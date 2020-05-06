Коронавирус
RT на русскомВирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях
Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
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с чего всё началось
После того, как в российских регионах ввели режим самоизоляции, большинство граждан последовали рекомендациям Роспотребнадзора, ограничили общение с другими людьми и остались дома.Пятый каналвчера в 08:27
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Политика
Инициатор сноса памятника Коневу жалуется на Россию в Еврокомиссию
На действия России после сноса памятника маршалу Ивану Коневу пожаловался председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен глава шестого района Праги Ондржей Коларж.
Евразия Daily 04 мая в 20:45
Общество
В Минпросвещения допустили перенос сроков проведения ЕГЭ
Решение по срокам проведения ЕГЭ может быть скорректировано после 12 мая.
RT на русском вчера в 09:06
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Происшествия
В Аргентине разбился медицинский самолет
РИА Новости 00:21
Авто
Новая Mazda CX-5 получит название Mazda CX-50
Новая Mazda CX-5 третьего поколения, выход которого ожидается в 2022 году, сменит название на CX-50 и перейдет с «малой» архитектуры на «большую».
Автоновости дня вчера в 13:55
Экономика
Силуанов назвал замороженные из-за вируса проекты и стройки
«Средства на стимулирование госслужащих, целый ряд строек будут перенесены на более поздний срок, например проект по строительству здания Верховного суда в Санкт-Петербурге», — добавил министр.
РБК вчера в 19:46
Здоровье
Медсестры хабаровского перинатального центра заразились коронавирусом
Две медсестры хабаровского перинатального центра, где выхаживают недоношенных детей, заразились коронавирусной инфекцией.
ТАСС вчера в 21:22
Общество
В Москве за сутки скончались 50 человек с коронавирусом
«В Москве скончались 50 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом на коронавирус», — заявили в оперштабе.
RT на русском вчера в 15:37
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 6 мая. Июньские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,28%, составив $24,49 за баррель.
RT на русском 01:05
Политика
В сети появилась петиция за отставку Марии Захаровой
На портале Change.org 3 мая появилась петиция, обращенная к МИД, об отставке официального представителя ведомства Марии Захаровой.
ТурДом вчера в 03:15
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости 04 мая в 07:20
Общество
Принятый в СССР пенсионный возраст могут вернуть россиянам
Пенсионный возраст, который был принят для граждан в Советском Союзе, могут вернуть россиянам уже нынешней осенью.
Primpress.ru вчера в 14:30
Здоровье
В больнице в Коммунарке лечатся более 450 пациентов
Более 450 пациентов лечатся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, из них 57 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), в том числе 32 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил главврач больницы Денис Проценко.
РИА Новости 01:20
Общество
Власти Москвы назвали дату начала отключения отопления
Заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков заявил, что отключение отопления в Москве стартует 7 мая и продлится три дня.
RT на русском 01:21
Космос
Вблизи Земли пролетит астероид размером с автобус
Популярная механика 03 мая в 14:38
Футбол
Мамаев рассказал об отношениях с Кокориным после тюрьмы
После освобождения ФК «Краснодар» разорвал контракт с Мамаевым, после чего хавбек подписал соглашение на два года с «Ростовом».
RuNews24.ru вчера в 19:35
Общество
В Москве проведен миллион тестирований на коронавирус
На сегодняшний день силами городских, федеральных и частных лабораторий проведен уже один миллион таких исследований.
Российская газета 01:50
Общество
Псковские власти ограничили карантинные меры
В Псковской области ограничили введенные в связи с пандемией коронавируса карантинные меры.
Газета.Ru 01:59
Общество
В Омск вернулись 53 вахтовика с Чаяндинского месторождения
Вахтовики, прилетевшие в Омск не заражены коронавирусом в отличие от сорока девяти пациентов, привезённых в омские больницы в конце апреля с Чаяндинского месторождения.
РИА ОмскПресс вчера в 20:18
Общество
Силуанов рассказал, как Мишустин работает, несмотря на болезнь
Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что премьер-министр Михаил Мишустин, у которого диагностировали коронавирус, находится на связи с коллегами и активно вовлечен в трудовой процесс.
РИА Новости вчера в 20:30
Шоу-бизнес
В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина
30 апреля звезде 90-х Андрею Губину исполнилось 46 лет.
Uznayvse.ru 03 мая в 06:20
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Кино
Первый канал представит 6 мая военную драму о битве на Курской дуге
Премьера сериала режиссера Юрия Лейзерова "Крепкая броня" состоится 6 мая, сообщили во вторник в пресс-службе Первого канала.
ТАСС вчера в 12:36
Общество
В Санкт-Петербурге умерли еще четыре медработника с коронавирусом
Эхо Москвы вчера в 22:04
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений
По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия 04 мая в 08:38
Наука
Нанонити для масок против коронавируса разработали кубанские ученые
В Краснодарском крае группа ученых разработала нанонити для изготовления медицинских масок и сменных фильтров в респираторах для защиты от коронавируса.
ЮГ Times 01:47
Кино
Том Харди снова намекнул на встречу Человека-паука и Венома
Слухи о скорой встрече Питера Паркера и Эдди Брока витают в интернете с момента успешного выхода «Венома» в прокат.
Киноафиша России 04 мая в 07:16
Политика
Мадуро сообщил о задержании сотрудников личной охраны Трампа
Восемь нападавших были убиты, двое задержаны. Позднее стало известно еще о восьми задержанных, сообщает РИА Новости.
Российская газета вчера в 00:04
Общество
Вступил в силу запрет на продажу спиртного в жилых домах
В России вступили в силу изменения в закон об обороте алкоголя, согласно которым нельзя будет продавать спиртное в жилых домах.
Вести.Ru вчера в 02:36
Здоровье
Василий Голубев озвучил план снятия ограничений в Ростовской области
Глава Дона не исключил, что при осложнении эпидситуации ограничительные меры могут быть возобновлены.
Дон-ТР вчера в 12:27