен глава шестого района Праги Ондржей Коларж.
Евразия Daily 04 мая в 20:45
1,8K
Общество

В Минпросвещения допустили перенос сроков проведения ЕГЭ

Решение по срокам проведения ЕГЭ может быть скорректировано после 12 мая.
RT на русском вчера в 09:06
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Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
4,1K
Происшествия

В Аргентине разбился медицинский самолет

РИА Новости 00:21
Авто

Новая Mazda CX-5 получит название Mazda CX-50

Новая Mazda CX-5 третьего поколения, выход которого ожидается в 2022 году, сменит название на CX-50 и перейдет с «малой» архитектуры на «большую».
Автоновости дня вчера в 13:55
Экономика

Силуанов назвал замороженные из-за вируса проекты и стройки

«Средства на стимулирование госслужащих, целый ряд строек будут перенесены на более поздний срок, например проект по строительству здания Верховного суда в Санкт-Петербурге», — добавил министр.
РБК вчера в 19:46
Здоровье

Медсестры хабаровского перинатального центра заразились коронавирусом

Две медсестры хабаровского перинатального центра, где выхаживают недоношенных детей, заразились коронавирусной инфекцией.
ТАСС вчера в 21:22
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Общество

В Москве за сутки скончались 50 человек с коронавирусом

«В Москве скончались 50 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом на коронавирус», — заявили в оперштабе.
RT на русском вчера в 15:37
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 6 мая. Июньские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,28%, составив $24,49 за баррель.
RT на русском 01:05
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Политика

В сети появилась петиция за отставку Марии Захаровой

На портале Change.org 3 мая появилась петиция, обращенная к МИД, об отставке официального представителя ведомства Марии Захаровой.
ТурДом вчера в 03:15
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Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости 04 мая в 07:20
3,3K
Общество

Принятый в СССР пенсионный возраст могут вернуть россиянам

Пенсионный возраст, который был принят для граждан в Советском Союзе, могут вернуть россиянам уже нынешней осенью.
Primpress.ru вчера в 14:30
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Здоровье

В больнице в Коммунарке лечатся более 450 пациентов

Более 450 пациентов лечатся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, из них 57 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), в том числе 32 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил главврач больницы Денис Проценко.
РИА Новости 01:20
97
Общество

Власти Москвы назвали дату начала отключения отопления

Заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков заявил, что отключение отопления в Москве стартует 7 мая и продлится три дня.
RT на русском 01:21
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Космос

Вблизи Земли пролетит астероид размером с автобус

Популярная механика 03 мая в 14:38
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Футбол

Мамаев рассказал об отношениях с Кокориным после тюрьмы

После освобождения ФК «Краснодар» разорвал контракт с Мамаевым, после чего хавбек подписал соглашение на два года с «Ростовом».
RuNews24.ru вчера в 19:35
1
Общество

В Москве проведен миллион тестирований на коронавирус

На сегодняшний день силами городских, федеральных и частных лабораторий проведен уже один миллион таких исследований.
Российская газета 01:50
8
Общество

Псковские власти ограничили карантинные меры

В Псковской области ограничили введенные в связи с пандемией коронавируса карантинные меры.
Газета.Ru 01:59
7
Общество

В Омск вернулись 53 вахтовика с Чаяндинского месторождения

Вахтовики, прилетевшие в Омск не заражены коронавирусом в отличие от сорока девяти пациентов, привезённых в омские больницы в конце апреля с Чаяндинского месторождения.
РИА ОмскПресс вчера в 20:18
19
Общество

Силуанов рассказал, как Мишустин работает, несмотря на болезнь

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что премьер-министр Михаил Мишустин, у которого диагностировали коронавирус, находится на связи с коллегами и активно вовлечен в трудовой процесс.
РИА Новости вчера в 20:30
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Шоу-бизнес

В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина

30 апреля звезде 90-х Андрею Губину исполнилось 46 лет.
Uznayvse.ru 03 мая в 06:20
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Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
3,9K
Кино

Первый канал представит 6 мая военную драму о битве на Курской дуге

Премьера сериала режиссера Юрия Лейзерова "Крепкая броня" состоится 6 мая, сообщили во вторник в пресс-службе Первого канала.
ТАСС вчера в 12:36
1
Общество

В Санкт-Петербурге умерли еще четыре медработника с коронавирусом

Эхо Москвы вчера в 22:04
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Общество

Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений

По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия 04 мая в 08:38
1,8K
Наука

Нанонити для масок против коронавируса разработали кубанские ученые

В Краснодарском крае группа ученых разработала нанонити для изготовления медицинских масок и сменных фильтров в респираторах для защиты от коронавируса.
ЮГ Times 01:47
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Кино

Том Харди снова намекнул на встречу Человека-паука и Венома

Слухи о скорой встрече Питера Паркера и Эдди Брока витают в интернете с момента успешного выхода «Венома» в прокат.
Киноафиша России 04 мая в 07:16
1
Политика

Мадуро сообщил о задержании сотрудников личной охраны Трампа

Восемь нападавших были убиты, двое задержаны. Позднее стало известно еще о восьми задержанных, сообщает РИА Новости.
Российская газета вчера в 00:04
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Общество

Вступил в силу запрет на продажу спиртного в жилых домах

В России вступили в силу изменения в закон об обороте алкоголя, согласно которым нельзя будет продавать спиртное в жилых домах.
Вести.Ru вчера в 02:36
2K
Здоровье

Василий Голубев озвучил план снятия ограничений в Ростовской области

Глава Дона не исключил, что при осложнении эпидситуации ограничительные меры могут быть возобновлены.
Дон-ТР вчера в 12:27
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